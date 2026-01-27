Если тебе необходимо для продолжения боев у Купянска и на восточном берегу перебрасывать ежедневно сотни тонн грузов, ты неизбежно вынужден использовать автотранспорт. Отсюда, собственно, и большие потери.

Российские войска продолжают продвижение по всей линии фронта, с начала января этого года освобождено 17 населенных пунктов. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.Российские войска с начала января освободили от войск киевского режима 17 населенных пунктов, в том числе Купянск-Узловой. По самому Купянску ситуация сложная, но наши войска продолжают зачистку городских кварталов от украинских формирований, сумевших проникнуть в город, под Купянском заблокированы несколько подразделений ВСУ общим количеством не менее 800 человек, сейчас идет их уничтожение.Таким образом, можно констатировать, что российским войскам удалось удержать Купянск, несмотря на довольно мощное контрнаступление ВСУ. Противнику не удалось отбить город, хотя заявления об этом периодически звучали. На данный момент украинские формирования все еще пытаются атаковать, но уже без прежнего энтузиазма, слишком большие потери они понесли, в том числе и в технике.Из других заявлений Герасимова: российские войска продолжают наступление на всех направлениях в зоне СВО; группировка «Днепр» освободила Новояковлевку и наступает в районе Запорожья; бойцы группировки «Север» расширяют полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей; группировка «Центр» развивает наступление на Добропольском направлении; бойцы группировки «Запад» ведут боевые действия за освобождение Красного Лимана и Ильичевки.