Завершено освобождение Резниковки в 15 км от Славянска
Российские войска успешно продвигаются к юго-западу от ранее освобождённого Северска. По состоянию на утро 27 января 2026 года подтверждена информация об освобождении Резниковки и выходу на западные окраины этого населённого пункта.
Продвижение на этом участке фронта свидетельствует о планомерном продвижении Вооружённых сил России к Славянско-Краматорской агломерации. От передовых позиций ВС РФ в районе упомянутой Резниковки до Славянска порядка 15 км.
Таким образом, можно констатировать, что российские войска подошли к указанной агломерации на расстояние 14-15 км уже с нескольких направлений. Одно из таких – район канала Северский Донец – Донбасс в районе села Приволье.
С северного направления - и того ближе. Это позволяет увеличивать номенклатуру используемых средств огневого поражения объектов противника в черте Славянско-Краматорской агломерации. Активно используются FPV-дроны, миномёты и другое вооружение. В том числе по живой силе противника.
Накануне ночью были нанесены бомбовые удары по объектам врага в Краматорске. Выведены из строя ремонтные мощности, используемые ВСУ в своих целях. В городе значительные проблемы с энергоснабжением.
