Герасимов: бойцы группировки «Запад» продолжают зачищать кварталы Купянска

9 451 48
Герасимов: бойцы группировки «Запад» продолжают зачищать кварталы Купянска

Российские войска продолжают продвижение по всей линии фронта, с начала января этого года освобождено 17 населенных пунктов. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Российские войска с начала января освободили от войск киевского режима 17 населенных пунктов, в том числе Купянск-Узловой. По самому Купянску ситуация сложная, но наши войска продолжают зачистку городских кварталов от украинских формирований, сумевших проникнуть в город, под Купянском заблокированы несколько подразделений ВСУ общим количеством не менее 800 человек, сейчас идет их уничтожение.



Таким образом, можно констатировать, что российским войскам удалось удержать Купянск, несмотря на довольно мощное контрнаступление ВСУ. Противнику не удалось отбить город, хотя заявления об этом периодически звучали. На данный момент украинские формирования все еще пытаются атаковать, но уже без прежнего энтузиазма, слишком большие потери они понесли, в том числе и в технике.

Если тебе необходимо для продолжения боев у Купянска и на восточном берегу перебрасывать ежедневно сотни тонн грузов, ты неизбежно вынужден использовать автотранспорт. Отсюда, собственно, и большие потери.


Из других заявлений Герасимова: российские войска продолжают наступление на всех направлениях в зоне СВО; группировка «Днепр» освободила Новояковлевку и наступает в районе Запорожья; бойцы группировки «Север» расширяют полосу безопасности в приграничье Сумской и Харьковской областей; группировка «Центр» развивает наступление на Добропольском направлении; бойцы группировки «Запад» ведут боевые действия за освобождение Красного Лимана и Ильичевки.
48 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:15
    Под Купянском ВСУ переиграли .Удерживая Купянск продолжали наступать с востока на встречу с Купянском .Кто не убежит из ВСУшников восточнее Купянска ,имеет шанс превратиться к весне в в оттаявших "подснежников".Комментаторам надо было следить не только за Купянском ,но и за тем что происходило восточнее него .ВСУ практически разрезрезана на две части .Чтобы заткнуть одну группировку ВСУ осталось менее 2 ух км.А там холодно кстати.
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      +1
      Сегодня, 10:20
      Цитата: tralflot1832
      Под Купянском ВСУ переиграли .Удерживая Купянск продолжали наступать с востока на встречу с Купянском

      Да вранье все это. Никакой Купянск-Узловой и 17 населенных пунктов не освобождены.
      Оскол покрылся льдом. Враг спокойно его пересекает, где ему хочется.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -7
        Сегодня, 10:30
        Извиняюсь, а лёд это бетон ? Возьмите интервью у духов тевтонских лыцарей .Место указать !!! laughing
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 10:35
          Цитата: tralflot1832
          Извиняюсь, а лёд это бетон ?

          Миномёт хорошо крошит лёд, да и пространство не реке открытое.
        2. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +7
          Сегодня, 10:38
          насчет Оскола ,который "покрылся льдом" -это вчера читал на нескольких украинских каналах и причем сразу же эту новость почему то подхватили российские околовоенные блогеры.
          1. Aken Звание
            Aken
            -2
            Сегодня, 10:47
            То есть, никто новость не опроверг?
            1. topol717 Звание
              topol717
              0
              Сегодня, 12:03
              Цитата: Aken
              То есть, никто новость не опроверг?
              Что река покрылась льдом? вы считаете что зимой такого не бывает и это надо опровергать? Или то что после 3х дней и температуре -10 можно ходить по льду через реку? Ну наверное где то можно, а где то можно и провалиться. Наверное где то можно и на машине проехать, а где-то можно и не доехать. Так что опровергать то?
              1. Aken Звание
                Aken
                +1
                Сегодня, 12:11
                Новость, что ВСУ по льду переходит реку. Слухи есть, опровержения нет.
                Про зимники мне рассказывать не надо. Я на Севере живу. У нас нетерпеливые рыбаки каждую зиму тонут, когда на неокрепший лёд лезут.
                У берега да, замерзает. На стремнине - не факт. Очень опасно.
                1. topol717 Звание
                  topol717
                  +3
                  Сегодня, 12:14
                  Ну если вы знаете что даже рыбаки лезут на тонкий лед, то уж на войне тем более полезут.
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    0
                    Сегодня, 12:20
                    Теоретически да. Только рыбак с ящиком и бутылкой водки полезет. А солдат с ящиком боеприпасов.
                    Но мы не о том спорим. Возможно, невозможно - не в этом дело.
                    Украинцы утверждают, что перемещаются, наши блогеры говорят - перемещаются. Никто не говорит, что это враньё.
                    Сомнения посетили только нашего коллегу oleg-nekrasov-19 (Олег) +4 Сегодня, 10:38
                    1. nik-mazur Звание
                      nik-mazur
                      +2
                      Сегодня, 12:31
                      Цитата: Aken
                      Украинцы утверждают, что перемещаются

