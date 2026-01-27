Милитаризация: армия Польши начала дополнительные закупки инженерной спецтехники

Армия Польши объявила тендер на закупку семи дополнительных единиц спецтехники для нужд инженерных подразделений. Поставки техники должны состояться в течение шести месяцев с момента подписания контракта.Как сообщает издание Defence24, тендерная документация также предусматривает, помимо предусмотренных контрактом 15 экскаваторов, возможность дополнительного заказа еще трех единиц техники на автомобильном шасси. Победу в этом конкурсе одержала компания SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne, предложившая многоцелевой экскаватор, адаптированный для инженерной поддержки польских вооруженных сил и ликвидации последствий стихийных бедствий.Машина создана на базе шасси повышенной мобильности Scania P460, на котором установлен оснащенный выдвижной телескопической стрелой экскаватор UDS 214.3 словацкой компании CSM Industry. Как известно, помимо бульдозеров-погрузчиков (например, SŁ-34C) и экскаваторов-погрузчиков (например, UMI 9.50), в базовое оснащение инженерных войск Вооруженных сил Польши также входят классические экскаваторы на шасси грузовых автомобилей.Благодаря сменным навесным устройствам экскаватор UDS 214.3, установленный на шасси грузовика Scania P460, может выполнять самые разные задачи, а не только копать. Эта техника также может использоваться для строительства и ремонта дорог (в том числе разрушенных противником), а также для широкого спектра инженерных работ, таких как строительство укреплений, полевых лагерей, складов или разрушение инженерных плотин.Ранее сообщалось, что власти Литвы предложили Варшаве построить совместный военный полигон в Капчяместисе – в зоне Сувалкского коридора, чтобы проводить совместные учения. Помимо прочего, план строительства полигона предусматривает выселение части местных жителей.

