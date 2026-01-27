Глава Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад»

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов снова прибыл с инспекцией в зону СВО, на этот раз он посетил один из командных пунктов группировки войск «Запад». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», проведя совещание с командованием группировки по текущей ситуации и предстоящим задачам. Как сообщает военное ведомство, Герасимов заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, а также командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач, а также поставил новые задачи.



Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции.


Как подчеркивается, глава Генштаба отметил успехи группировки в выполнении поставленных задач, в том числе в Купянске. Герасимов поставил группировке новые задачи, а также вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу.

Стоит отметить, что в последнее время в Киеве перестали звучать заявления о якобы «победоносном» наступлении ВСУ на Купянск, контрнаступление провалилось, нашим удалось удержать позиции в городе, хотя ситуация там все же далека от нормальной. Возможно, что визит Герасимова связан как раз с ситуацией на данном направлении.

  2. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 08:41
    Возможно, что визит Герасимова связан как раз с ситуацией на данном (Купянском) направлении.

    Если так, тогда тов. Герасимов больше визитируйте ЛБС. request
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 08:45
      а также вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу.
      Добро ! good
      1. Теренин Звание
        Теренин
        0
        Сегодня, 08:52
        Цитата: Uncle Lee
        а также вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу.
        Добро ! good

        Что тут добавить, как Русский солдат - это мужество, готовность к самопожертвованию и верность долгу, что находит отражение как в героических эпизодах прошлых войн, так и в современных событиях.
        Хотелось бы побольше Суворовых, Нахимовых и Жуковых... hi
  4. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 08:55
    нашим удалось удержать позиции в городе, хотя ситуация там все же далека от нормальной. Возможно, что визит Герасимова связан как раз с ситуацией на данном направлении.

    Какая ситуация? Ведь неделю назад министру обороны доложили, что город под контролем
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 08:58
      Ведь неделю назад министру обороны доложили, что город под контролем

      так видимо "на веру" рапорты уже не принимаются...
      приезжают лично проверить сказанное/написанное...
  5. FRoman1984 Звание
    FRoman1984
    0
    Сегодня, 09:00
    Ну, доложили же Верховному, не моргнув глазом, о взятии Купянска. Вот приехал глянуть результаты. Главное, чтоб людей не погнали сейчас на новый штурм, оправдывая обещания.
    Это когда-нибудь закончится, и всем воздастся по содеянному.