Серия ударов от Харькова до Овидиополя: новые прилёты по складам и энергетике

Часть Харькова без электроснабжения, по области тоже применены аварийные графики отключений. Пока работаем практически круглосуточно, чтобы устранить оперативно последствия и восстановить поврежденную энергетику.

Киевский ставленник в Харькове Олег Синегубов заявил о том, что после новых ударов по критически важным объектам в городе и области вновь проявляют себя аварийные отключения. По утверждению Синегубова, без электроснабжения в ночь на 27 января остаются 80 процентов области, включая и сам Харьков.Синегубов заявляет об ударах по подстанциям из РСЗО «Торнадо», а также о прилётах по энергетическим объектам БПЛА «Шахед» (напомним, что так киевский режим именует российские «Герани»).Глава «областной военной администрации» Харьковской области:О том, что ВСУ из Харьковской области терроризируют Белгород, Синегубов, конечно, не говорит.Тем временем поступают сообщения об ударе БПЛА по одной из подстанций в Николаевской области. По последним данным, это Трихатская ПС на 330 кВ.Также сообщается о поражении многочисленных целей в Одесской и Днепропетровской областях. В результате прилётов вспыхнули пожары на складских комплексах, объектах энергетики, используемых противником в Кривом Роге, Овидиополе, окрестностях Одессы и в городской черте Днепропетровска (Днепра). По некоторым данным, поражена тяговая подстанция близ города Синельниково.Атака проведена и в отношении портовой инфраструктуры врага, включая инфраструктуру порта Ильичёвск (переименован в Черноморск).