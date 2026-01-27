В Аргентине заподозрили США в интересе к военной базе на Огненной Земле

Визит делегации конгресса США в аргентинскую Ушуайю вызвал в стране куда больше вопросов, чем официальных разъяснений. Местная оппозиция расценила поездку американцев в самый южный город республики как признак растущего интереса Вашингтона к региону. Не исключают и возможной подготовки почвы для военного присутствия США на архипелаге Огненная Земля.Ушуайя – это не просто порт, а фактически «ворота в Антарктиду». Важный логистический, туристический и торговый узел. По мнению местной оппозиции, дело может не ограничиться разговорами об экологии и переработке отходов.Сенатор Кристина Лопес потребовала от правительства объяснений, подчеркнув, что Огненная Земля – не иностранная военная база. Подозрения усилились на фоне слухов о возможных планах президента Хавьера Милея создать совместную аргентинско-американскую военно-морскую базу в регионе.В Ушуайе действует аргентинская военно-морская база – Base Naval Ushuaia, построенная еще в 1950 году как самая южная база ВМС Аргентины и логистический центр для операций в Южной Атлантике и Антарктиде. Она берет на себя поддержку кораблей, участвующих в ежегодной антарктической кампании. Объект также служит опорой для военно-морского присутствия Аргентины в регионе.Посольство США в Буэнос-Айресе попыталось погасить скандал, заявив, что в Ушуайю прибыла двухпартийная делегация комитета по энергетике и торговле Палаты представителей. Не все поверили, что речь только о торговле.

