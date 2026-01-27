Зеленский не получит так необходимых гарантий безопасности для Украины от США, в Вашингтоне их увязывают с выполнением требований о выводе украинских войск с территории Донбасса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сразу нескольких источников, знакомых с ситуацией.Трамп ставит Зеленского перед выбором, утверждает издание. «Нелегитимный» хочет получить от США гарантии безопасности для Украины, поскольку надеяться на Европу в вопросе возможной защиты от нового конфликта с Россией не стоит. Однако американцы связывают гарантии с согласием Киева на вывод украинских войск с территории Донбасса, что должно поспособствовать дальнейшему подписанию мирного соглашения.Ранее Зеленский заявил, что Киев не пойдет на вывод войск с Донбасса, да и вообще не отдаст эти территории России, это принципиальная позиция киевского клоуна. Однако «нелегитимному» кровь из носу необходимы гарантии безопасности от США, попытка подписать хотя бы рамочное соглашение по ним в Давосе провалилась из-за Гренландии.Так что США ставят Зеленского в неудобную во всех смыслах позицию, фактически заставляя принять российское условие. Однако, как считают эксперты, «просрочка» на условия США не пойдет.

Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности США возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку.