                      Ещё бы расшифровать, что значит "перемещаются". Потому что можно перемещаться на тягаче с прицепом, а можно ползком по одному. Слово одно, а суть совершенно разная.
                      1. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 12:32
                        Блин. И ведь не поспоришь. Логика железобетонная.
                      2. nik-mazur Звание
                        nik-mazur
                        0
                        Сегодня, 13:40
                        Цитата: Aken
                        И ведь не поспоришь

                        В начала любой дискуссии надо обязательно договориться о значении терминов. А то, может, и спорить не о чем.
                      3. Aken Звание
                        Aken
                        0
                        Сегодня, 14:18
                        Абсолютно верно.
                        А то ism_ek (Илья) Сегодня, 10:20 написал, что враг пересекает, а на чём пересекает, не написл, то ли на тягачах, то ли пёхом. А мы тут сиди гадай. Надо ему высказать неудовольствие.
          2. bk316 Звание
            bk316
            +1
            Сегодня, 14:39
            сразу же эту новость почему то подхватили российские околовоенные блогеры.

            Так это ж блохеры, главное первым написать.
            Общеизвестно, что НА ОЗЕРАХ (без течения) при среднесуточной температуре -10 и отсутствии снегопада намерзает 1 см. в сутки. При среднесуточной -15 уже 2 см в сутки.
            Что бы можно было передвигаться без опаски одному человеку нужно 8 см. Что бы группе 12 см. Легковушке > 20 .
            На течении все гораздо хуже . В выходные проезжал Волгу и Тверцу - они замерзли не полностью. Очевидно что Оскол тоже не полностью замерз.
            То есть правильно так:
            сейчас Оскол в некоторых местах могут переходить ВСУшники поодиночке.
            1. oleg-nekrasov-19 Звание
              oleg-nekrasov-19
              0
              Сегодня, 14:42
              ну там уже вчера у блогеров по Осколу ВСУ "совершали" полноценные ротации,эвакуации ,подвоз БК и продовольствия , а так то действительно реально по Осколу можно пройти на некоторых участках поодиночке и не только лишь всем.
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          +5
          Сегодня, 11:02
          Цитата: tralflot1832
          Извиняюсь, а лёд это бетон ? Возьмите интервью у духов тевтонских лыцарей

          У некоторых комментаторов наблюдается тяга к рисованию укроперемоги, отсюда и такие картинки успешных шествий по льду реки. Ни БПЛА, ни артиллерия, ни ФАБы не вписываются в их воображаемый сюжет.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +5
            Сегодня, 11:09
            Александр hi некоторые комментаторы не умеют читать топографические карты .Купянск единственное место где левый берег не заболочен .А вот южнее, левый берег Оскол это сплошные болота .Есть только одно место в районе Купянск - Узловой по ж/д насыпи и мосту на левый берег .А до него от наших войск несколько км.По болотам под снегом ,ещё хуже передвигаться.
        4. ism_ek Звание
          ism_ek
          -3
          Сегодня, 11:10
          Цитата: tralflot1832
          Возьмите интервью у духов тевтонских лыцарей .Место указать !!!

