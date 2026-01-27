Герасимов: бойцы группировки «Запад» продолжают зачищать кварталы Купянска
9 45148
Российские войска продолжают продвижение по всей линии фронта, с начала января этого года освобождено 17 населенных пунктов. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Российские войска с начала января освободили от войск киевского режима 17 населенных пунктов, в том числе Купянск-Узловой. По самому Купянску ситуация сложная, но наши войска продолжают зачистку городских кварталов от украинских формирований, сумевших проникнуть в город, под Купянском заблокированы несколько подразделений ВСУ общим количеством не менее 800 человек, сейчас идет их уничтожение.
Таким образом, можно констатировать, что российским войскам удалось удержать Купянск, несмотря на довольно мощное контрнаступление ВСУ. Противнику не удалось отбить город, хотя заявления об этом периодически звучали. На данный момент украинские формирования все еще пытаются атаковать, но уже без прежнего энтузиазма, слишком большие потери они понесли, в том числе и в технике.
Если тебе необходимо для продолжения боев у Купянска и на восточном берегу перебрасывать ежедневно сотни тонн грузов, ты неизбежно вынужден использовать автотранспорт. Отсюда, собственно, и большие потери.
Из других заявлений Герасимова: российские войска продолжают наступление на всех направлениях в зоне СВО; группировка «Днепр» освободила Новояковлевку и наступает в районе Запорожья; бойцы группировки «Север» расширяют полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей; группировка «Центр» развивает наступление на Добропольском направлении; бойцы группировки «Запад» ведут боевые действия за освобождение Красного Лимана и Ильичевки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация