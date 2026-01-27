США увязали получение гарантий безопасности Киевом с принятием условий России

США увязали получение гарантий безопасности Киевом с принятием условий России

Зеленский не получит так необходимых гарантий безопасности для Украины от США, в Вашингтоне их увязывают с выполнением требований о выводе украинских войск с территории Донбасса. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на сразу нескольких источников, знакомых с ситуацией.

Трамп ставит Зеленского перед выбором, утверждает издание. «Нелегитимный» хочет получить от США гарантии безопасности для Украины, поскольку надеяться на Европу в вопросе возможной защиты от нового конфликта с Россией не стоит. Однако американцы связывают гарантии с согласием Киева на вывод украинских войск с территории Донбасса, что должно поспособствовать дальнейшему подписанию мирного соглашения.



Администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности США возможны только в случае, если Киев первым согласится на мирную сделку.


Ранее Зеленский заявил, что Киев не пойдет на вывод войск с Донбасса, да и вообще не отдаст эти территории России, это принципиальная позиция киевского клоуна. Однако «нелегитимному» кровь из носу необходимы гарантии безопасности от США, попытка подписать хотя бы рамочное соглашение по ним в Давосе провалилась из-за Гренландии.

Так что США ставят Зеленского в неудобную во всех смыслах позицию, фактически заставляя принять российское условие. Однако, как считают эксперты, «просрочка» на условия США не пойдет.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +5
    Сегодня, 09:22
    ZovSailor
+5
Сегодня, 09:22
Хитрый финт ушами просроченного о скорейшем вступлении в ЕС и зонтиком от матрасников не проходит, поскольку элиты лягушатников, макаронников и фрицев против такого решения, грозящего развалом гейропы.

    Хитрый финт ушами просроченного о скорейшем вступлении в ЕС и зонтиком от матрасников не проходит, поскольку элиты лягушатников, макаронников и фрицев против такого решения, грозящего развалом гейропы.
    Янкесов тоже не устраивает такой расклад, так как воевать с Россией ради интересов мелко бритов, ЕС+ЕК, при этом даже условно обеспечивая какие-то гарантии матрасников не устраивает.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      Сегодня, 09:38
      Гарантии от янки это мощный посыл! Исполнение ими гарантий могут подтвердить надгробные памятники начиная от индейцев заканчивая курдами.... Зеленюга, отпросись выйти в сортир и беги в неизвестном направлении, хотя..... laughing
    2. KAV Звание
      KAV
      0
      Сегодня, 09:47
      Матрасники могут дать гарантии просроченному только после подписания мирного договора, т.к. знают наверняка, что Россия условия не нарушит, а без договора они не полезут в открытое противостояние. Потому, я думаю, матрасникам важно продавить наркофюррера, чтобы сберечь остатки нацисткой плесени для реванша. Иначе, мы раздавим их рано или поздно, и ничего от них не останется. А это уже не в интересах запада и матрасников.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 10:02
        KAV
        Сегодня, 09:47
        Матрасники могут дать гарантии просроченному только после подписания мирного договора, т.к. знают наверняка, что Россия условия не нарушит, а без договора они не полезут в открытое противостояние.

        hi Янкесам достаточно охранять свои интересы присутствием ЧВК на разработках редкозёмов в бандерштате по секретным статьям договора, если они заинтересованы в подписании мирного договора с РФ.
        Им- пингвинам ясно дали понять, что Россия не приемлет никакого присутствия ВС НАТО не надо, как и других желающих миротворцев, так как по сути дела речь идёт о захватывании плацдарма против Москвы, когда подлётное время до столицы исчисляется минутами, чтобы успеть принять решение и осуществить жёсткий ответ.
        Здесь никакого компромисса быть не должно, так как речь идёт о безопасности российского народа и государства.
        1. KAV Звание
          KAV
          +1
          Сегодня, 10:45
          Я говорил о том, что матрасники смогут дать гарантии после подписания договора. Дать гарантии - это еще не значит разместить свои группировки / ЧВК на территории. Они могут дать гарантии на словах, будучи уверенными в не нарушении договора с нашей стороны. Думаю, к этому они и пытаются привести наркофюррера. А вот Британия и ЕС жмут наркошу в другом направлении. И очень хорошо, что он не соглашается на предложенный нами вариант. Иначе, мы получим СВО 2.0 в течение следующих 10 лет.
        2. kulemin0025gmail.com Звание
          kulemin0025gmail.com
          +3
          Сегодня, 10:46
          Окраина, не такой уж и большой буфер. Тут дело в принципе. Сдадим Окраину - сожрут нас покусочку, без всяких войн. Для этого существуют цветные шабаши.
    3. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 13:32
      фактически заставляя принять российское условие.
      - что это было…. стоит ВСУ оставить Донбасс, и все, мирное соглашение готово к подписанию Россией???

