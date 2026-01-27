Киев перебрасывает под Волчанск подразделения ГУР, пытаясь остановить ВС РФ

Киев перебрасывает под Волчанск подразделения ГУР, пытаясь остановить ВС РФ

Наступление российских войск на Волчанском направлении в Харьковской области вынуждает командование противника вводить в бой формирования из стратегического резерва. Как сообщают российские ресурсы со ссылкой на разведку, враг бросает в бой подразделения ГУР МО Украины вместо пехоты ВСУ.

После последних успехов российских войск на Волчанском направлении, включая взятие Симиновки и Старицы, командование украинской группировки приняло решение усилить данный участок фронта. По данным нашей разведки, противник вводит в бой подразделения инженерных войск, а также спецназа ГРУ, используя эти подразделения в качестве простой пехоты. Как подчеркивается, с резервами из простых мобилизованных все очень сложно.



В Харьковской области отмечена переброска части подразделений 169-й омбр ВСУ и спецназа ГУР МОУ.



Между тем российские войска продолжают продвижение вперед, несмотря на попытки противника остановить наше наступление. Говорить о том, что наши прорвали фронт, пока не приходится, движение вперед очень тяжелое, но оно есть. Основная причина медленного продвижения — это большое количество беспилотников. Это действительно проблема, основные потери именно от них. Тем не менее мы идем вперед.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 08:21
    Как подчеркивается, с резервами из простых мобилизованных все очень сложно.

    Кем подчеркивается? Взятыми в плен бодавшимися до последнего патрона всушниками?
  2. Anarchist Звание
    Anarchist
    0
    Сегодня, 08:21
    Цели СВО должны быть достигнуты, иначе всё зря!
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 08:38
      Цитата: Anarchist
      Цели СВО должны быть достигнуты, иначе всё зря!

      hi
      Мы же с Вами на ВО давно, зачем нам лозунги?
      Хотелось бы порассуждать, что мешает создать мощную антидроновую защиту наступающих подразделений, в том числе танковых? И почему за четыре года не научились очищать небо хотя бы от лёгких беспилотников?
      Показателен пример японских камикадзе (самолётов, торпед и брандеров). Американцы установили на своих боевых кораблях огромное количество 20-мм "эрликонов" и 40-мм "бофорсов", широко применяли радиовзрыватели, довели до совершенства наблюдательную службу, научились правильно выстраивать противовоздушное охранение и т. д.
      В результате массированные атаки камикадзе хоть и нанесли флоту США определённый урон, но фактически даже не стеснили его действий.
      1. Anarchist Звание
        Anarchist
        +1
        Сегодня, 08:43
        Цитата: Теренин
        Мы же с Вами на ВО давно, зачем нам лозунги?

        А как иначе?
        Мы, судя по лычкам, одного поля ягоды. Но... немного разного суждения.
        Но же опять-таки за родину!
        Дай Вам Господь здоровья и детских улыбок в Ваш дом!!!
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 08:48
          Цитата: Anarchist
          Дай вам Господь здоровья и детских улыбок в Ваш дом!!!

          Спасибо. Вам тоже всего наилучшего.
          Я эту бандеровскую тоже ненавижу.
          Вместе с тем формат ВО предусматривает аналитику, а лозунг подходит как итог рассуждений.