Завершено освобождение Резниковки в 15 км от Славянска

8 698 2
Завершено освобождение Резниковки в 15 км от Славянска

Российские войска успешно продвигаются к юго-западу от ранее освобождённого Северска. По состоянию на утро 27 января 2026 года подтверждена информация об освобождении Резниковки и выходу на западные окраины этого населённого пункта.

Продвижение на этом участке фронта свидетельствует о планомерном продвижении Вооружённых сил России к Славянско-Краматорской агломерации. От передовых позиций ВС РФ в районе упомянутой Резниковки до Славянска порядка 15 км.



Таким образом, можно констатировать, что российские войска подошли к указанной агломерации на расстояние 14-15 км уже с нескольких направлений. Одно из таких – район канала Северский Донец – Донбасс в районе села Приволье.



С северного направления - и того ближе. Это позволяет увеличивать номенклатуру используемых средств огневого поражения объектов противника в черте Славянско-Краматорской агломерации. Активно используются FPV-дроны, миномёты и другое вооружение. В том числе по живой силе противника.

Накануне ночью были нанесены бомбовые удары по объектам врага в Краматорске. Выведены из строя ремонтные мощности, используемые ВСУ в своих целях. В городе значительные проблемы с энергоснабжением.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +8
    Сегодня, 10:07
    Что писать... вперёд к победе, освободим наши земли от нечисти. Старые лозунги, но никто ничего нового не придумал...
    Удачи нашим воинам! soldier
    1. Комментарий был удален.
  2. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    0
    Сегодня, 13:57
    Новость, конечно, положительная, но что-то никто из осинтеров не торопится открашивать в цвет нашего контроля всю Резниковку. Напомню, что формально Резниковка вытянута вдоль реки и по южному берегу доходит до западных границ Каленников. Примерные границы Резниковки, не попадающие пока в зону нашего контроля (даже в серую) показаны на актуальной карте дивгена. У лостармора на карте такая же примерно конфигурация ЛБС. Видимо, надо подождать немного.