          Укажите... Так то с 50-х годов прошлого века археологи ищут следы рыцарей. Ничего не нашли.
          Да и было это сражение 18 апреля по новому стили, при стабильно плюсовой температуре.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +2
            Сегодня, 11:16
            Дык ,я альтернативную историю в советской школе не изучал. laughingА зима в год " ледового побоища " была тёплая - что говорят метеостанции того времени?
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 12:27
              Метеостанции говорят про малый ледниковый период, в ходе которого началось долгожданное потепление.
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                -1
                Сегодня, 13:06
                Да я вот тоже думаю ,как по льду Чёрного моря ходили прибивать щит на ворота Царьграда .Как зима идут щит прибивать. laughing
          2. topol717 Звание
            topol717
            +2
            Сегодня, 12:10
            Цитата: ism_ek
            Да и было это сражение 18 апреля по новому стили, при стабильно плюсовой температуре.
            В СПБ 18 апреля, даже сейчас вполне себе может быть отрицательная температура. А еще во времена Екатерины, -30 или даже -35 были вполне себе обычным делом. Да и подснежники даже в 18 веке появлялись не раньше конца апреля. А уж 13 век и подавно холоднее было. Кстати нельзя добавлять 14 дней. Ибо на 13й век ошибка составляла меньше, мне лень считать сколько думаю не больше 8 дней. так что 5+8 где то 13 апреля.
        5. Сергей Митинский Звание
          Сергей Митинский
          +3
          Сегодня, 11:26
          Не надо ему указывать место ,усугубляя тяжелые последствия
          Это всёпропальщик ,они сами себе нострадамусы. Если их предсказания не сбываются, они заболевают от горя психическими заболеваниями и яростно тут выставляют всем кто несогласен с их пессимистическими прогнозами отрицательные оценки . Этот самый чёртовый Купянск был для них самым мощным козырем доказать что все пропало ,пора отправлять в отставку Герасимова и все политическое руководство РФ и вообще пора сдаваться ВСУ и предусмотрительно драпать к границам 91 года. И тут такой облом !
          Поэтому этот деятель от большого ума воображает что теперь то по льду сотни тонн грузов ежедневно будет перетаскивать куда сподручнее чем по воде
          Видимо он не представляет и что такое зимняя рыбалка, а не только не знает истории
        6. Развед Звание
          Развед
          +1
          Сегодня, 13:57
          Цитата: tralflot1832
          Возьмите интервью у духов тевтонских лыцарей .Место указать !!!
          .

          А место, надо полагать, указал товарищ Эйзенштейн? По фильму которого некоторые и изучают историю?
          Так сей товарищ ошибался. И по месту конкретно, и по фильму в целом.
          "Ни в новгородских летописях, ни в ливонской «Рифмованной хронике» нет упоминаний о массовом провале под лед в ходе битвы. Исследования 2021 года вообще предполагают, что основное сражение могло происходить не на льду, а на берегу". У Вороньего камня.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +6
        Сегодня, 10:41
        Цитата: ism_ek
        Оскол покрылся льдом. Враг спокойно его пересекает, где ему хочется.

        Ага, в любое время суток, спокойненько, рядами и колоннами идут, где хотят, ничего не опасаясь. yes
        В районе Купянска ситуация действительно сложная, бои идут упорные и тяжёлые, Купянск -Узловой, мягко говоря, пока не совсем под нашим полным контролем, но это не даёт оснований рисовать фантастическую картинку полной свободы действий ВСУ - их потери очень велики, и отступить из района Купянска, под давлением ВС РФ, им придётся неизбежно.
      3. Бывший солдат Звание
        Бывший солдат
        +3
        Сегодня, 10:42
        Оскол покрылся льдом. Враг спокойно его пересекает, где ему хочется.


        Поверьте. До -10 ночью и днем -2, -3 не могут обеспечить "спокойно пересекать" лед, там где врагу хочется.
        1. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 10:49
          Подтверждаю. Живьём наблюдал, как в Западной Сибири при -10 заливали ледовую переправу. Полторы недели мучались. Едва не сорвали ротацию вахтовиков по зимнику.
      4. Nastia Makarova Звание
        Nastia Makarova
        0
        Сегодня, 11:25
        да все вранье, всу уже под москвой)))))))))))
      5. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 14:31
        Враг спокойно его пересекает, где ему хочется.

        Пешком и то не везде.
        Грузовик провалится.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Сегодня, 10:36
      Фактически так и есть , тактический ход группировки "Запад" на участке позволил блокировать Купянск -Узловой и завершить полной блокирование группировки ВСУ "Заосколье" .
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +4
    Сегодня, 10:17
    Российские войска с начала января освободили от войск киевского режима 17 населенных пунктов, в том числе Купянск-Узловой. По самому Купянску ситуация сложная, но наши войска продолжают зачистку городских кварталов от украинских формирований, сумевших проникнуть в город, под Купянском заблокированы несколько подразделений ВСУ общим количеством не менее 800 человек, сейчас идет их уничтожение.

