В Аргентине заподозрили США в интересе к военной базе на Огненной Земле

Визит делегации конгресса США в аргентинскую Ушуайю вызвал в стране куда больше вопросов, чем официальных разъяснений. Местная оппозиция расценила поездку американцев в самый южный город республики как признак растущего интереса Вашингтона к региону. Не исключают и возможной подготовки почвы для военного присутствия США на архипелаге Огненная Земля.

Ушуайя – это не просто порт, а фактически «ворота в Антарктиду». Важный логистический, туристический и торговый узел. По мнению местной оппозиции, дело может не ограничиться разговорами об экологии и переработке отходов.



Сенатор Кристина Лопес потребовала от правительства объяснений, подчеркнув, что Огненная Земля – не иностранная военная база. Подозрения усилились на фоне слухов о возможных планах президента Хавьера Милея создать совместную аргентинско-американскую военно-морскую базу в регионе.


В Ушуайе действует аргентинская военно-морская база – Base Naval Ushuaia, построенная еще в 1950 году как самая южная база ВМС Аргентины и логистический центр для операций в Южной Атлантике и Антарктиде. Она берет на себя поддержку кораблей, участвующих в ежегодной антарктической кампании. Объект также служит опорой для военно-морского присутствия Аргентины в регионе.

Посольство США в Буэнос-Айресе попыталось погасить скандал, заявив, что в Ушуайю прибыла двухпартийная делегация комитета по энергетике и торговле Палаты представителей. Не все поверили, что речь только о торговле.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:59
    ❝ Не исключают и возможной подготовки почвы для военного присутствия США на архипелаге Огненная Земля ❞ —

    — А там южнее ещё «кусок льда» поболее Гренландии, который может заинтересовать Трампа в контексте защиты демократии от российско-китайских подлодок ...
  Aken
    Aken
    0
    Сегодня, 10:59
    Милей добрый. Трампу отказать не сможет.
  Младший рядовой
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 11:00
    Аргентинцы незаконно занимают земли США и помогают распространять наркоту. И также Трамп протягивает руку дружбы антарктическим пингвинам.
    Васян1971
      Васян1971
      +1
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Младший рядовой
      Аргентинцы незаконно занимают земли США и помогают распространять наркоту.

      И там не протолкнуться от агрессивных военных русских и китайских кораблей...
  Сергей Митинский
    Сергей Митинский
    +1
    Сегодня, 11:05
    Аргентина как раз будет покладистей чем Дания ,тем более что на шельфе Фолклендских островов которые пока принадлежат Британии нашли нефть
    Так что эти острова похоже между Британией и Аргентиной будут делить США "по справедливости"
  Василий_Островский
    Василий_Островский
    +1
    Сегодня, 11:10
    Основа замысла Трампа - перекрыть торговые пути вокруг Южной Америки.
    С их точки зрения -нужное дело. А вот получится ли - будем посмотреть. Милей парень нервный, но не факт, что на это пойдет...
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 11:17
      Куда он денется с подводной лодки?
    Кузнец 55
      Кузнец 55
      +1
      Сегодня, 11:31
      Торговые пути вокруг южной Америки используются нечасто . Путь дальний , не всегда выгоден . И шторма на границе Атлантики и Тихого океана очень даже сильные .
      Поэтому там не так много кораблей ходят .
      tralflot1832
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:40
        Жаль нет сейчас доступа к маринтрафику ,вы бы удивились .Там ещё есть Магеланов пролив .Да и в Ушуйе базируется украинский ледокол с " ухилянтами".
  tralflot1832
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:38
    А кто дал 40 млрд $ кредита Милею - папа Римский ? Извольте заткнуться и не мешать .
  Васян1971
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:42
    Посольство США в Буэнос-Айресе попыталось погасить скандал, заявив, что в Ушуайю прибыла двухпартийная делегация комитета по энергетике и торговле Палаты представителей.

    Это "ж-ж-ж" неспроста...no
  Камаз
    Камаз
    0
    Сегодня, 11:47
    На юге уже лет десять назад выгружали абрамсы и брадли. Все виллы построенные актёрами Голливуда в Кордильерах охраняются морскими пехотинцами USA .Милей строит в Аргентине капитализм 19 века. Рабочие превратятся в рабов
    Aken
      Aken
      0
      Сегодня, 12:02
      Капитализм 19 века строят по всей планете. Ключевым признаком такого капитализма является отсутствие среднего класса.
  boriz
    boriz
    0
    Сегодня, 13:50
    Раз уж плотно легли под америкосов, то поздно прикидываться девочкой после пятого аборта. Расслабьтесь и пытайтесь получить удовольствие.