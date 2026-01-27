Германия посчитала, что системы ПВО ей нужнее, чем Украине

3 291 12
Германия посчитала, что системы ПВО ей нужнее, чем Украине

Являющаяся основным поставщиком вооружений от Европы Германия отказалась от передачи Киеву дополнительных зенитных комплексов Patriot, несмотря на настойчивые просьбы Зеленского. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Германии пора позаботиться и о своей безопасности.

Нож в спину Зеленскому фигурально воткнули немцы, категорически отказавшись от поставок Киеву дополнительных зенитных комплексов Patriot. Как заявил глава германского Минобороны Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом, на сегодняшний день у Берлина нет возможности отправить на Украину зенитные комплексы американского производства. Мол, самим нужны на фоне подготовки Европы к войне с Россией.



Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок взамен переданных.


Как подчеркнул немецкий министр, Германия и так отдала Киеву более трети своих собственных систем, причем бесплатно. При этом Писториус отметил, что только Германия активно поддерживает Украину средствами ПВО, включая произведенные в Германии системы Iris-T. В общем, у немцев с ПВО тоже всё плохо.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 06:57
    Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок взамен переданных.

    Два комплекса преданные ВСУ сожгли что ли?
    Немцев похоже кинули...когда им поставят новые неизвестно...это ведь не печеньки раздавать.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +2
      Сегодня, 07:27
      Немцев похоже кинули

      Немцы кинули сами себя. Но это только начало доходить до них.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Сегодня, 07:33
      Тот же ЛЕХА
      Сегодня, 06:57
      Два комплекса преданные ВСУ сожгли что ли?
      Немцев похоже кинули...когда им поставят новые неизвестно...это ведь не печеньки раздавать.

      hi Враг - фриц хитёр и обманчив, поэтому информация должна тщательно проверяться и изучаться разведкой и другими структурами.
      В любом случае никуда не исчезли задачи нанесения бандеронацистам непоправимого ущерба в энергетике, как и выбивания нескончаемого потока нацистов на ЛБС.
      Победы нашим ВС РФ в СВО- КТО, светлая память погибшим, не забудем- не простим. am
    3. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      0
      Сегодня, 09:01
      Два комплекса преданные ВСУ сожгли что ли?
      Наверняка)) Представляю лица чубазавров после таких новостей...
  2. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 07:29
    Западные системы ПВО бесполезный хлам, - баллистику и сверхзвук не берут, а Гераньки ими бить слишком дорого.
  3. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 07:37
    Толку от Пэтриота. Бить им по Гераням просто идиотизм, по баллистике он фактически не работает, самолеты в его зону поражения не ходят, скорее это петарда для самоуспокоения.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 07:52
      Зато цена Пэтриота дает демократически поживиться.
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:21
      Цитата: Виктор Сергеев
      Бить им по Гераням просто идиотизм,

      Ну, это нормальные люди понимают. А где Вы увидели нормальных в Европе и на украине? laughing
  4. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 07:38
    Зелёная и липкая игрушка - "лизун". Если кинуть в стену, он прилипнет, а потом сползёт
  5. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 07:40
    ПВО в Европе отсутствует как таковое, сильно устарело. Теоретически могут сбить пару пару Искандеров, на этом вся бравурность закончится.
  6. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 07:48
    Разговор идет о американской системе.Но не о немецкой ириске.А ее,пожалуйста.Только деньги вперед.Вопрос,чьи деньги?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 08:26
      Как чьи деньги - ЕСовские ,свои взятые у самих себя в кредит.А тут ещё Макрон их грязно домагается ( до денег ).ЕС во всей красе ,каждый будет тянуть одеяло на себя.