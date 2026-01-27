Бывший глава ФИФА считает, что болельщикам опасно ехать в США на чемпионат мира

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что поддерживает бойкот болельщиками матчей грядущего чемпионата мира по футболу, поскольку считает небезопасным пребывание иностранных граждан в США. Чемпионат мира по футболу должен пройти в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger Блаттер отметил, что из-за некоторых политических процессов США перестали быть безопасной для посещений страной. Такие процессы, как маргинализация американскими властями своих политических оппонентов и злоупотребления со стороны иммиграционных служб, вряд ли побуждает болельщиков ехать в США. Бывший президент ФИФА считает, что болельщикам безопаснее будет посмотреть матчи ЧМ по телевизору, чем ехать в страну, миграционная полиция которой в лучшем случае может выдворить иностранцев из страны, а в худшем — поступить с ними так же, как сотрудники ICE недавно поступили с жителем Миннеаполиса. Блаттер небезосновательно считает, что при Трампе США стали откровенно небезопасной страной как для своих граждан, так и для иностранцев.



Как известно, Блаттер ушел с поста президента ФИФА в 2015 году на фоне обвинений в задержке платежа за консультационные услуги в размере более двух миллионов долларов. Несмотря на то, что впоследствии обвинения были признаны несостоятельными и Блаттер был полностью оправдан, его место занял Джанни Инфантино, который сразу же весьма благоразумно наладил тесные связи с Трампом.
    Сегодня, 11:26
    У Блаттера при въезде США на таможне спросили : Выборы у Трампа в 2019 г - украли ,? И два варианта ответа " да " или " нет".Это не сигрегация ,это сепарация !? laughing
    Сегодня, 11:29
    ❝ Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер заявил, что поддерживает бойкот болельщиками матчей грядущего чемпионата мира по футболу, поскольку считает небезопасным пребывание иностранных граждан в США ❞ —

    — Трамп уже получил от этого чемпионата всё, что хотел ...

    — ❝ Глава ФИФА Джанни Инфантино наградил президента США Дональда Трампа премией мира.Это произошло в ходе жеребьёвки группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года ❞ ©
    Сегодня, 12:04
    Это всё что нужно знать о "непредвзятости"и "неподкупности" чиновников,особенно бывших...хотя Трамп ещё тот персонаж,но здесь неприкрытое угодничество "демократам".....
    Сегодня, 12:07
    Ну, фанатов-болельщиков в США и своих хватит. Да и футболистов наберут. Не хватит обычных, возьмут из американского футбола. Вот это был бы чемпионат!!!
    Сегодня, 12:49
    Так между делом ,перед чемпионатом по футболу 2026 в США обкатали инфраструктуру осенью 2025 года .Проведя клубный чемпионат мира 2025 и довольно успешно .Правда зрителей было маловато.Но это поправимо - на играх сборной США будет - аншлаг.Выиграли челсюки ,обыграв ПСЖ.Блаттера приняли наверно без должного уважения ,вот его и понесло .