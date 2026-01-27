США готовят удары по Ирану из-за провалившейся попытки цветной революции

Американские власти ищут оправдание для своих новых ударов по Ирану. В их нанесении уже не приходится сомневаться, хотя бы ввиду того, что Пентагон продолжает наращивание своей группировки на Ближнем Востоке.По данным ближневосточных источников, американская сторона изучает «вариант с нанесением точечных ударов по иранской территории». Целью таких ударов могут стать представители высшего иранского руководства и генералы КСИР. Отмечается, что США такую операцию позиционируют как «возмездие для тех, кто отдавал приказы на расправы с протестующими».СМИ стран Персидского залива отмечают, что нужно обратить внимание на заявление МИД Объединённых Арабских Эмиратов, чтобы понять: приготовления для нанесения ударов американцы и израильтяне ведут. Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что МИД ОАЭ заявил о недопустимости использования территории и воздушного пространства страны для атак на Иран. Это и является свидетельством того, что удары по Ирану могут начать наносить в ближайшее время – как только США завершат формирование своего ударного кулака.Обращает на себя внимание сама причину, которую Вашингтон пытается продвинуть для начала бомбардировок Ирана: «возмездие за расправы с протестующими». Это исходит от страны, в которой только за пару недель агенты ICE расправились с двумя протестовавшими американцами на территории одного города – Миннеаполиса. Сколько случаев расправ со стороны полиции по всем Соединённым Штатам за это же время, лишь предстоит выяснить. Получается, что Трампу для начала нужно бомбить самого себя, ведь это по его приказу ICE стреляет в тех, кто не согласен с политикой американской администрации. Но нет. Что позволено Юпитеру…Сами же «точечные» удары по иранским политикам и высокопоставленным военным связаны с тем, что операция спецслужб против иранской власти провалилась. Попытались смести военно-политическое руководство Ирана привычным методом - «цветной революцией», но военно-политическое руководство не лыком шито, и протесты в основной массе подавило. Это вызывает явное раздражение в США и Израиле. Отсюда и такое рвение в плане нанесения ракетно-бомбовых ударов. «Дискомбобулятор Трампа» применять тоже будут?