    Вот это долгожданная весть.
    Победы нашим ВС РФ в СВО-КТО, светлая память погибшим, не забудем- не простим! am
  3. Бонзайев Сэмпай Камикадзевич Звание
    Бонзайев Сэмпай Камикадзевич
    +2
    Сегодня, 10:24
    Будем надеяться, что доклад не как в прошлый раз... Стойкости и удачи нашим парням!
  4. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 10:26
    За доклад о взятии от ноября 2025 года с него не спросили?
    Похоже нет
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 10:43
      Сайтовские охранители молча минусуют love
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        -2
        Сегодня, 12:37
        А почему это так не нравится сайтовским ципсам? Вроде как закономерно всё laughing
  5. Луенков Звание
    Луенков
    -8
    Сегодня, 10:28
    Так он же всё время говорил, что взяли Купянск. Скоро как полгода взад взяли. Вот вся Китая свидетель
    1. Geosun Звание
      Geosun
      +1
      Сегодня, 11:14
      Цитата: Луенков
      говорил, что взяли Купянск

      Вы вообще представляете себе боевые действия? Вчера взяли, сегодня оставили, завтра опять взяли и так по многу раз. Или вы думаете, что это как каток: прет и прет вперед? И если какой-то из взятых на сейчас городков отобьют обратно, будете кричать, что все вокруг врут? Или докладывать о взятии нужно пройдя еще километров десять?
      1. владимир 290 Звание
        владимир 290
        0
        Сегодня, 11:55
        Наверное это бесполезно объяснять. Некоторые не понимают или не хотят понимать, что населенные пункты могут неоднократно переходить из рук в руки. Пусть почитают сколько раз во время ВОВ наши и немцы брали например Харьков
        1. Сергей Митинский Звание
          Сергей Митинский
          +1
          Сегодня, 12:09
          Анекдот №-10035089
          Понедельник.
          Немцы заняли избушку лесника.
          Вторник.
          Русские выбили немцев из избушки лесника.
          Среда.
          Ожесточенные бои за избушку лесника.
          Четверг.
          Немцы заняли избушку лесника.
          Пятница.
          В результате кровопролитных боев русские заняли избушку лесника.
          Суббота.
          Кровопролитные бои за избушку лесника.
          Воскресенье.
          Пришел лесник и всех выгнал.
      2. griboedov09 Звание
        griboedov09
        +1
        Сегодня, 12:46
        Да нет там дело в том что изначально враг сидел в Заосколье и сейчас сидит, и со взятием Купянска узлового(хотя этому еще должны быть подтверждения) будто бы в Заосколье враг попадает практически в окружение. Так вот Заосколье это часть Купянска чуть ли не четверть города которую мы не контролировали но рапорт о контроле города был.
  6. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
    Дмитрий Михайлович Серегин
    0
    Сегодня, 10:34
    "...ситуация сложная, но наши войска продолжают зачистку..." - по моему это взаимоисключающие понятия.
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 12:42
      Ну это только по вашему. Сложная ситуация не исключает необходимости зачистки.
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        +1
        Сегодня, 13:36
        Для проведения зачистки необходим устойчивый контроль территории (сдвиг ЛБС хотя бы на несколько километров). А до этого пока далеко. В условиях, когда постоянно просачиваются свежие группы пехоты противника, а вражеских дронов над головой "как мух на помойке" зачистка бессмысленна и невозможна. Ну проверил ты здание, а через пару часов там солдаты противника и куча свежих мин. Это не зачистка, а уличные бои.
        1. Уарабей Звание
          Уарабей
          0
          Сегодня, 14:09
          Можно контролировать территорию, за исключением определенного района (к примеру пары-тройки зданий), которую и надо зачищать. Туда и просачиваться противник не будет, и оставлять этих крыс опасно. А зачистка это в том числе и уличные бои.
          1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
            Дмитрий Михайлович Серегин
            0
            Сегодня, 15:13
            "А зачистка это в том числе и уличные бои" - вот теперь все понятно.)))
  7. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:01
    вот что сейчас написала Военная хроника:
    Купянское направление.
    Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал вчера группировку "Запад": заслушал доклады, провел совещание. И вот что шокировало. На видео с 2:50 Герасимов заявляет что Купянск-Узловой под контролем ВС РФ, идет зачистка населенного пункта. На самом деле с какой стороны не посмотри - до населенного пункта еще минимум 5-7 км, по-хорошему, наша пехота ни разу даже не заходила на окраины, хотя есть хорошие перспективы со стороны Подолов.
    Предстоит еще взять порядка 5 сел и десятки опорников ВСУ, чтобы зайти в Купянск-Узловой полноценно. Кто ему предоставил такой отчет/доклад? Зачем? Все видят эту ложь, до рядовых.
  8. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 14:52
    laughing
    Цитата: ism_ek
    Цитата: tralflot1832
    Возьмите интервью у духов тевтонских лыцарей .Место указать !!!

    Укажите... Так то с 50-х годов прошлого века археологи ищут следы рыцарей. Ничего не нашли.
    Да и было это сражение 18 апреля по новому стили, при стабильно плюсовой температуре.

    В 90-е весь металл подняли и сдали на металлобазы.