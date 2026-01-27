ВМС Германии могут отказаться от «мега-фрегатов» F126

ВМС Германии могут отказаться от «мега-фрегатов» F126

ВМС Германии могут отказаться от амбициозной программы создания «мега-фрегатов» в рамках проблемного проекта F126 из-за преследующих её проблем, выбрав взамен более быструю закупку менее сложных и не столь габаритных кораблей для удовлетворения неотложных потребностей флота.

F126 длиной 166 м и водоизмещением 10,5 тыс. т создавался как многоцелевой фрегат, который должен был стать одним из крупнейших и наиболее смертоносных вымпелов в Европе, способным проводить длительные миссии (сроком до 24 месяцев) даже в суровых условиях Заполярья (благодаря ледовому классу 1C).



Проект был присужден в 2020 году голландскому судостроителю Damen, по контракту с которым предусматривалось строительство 6 кораблей (которые в итоге обошлись примерно в €9 млрд), первый из которых планировалось сдать в 2028 году, а достигнуть начальной оперативной готовности он должен был до конца текущего десятилетия, что многие изначально критиковали как нереализуемую перспективу.

Фрегат Brandenburg проекта F123:



Однако программа столкнулась с серьёзными задержками, перерасходом средств, а также с техническими и организационными проблемами, в результате чего голландская верфь не в состоянии уложиться в сроки.

Переговоры между Damen и правительством ФРГ продолжаются, но проект отстаёт от графика на несколько лет, и введение в строй первых кораблей отложено до середины 2030-х годов. Это может надолго оставить ВМС Германии с фрегатами F123 Brandenburg, которые командование рассматривает как морально и технически устаревший тип, не говоря уже про дефицит возможностей на море.

В этой связи Берлин рассматривает менее рискованную альтернативу: закупить до 8 фрегатов на основе проверенной конструкции MEKO A-200 от компании ThyssenKrupp Marine Systems. Эти перспективные корабли с ориентировочным водоизмещением около 3000–4000 т будут значительно легче. Таким образом, акцент делается на скорости строительства, проверенной системной интеграции, а также меньшей сложности работ и стоимости (единица оценивается в €1 млрд).

MEKO A-200:



Немецкие СМИ сообщают о скором подписании контракта по A-200, с поставкой первого корабля к декабрю 2029 года. Этот шаг рассматривается как практичный «план Б» для быстрого увеличения количества вымпелов в составе ВМС Германии, но он вызвал критику со стороны немецких верфей, входивших в первоначальный консорциум по F126 (которые рискуют потерять свою долю в проекте).

Параллельно рассматривается возможность модернизации F123, которая обойдётся в €1,2-1,5 млрд за 4 корабля, чтобы они могли дослужить до 2035 года.

Подчёркивается, что программа F126 ещё официально не отменена, поскольку переговоры с Damen продолжаются, и окончательное решение пока не принято, но выделение средств (приблизительно €7,8 млрд, утверждённых парламентом для альтернативных решений) свидетельствует о значительном снижении перспектив создания «мега-фрегатов» и, в лучшем случае, о переносе программы на гораздо более поздний срок.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +1
    Сегодня, 14:43
    F126 длиной 166 м и водоизмещением 10,5 тыс. т создавался как многоцелевой фрегат,
    "Карманный линкор", уже было....
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 14:56
      Было, много чего было, в. т. ч. и политические/руководящие фигуры, умеющие реализовывать свои планы, достаточно быстро, эффективно...
      Куда это все делось... впрочем, так даже лучше, для всех.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 15:46
        Цитата: rocket757
        Куда это все делось...

        Доразоружались. Как в старом анекдоте.
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 14:44
    Концептуально немцы не растеряли свои компетенции, и ещё могут сильно нам нагадить на море...
    Надеюсь, мы принимаем меры для вывода их за скобки хотя бы в ближней перспективе.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 14:56
      Если бы поработать над дальнобойными подводными БПЛА на основе того же Посейдона,но в неядерном варианте. Использовать его как технологическую базу уже отработанных технологий и на его основе создать что полегче и помобильнее. Допустим такая уменьшенная версия Посейдона с тонной - другой в качестве боеголовки.Такая дальнобойная торпеда-беспилотник с мозгами на основе ИИ, которая могла бы вести разведку, барражировать под водой,но атаковать цели только после получения команды с командного пункта.То есть такой ИИ,но находящийся под контролем,который начнёт охоту только после получения команды и наведения на определенную цель.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        0
        Сегодня, 14:59
        Цитата: Sky Strike fighter
        Такая дальнобойная торпеда-беспилотник с мозгами на основе ИИ,

