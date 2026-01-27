Серия ударов от Харькова до Овидиополя: новые прилёты по складам и энергетике

Киевский ставленник в Харькове Олег Синегубов заявил о том, что после новых ударов по критически важным объектам в городе и области вновь проявляют себя аварийные отключения. По утверждению Синегубова, без электроснабжения в ночь на 27 января остаются 80 процентов области, включая и сам Харьков.

Синегубов заявляет об ударах по подстанциям из РСЗО «Торнадо», а также о прилётах по энергетическим объектам БПЛА «Шахед» (напомним, что так киевский режим именует российские «Герани»).

Глава «областной военной администрации» Харьковской области:

Часть Харькова без электроснабжения, по области тоже применены аварийные графики отключений. Пока работаем практически круглосуточно, чтобы устранить оперативно последствия и восстановить поврежденную энергетику.

О том, что ВСУ из Харьковской области терроризируют Белгород, Синегубов, конечно, не говорит.

Тем временем поступают сообщения об ударе БПЛА по одной из подстанций в Николаевской области. По последним данным, это Трихатская ПС на 330 кВ.

Также сообщается о поражении многочисленных целей в Одесской и Днепропетровской областях. В результате прилётов вспыхнули пожары на складских комплексах, объектах энергетики, используемых противником в Кривом Роге, Овидиополе, окрестностях Одессы и в городской черте Днепропетровска (Днепра). По некоторым данным, поражена тяговая подстанция близ города Синельниково.

Атака проведена и в отношении портовой инфраструктуры врага, включая инфраструктуру порта Ильичёвск (переименован в Черноморск).
4 комментария
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +5
    Сегодня, 08:14
    без электроснабжения в ночь на 27 января остаются 80 процентов области, включая и сам Харьков.

    Мало. Все равно укры скакать будут и орать, что они какие-то безламные. (Какой де.бил придумал этот иди.отский язык?)
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 08:38
      А те, кто раньше разговаривал и думал на русском перешли на этот язык, втройне безмозглые. Неужели их не тошнит? Когда чубатые балакают на своей мове, ощущение, что они блюют.
    2. Панкрат25 Звание
      Панкрат25
      -1
      Сегодня, 08:39
      (Какой де.бил придумал этот иди.отский язык?)

      Иван Котляровский, в 1794 году.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 08:44
        Цитата: Панкрат25
        (Какой де.бил придумал этот иди.отский язык?)

        Иван Котляровский, в 1794 году.

        Не иначе придумал на границе тяжёлого похмелья и алкогольного дерилия.
        Алкогольный делирий, белая горячка, состояние отмены алкоголя с делирием, жарг. «белочка», «белка»...