Германия посчитала, что системы ПВО ей нужнее, чем Украине
Являющаяся основным поставщиком вооружений от Европы Германия отказалась от передачи Киеву дополнительных зенитных комплексов Patriot, несмотря на настойчивые просьбы Зеленского. Как заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, Германии пора позаботиться и о своей безопасности.
Нож в спину Зеленскому фигурально воткнули немцы, категорически отказавшись от поставок Киеву дополнительных зенитных комплексов Patriot. Как заявил глава германского Минобороны Борис Писториус в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Робертасом Каунасом, на сегодняшний день у Берлина нет возможности отправить на Украину зенитные комплексы американского производства. Мол, самим нужны на фоне подготовки Европы к войне с Россией.
Большего мы не можем сделать, поскольку сами ждем поставок взамен переданных.
Как подчеркнул немецкий министр, Германия и так отдала Киеву более трети своих собственных систем, причем бесплатно. При этом Писториус отметил, что только Германия активно поддерживает Украину средствами ПВО, включая произведенные в Германии системы Iris-T. В общем, у немцев с ПВО тоже всё плохо.