        Если в мозгах не будет "сюда не смотрим, здесь не слышим, а здесь рыбу заворачиваем"...
        Для Балтики такая кукарача не годится - представьте, как отзовется в нашем мелком Финском заливе поднятая волна...
        Подрыв за датскими проливами - ещё как-то...
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 15:07
          Ну я же сказал про уменьшенную версию Посейдона,которая по размерам была бы раза в 2-3 больше стандартной 533-мм торпеды,или если технологии позволят,то возможно даже попытаться создать что то в этом роде в размерах 533-мм современной торпеды. Взять торпеду за базу,но подшаманить систему управления,поработать радикально над двиглом,пусть оно будет намного более тихоходным,но зато более дальнобойным и способным на разных режимах неделями находиться в море.Те же Герани ещё меньше по размерам,а уже много чему научились,модернизируясь раз за разом Просто это направление надо развивать.
    2. Кулл90
      Кулл90
      +1
      Сегодня, 15:28
      концептуально может и не растеряли, но строить уже не могут (Проект был присужден в 2020 году голландскому судостроителю Damen)
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 15:50
        А если отменят проект, то все вложения придется в убытки относить.
        Больше похоже на то, что вместо усредненного по вооружению F126
        с хорошим РЛК, построят корабли-арсеналы, в меньшем количестве.
  3. Aken Звание
    Aken
    +1
    Сегодня, 14:45
    Припоминаю, крейсера типа Тикондерога, имели примерно такое же водоизмещение.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 15:00
      Немцы правильно сделали что отказались строить своего рода наследника крейсера Тирпиц.С нынешними технологиями он бы вполне мог повторить судьбу предшественника в случае конфликта.

      .12 ноября 1944 года английские лётчики на бомбардировщиках Avro Lancaster обрушили на линкор бомбы Tallboy, предназначенные для разрушения подземных укреплений. В линкор попало три бомбы Tallboy: одна отскочила от башенной брони, но две другие пробили броню и проделали 60-метровую дыру в его левом борту. В повреждённом пороховом погребе башни «C» возник пожар, за которым последовал взрыв. Башня была оторвана, а сам корабль завалился на бок, перевернулся и затонул.


      https://aif.by/timefree/history/ohota_na_tirpic_kak_unichtozhali_voennuyu_gordost_tretego_reyha
    2. Соколов_Владимир Звание
      Соколов_Владимир
      0
      Сегодня, 15:06
      "Тики" до сих пор служат, и им снова ресурс продлили. Теперь планируют 5 шт. оставить
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:54
    Хотели дорого богато, но... не те времена, не те люди, замахнулись на такие достижения, как в прежние времена.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 15:13
      Дорого богато это про модернизацию атомного крейсера «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М .
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:21
        А у нас что, фэйсы другого плана сейчас?
        Капитализм, однако, со всеми вытекающими...
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 15:31
        «Орланы» — самые большие и самые мощные по вооружению в мире неавианосные боевые надводные корабли с ядерной энергетической установкой в составе ВМФ России. Водоизмещение крейсера проекта 1144 составляет: стандартное — 24 300 т, полное — 26 190 т. Размерения корабля: длина — 251 м, ширина — 28,5 м, осадка — 9,1 м.

        Для сравнения, водоизмещение крейсера УРО ВМС США типа «Тикондерога» составляет 9,8 тыс. тонн, длина корабля — 172,8 м, ширина — 16,7 м, осадка — 9,7 м. То есть «Тикондерога» значительно меньше «Адмирала Нахимова».

        .«Адмирал Нахимов» (проект 1144.2М) после модернизации получил 80 ячеек УКСК (универсального корабельного стрельбового комплекса) под крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», а также гиперзвуковые «Циркон». На корабле в настоящее время 96 шахт для ЗУР морского варианта С-300ФМ/ЗРС С-400. Крейсер оснащен противолодочным торпедным комплексом «Пакет-НК». Существенно повысят возможности корабля многофункциональные ЗРПК «Панцирь-М». ... Поначалу казалось, что цена модернизации корабля будет дешевле постройки нового крейсера, но по мере расширения фронта работ в геометрической прогрессии возрастала и стоимость модернизации. Поэтому высказывались и такие оценки — «отслужил корабль свои 25–30 лет, его необходимо отправлять на разделку, поскольку модернизация может оказаться настолько дорогой, что дешевле будет построить два новых корабля перспективных проектов».

        По всей видимости, по этим причинам не размещается в ремонт и последующую модернизацию корабль аналогичного проекта — «Петр Великий».


        https://www.gazeta.ru/army/2025/08/21/21568130.shtml
  5. Doccor18 Звание
    Doccor18
    0
    Сегодня, 14:59
    Это может надолго оставить ВМС Германии с фрегатами F123 Brandenburg, которые командование рассматривает как морально и технически устаревший тип, не говоря уже про дефицит возможностей на море.

    Там помимо старых Бранденбургов, есть семь весьма новых Саксоний и Баден-Вюртенбергов...
    1. Кулл90
      Кулл90
      0
      Сегодня, 15:26
      ттх новых баден-вюртенберг: водоизмещение-7200 тон, 8 пкр, 42 зур(ближнего действия), 1 пушка=водоизмещение как у крейсера, вооружение как у ракетного катера 1241Э (900 тон, 16 пкр, 20 зур, 1 пушка)
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:43
    Однако ледокол им нужен ,кроме Баренцухи.Или зимой не воюем .