      Это весь набор условий - отдать Донбасс полностью….???
  2. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +2
    Сегодня, 09:25
    Кошерный чубазавр клянчит гарантии, опасаясь за свою шкуру, американцы хотят выглядеть миротворцами, а не проигравшей стороной, и только русские никуда не торопятся, день за днем методично возвращая свои территории...)))
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +4
    Сегодня, 09:25
    Что вообще подразумевается под гарантиями безопасности?
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 09:31
      Цитата: Младший рядовой
      Что вообще подразумевается под гарантиями безопасности?

      Американцы под угрозой ядерного удара пойдут воевать за Украину.
      - Наивный.
      Любые другие - ни о чем.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Сегодня, 09:40
      Цитата: Младший рядовой
      Что вообще подразумевается под гарантиями безопасности?

      В случае с бандерлогами видимо это означает то, что они непринуждённо и потужно будут как и раньше выделываться как муха на стекле, а если по ним врежут тапком, то матрасы должны вписаться в их защиту и получать по морде солидарно с бандерлогами.
      Трамп по ходу дела понимает, что в этой схеме он будет выглядеть идиЁтом.
    3. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 09:51
      Цитата: Младший рядовой
      Что вообще подразумевается под гарантиями безопасности?

      Смотря какие гарантии - лично зеле с семьей и всему кварталу/кагалу или для украины.
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        +1
        Сегодня, 10:35
        Американские гарантии( и европейские стран НАТО) безопасности для Украины будут означать, в случае наличия нашей подписи под документом где о них упоминается, что РФ передаёт в руки западных победителей защиту и эксплуатацию этих исторических, ещё недавно российских ,территорий.
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 09:52
      Младший рядовой
      Сегодня, 09:25
      Что вообще подразумевается под гарантиями безопасности?

      hi В этом плане бандеронацисты в лице жыдо наркофюрера превзошли своих кукловодов.
      Понимая, что статья 5-я НАТО не надо, не работает, как им бы хотелось ввиду расплывчатости трактовки, они ожидают материального наполнения, то есть, как и мелко бриты с лягушатниками создают коалицию желающих для присутствия на территории бандерштата после заключения мира, так просроченный призывает и матрасников обеспечить своё присутствие на территории вна 404.
      Это ни в коей мере не устраивает РФ, которая и начала СВО для устранения таковых первопричин.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 09:28
    Может Трампу пора использовать против Украины своего боевого пингвина ,как и против Гренландии.На Украине пингвины не живут !!! Да ну ,не живут?
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 09:48
      Может пора заменить "просрочку" на более податливого пингвина , который примет все условия , подпишет рамочные соглашения и наконец наступит мир? Но мне кажется почему то , что у "просрочки" какая то серьезная "крыша" , которая продолжает тянуть корову за хвост медленно и уверено, а вам так не кажется ?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:50
    ❝ Американцы связывают гарантии безопасности с согласием Киева на вывод украинских войск с территории Донбасса ❞ —

    — Свидомые, чем дальше уйдёте на Запад, тем безопаснее для вас ...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 09:54
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    вам так не кажется ?

    Олег hi конечно кажется.Крыша - деньги.Сейчас в Европе думают как обналичить свой кредит в 90 млрд € в свой карман от Стубба до премьера Португалии ( не важно знать как его зовут).
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 09:59
    Однако «нелегитимному» кровь из носу необходимы гарантии безопасности от США

    Не. "Из носу" только какая-то мутнобклая субстанция... request
  8. леонидыч Звание
    леонидыч
    +1
    Сегодня, 10:09
    Доня может и не давать никаких гарантий для зелёного. Ему просто надо сказать зелику любимые слова Трампа, тарифы и санкции против зелика лично и его банды. и тогда дело пойдёт.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:10
    Очевидное... полосатики готовы реализовывать только то, что считают выгодным для себя.
    Понятная позиция...
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:34
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Свидомые, чем дальше уйдёте на Запад, тем безопаснее для вас ...
    А там уже Польша, которая глядит на Львов wink
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 10:40
    4 попрошайки в первом ряду как на подбор - рожи просто мрак
  12. СергейАлександрович Звание
    СергейАлександрович
    0
    Сегодня, 11:52
    Перефразируя одного из идеологов украинского национализма Д. Корчинского, имеет смысл выражение, что Украина должна стать нейтральной или безлюдной.