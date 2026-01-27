Милитаризация: армия Польши начала дополнительные закупки инженерной спецтехники

1 486 17
Милитаризация: армия Польши начала дополнительные закупки инженерной спецтехники

Армия Польши объявила тендер на закупку семи дополнительных единиц спецтехники для нужд инженерных подразделений. Поставки техники должны состояться в течение шести месяцев с момента подписания контракта.

Как сообщает издание Defence24, тендерная документация также предусматривает, помимо предусмотренных контрактом 15 экскаваторов, возможность дополнительного заказа еще трех единиц техники на автомобильном шасси. Победу в этом конкурсе одержала компания SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne, предложившая многоцелевой экскаватор, адаптированный для инженерной поддержки польских вооруженных сил и ликвидации последствий стихийных бедствий.



Машина создана на базе шасси повышенной мобильности Scania P460, на котором установлен оснащенный выдвижной телескопической стрелой экскаватор UDS 214.3 словацкой компании CSM Industry. Как известно, помимо бульдозеров-погрузчиков (например, SŁ-34C) и экскаваторов-погрузчиков (например, UMI 9.50), в базовое оснащение инженерных войск Вооруженных сил Польши также входят классические экскаваторы на шасси грузовых автомобилей.

Благодаря сменным навесным устройствам экскаватор UDS 214.3, установленный на шасси грузовика Scania P460, может выполнять самые разные задачи, а не только копать. Эта техника также может использоваться для строительства и ремонта дорог (в том числе разрушенных противником), а также для широкого спектра инженерных работ, таких как строительство укреплений, полевых лагерей, складов или разрушение инженерных плотин.

Ранее сообщалось, что власти Литвы предложили Варшаве построить совместный военный полигон в Капчяместисе – в зоне Сувалкского коридора, чтобы проводить совместные учения. Помимо прочего, план строительства полигона предусматривает выселение части местных жителей.
17 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gekki66 Звание
    Gekki66
    -1
    Сегодня, 10:36
    Для халтуры- самое оно!
    -А вот кому огородик вспахать, курва, я пердоле!!!)))
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    -1
    Сегодня, 11:02
    Если армия Польши собирается воевать с Россией, то должна начать инвестировать в строительство крематориев и стационарных, и мобильных.
    Инженерны машины - это хорошо, копать придется много, могут сходить на кладбища 404 и перенимать опыт...
    Земли может не хватить... одно захоронение примерно 6 кв.м, Если они готовятся к войне (? идиоты, да...) то нужны примерно на 100 тысяч сразу и потом еще на 200-300 тысяч... так что сначала разметку сделать нужно под захоронения... Сколько столетий они - одно и то же, дрыгаются - получают по соплям - и опять готовятся... Начало XVII века надеются вернуть и исправить? не получится....
    1. bondov Звание
      bondov
      -1
      Сегодня, 11:28
      Последняя война - 1920 - за Польшей осталась... да и до разделов МОСКОВИЯ, главным образом, поражения терпела... ситуация сильно изменилась с присоединением Украины и Беларуси... которое осталось в прошлом....
      1. Кулл90
        Кулл90
        -1
        Сегодня, 11:40
        а как же польский поход красной армии 1939 года
        и как можно терпя поражения кого-то присоединять
        1. bondov Звание
          bondov
          0
          Сегодня, 12:02
          речь была о присоединении Украины и Беларуси к Империи, польский поход - совместная акция с Германией... согласно секретному протоколу к Пакту
          1. Кулл90
            Кулл90
            -1
            Сегодня, 12:15
            какая разница совместная или какая, это военная операция Красной армии с полным разгромом польских войск
            и как что-то можно присоединять, если поражения терпела
            и про какую пукраину вы говорите, если она была создана только после гражданской войны, на териториях Российской империи
            1. bondov Звание
              bondov
              0
              Сегодня, 12:18
              название территории - не государства/страны - существовало давно - название Украина как официальное в Русском из польского, официально впервые появилось еще в документах Речи Посполитой...
              1. Кулл90
                Кулл90
                -2
                Сегодня, 12:21
                и как можно присоединить страну как вы пишите пукраину, если это как вы же пишите это территория
                надо было написать значит после присоединения территорий на которой в будущем появиться страна -пукраина
                и если присоединила эти территории, то логично подумать что у кого-то отсоединила и как это можно сделать терпя поражения
                1. bondov Звание
                  bondov
                  +1
                  Сегодня, 12:27
                  вообще-то Украина была создана/существовала после развала Империи в 1917 - до гражданской войны, о которой вы пишете...
                  просветитесь на просторах рунета для начала...
                  1. Кулл90
                    Кулл90
                    -1
                    Сегодня, 12:30
                    существовала Российская империя в составе которой находилась территория на которой после гражданской войны появилась пукраина, отдельного государства пукраина до гражданской войны не существовало
                    1. bondov Звание
                      bondov
                      0
                      Сегодня, 12:44
                      https://ru.ruwiki.ru/wiki/Украинская_Народная_Республика
                      Украи́нская Наро́дная Респу́блика (укр. Українська Народна Республіка, в существовавшей орфографии Українська Народня Республіка), УНР — государство, провозглашённое на части территории бывшей Российской империи III Универсалом Украинской Центральной рады 7 (20) ноября 1917 года, после свержения Временного правительства России.
                      1. Кулл90
                        Кулл90
                        -1
                        Сегодня, 12:46
                        т.е гражданская война, до 1917 года не было никакой пукраины, хорошо что вы согласились со мной, а то дисскусия утомила
                        p/s: и все же как можно терпя поражения что-то присоединять, от кого-то отсоединяя
                      2. bondov Звание
                        bondov
                        0
                        Сегодня, 12:50
                        Кулл90 :
                        она была создана только после гражданской войны, на териториях Российской империи
                        вообще-то гражданская война завершилась в 1922
                      3. Кулл90
                        Кулл90
                        0
                        Сегодня, 12:51
                        я взял гражданскую войну как временной отрезок и не более того
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 11:12
    Эта техника также может использоваться для строительства и ремонта дорог (в том числе разрушенных противником), а также для широкого спектра инженерных работ

    Инженерная техника двойного назначения сгодится и в хозяйстве. Можно использовать в рекультивации больших площадей земли и закладке яблочных садов.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 12:03
    Милитаризация: армия Польши начала дополнительные закупки инженерной спецтехники

    а картинка в начале новости - это так, для "проформы"?
    вспоминая лет 30-40 назад, Чехословакия поставляла нам эти экскаваторы на шасси Татра - 815...
    чем полякам не угодила Татра?
    а на картинке фронтальный погрузчик, видимо Сталева Воля...
  5. Андрей Карабанов Звание
    Андрей Карабанов
    0
    Сегодня, 15:42
    Видимо отскуки нашли занятие.