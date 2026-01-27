США готовят удары по Ирану из-за провалившейся попытки цветной революции

Американские власти ищут оправдание для своих новых ударов по Ирану. В их нанесении уже не приходится сомневаться, хотя бы ввиду того, что Пентагон продолжает наращивание своей группировки на Ближнем Востоке.

По данным ближневосточных источников, американская сторона изучает «вариант с нанесением точечных ударов по иранской территории». Целью таких ударов могут стать представители высшего иранского руководства и генералы КСИР. Отмечается, что США такую операцию позиционируют как «возмездие для тех, кто отдавал приказы на расправы с протестующими».



СМИ стран Персидского залива отмечают, что нужно обратить внимание на заявление МИД Объединённых Арабских Эмиратов, чтобы понять: приготовления для нанесения ударов американцы и израильтяне ведут. Накануне «Военное обозрение» сообщало о том, что МИД ОАЭ заявил о недопустимости использования территории и воздушного пространства страны для атак на Иран. Это и является свидетельством того, что удары по Ирану могут начать наносить в ближайшее время – как только США завершат формирование своего ударного кулака.

Обращает на себя внимание сама причину, которую Вашингтон пытается продвинуть для начала бомбардировок Ирана: «возмездие за расправы с протестующими». Это исходит от страны, в которой только за пару недель агенты ICE расправились с двумя протестовавшими американцами на территории одного города – Миннеаполиса. Сколько случаев расправ со стороны полиции по всем Соединённым Штатам за это же время, лишь предстоит выяснить. Получается, что Трампу для начала нужно бомбить самого себя, ведь это по его приказу ICE стреляет в тех, кто не согласен с политикой американской администрации. Но нет. Что позволено Юпитеру…

Сами же «точечные» удары по иранским политикам и высокопоставленным военным связаны с тем, что операция спецслужб против иранской власти провалилась. Попытались смести военно-политическое руководство Ирана привычным методом - «цветной революцией», но военно-политическое руководство не лыком шито, и протесты в основной массе подавило. Это вызывает явное раздражение в США и Израиле. Отсюда и такое рвение в плане нанесения ракетно-бомбовых ударов. «Дискомбобулятор Трампа» применять тоже будут?
  1. esl462 Звание
    esl462
    +1
    Сегодня, 06:40
    Без наземной операции всё это как по п..де ладошкой.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 08:02
      hi Помнится, неделю или больше назад освещалась тема разговора Кремля с Бэней по поводу их нахрапа на ИРИ.
      Видимо, биби не воспринял всерьёз предупреждения, и матрасники тоже не умерили пыл, чтобы получить дырки в корытах АУГ, а семьи присутствующих на базах получили похоронки с БВ.
      Пусть Аллах и Бог воздадут агрессорам и кровопийцам по справедливости за все их грехи перед человечеством.
      1. ASSAD1 Звание
        ASSAD1
        +2
        Сегодня, 08:13
        Про Венесуэлу тоже говорили про пять тысяч ПЗРК смотрящих в небо круглосуточно. Просто бомбёжкой ничего не достигнут . И вряд ли руководство будет ждать по домам удара. Или есть силы заменить режим Хоймени. Или всё фейк.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 08:04
      А наземной операции не будет - для нее нет ресурсов. Немножко побомбят - скажут, что всех победили, на том и закончится.
    3. ser-pov Звание
      ser-pov
      0
      Сегодня, 09:03
      Хочется надеяться что янки и Израилю это дорого обойдётся. Ибо Иран это не Венесуэла и наврядли для штатов всё закончится хорошо.
  2. ALEXX. Звание
    ALEXX.
    +4
    Сегодня, 06:51
    Да жалко Иран ,не дают ему жить.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 07:24
      Жить не дадут. Продают нефть китайцам. Это непозволительная наглость. Здесь другой вопрос интересен. Автоматически Израиль попадает под ответку. И за новый холокост придется кому-то платить. Профит.
      1. Михаил Драбкин Звание
        Михаил Драбкин
        +2
        Сегодня, 07:59
        Если поскрести войны Америки с 1948 года - за ними всегда уши сионистов. Израиль попадет под ответку за содеянное.
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +3
      Сегодня, 07:39
      Еврем никому в мире покоя не дают, со своей манией величия и жаждой мирового господства!
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:53
    Дискомбобулятор Трампа» применять тоже будут?

    Захватить бы образец...пощупать в натуре что это такое. what
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      +2
      Сегодня, 07:09
      У нас лет 60 назад подобное изобрели и испытывали на своих. Рота солдат в разной степени потеряли здоровье.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 06:54
    Цитата: ALEXX.
    Да жалко Иран ,не дают ему жить.

    Надо закончить создание своей атомной бомбы...это единственная гарантия от бомбежек США и Израиля.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +2
      Сегодня, 07:22
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Цитата: ALEXX.
      Да жалко Иран ,не дают ему жить.

      Надо закончить создание своей атомной бомбы...это единственная гарантия от бомбежек США и Израиля.

      Можно и нанести сильный урон, ударив по кораблям, желание явно поубавится.
    2. ЗлойКоммунист Звание
      ЗлойКоммунист
      +3
      Сегодня, 07:39
      А думаете видео где перс потирает бонбу со значком "радиоактивно" красивое кино ? А если нет ?
  5. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +3
    Сегодня, 07:07
    Le solite scuse inventate dagli USA per rovesciare un governo di uno stato che non si abbassa ai suoi voleri ,ed i terroristi dei giudei sicuramente li aiuteranno.Ecco dove risiede la " vera" democrazia!!!!
  6. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    +1
    Сегодня, 07:36
    А о том как было подавлено восстание в Иране с более менее достоверными фактами и подробностями где нибудь в открытых источниках есть ?
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +3
      Сегодня, 07:46
      Достоверного нет ничего. Иранцы говорят одно, демократические СМИ говорят другое. Вроде как персы справились. Надолго ли?
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 07:45
    Цитата: ЗлойКоммунист
    А о том как было подавлено восстание в Иране с более менее достоверными фактами и подробностями где нибудь в открытых источниках есть ?

    Есть...в Моссад и ЦРУ...может еще британская Таймс вбросы сделать. smile
  8. Слово Звание
    Слово
    +2
    Сегодня, 08:29
    Драному уху мало венесуэльской нефти, намечается новая сделка, в обмен на демократию.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 08:53
    Цитата: ТермиНахТер
    А наземной операции не будет - для нее нет ресурсов. Немножко побомбят - скажут, что всех победили, на том и закончится.

    Николай hi Жаль не пропустили вашу статью ранее с Ормузским проливом ,с рельефом дна .Есть у Ирана возможность заткнуть эту дырку морскими минами, БЭКами ?