Нидерланды создают противодроновую ПВО из зенитных комплексов ACSV Skyranger 30

Готовясь к военному противостоянию с Россией, Нидерланды проводят глубокую модернизацию войсковой ПВО, создавая противодроновый эшелон, призванный прикрыть малые высоты.

В декабре 2025 года Нидерланды подписали контракт на 22 системы Skyranger 30, оснащённые не только 30-мм пушкой, но и ПУ для ЗУР (вероятно, Stinger), на мобильной и стационарной платформах на сумму около €1 млрд. Соглашение включает полную интеграцию с системами управления и контроля от Kongsberg, что позволит Skyranger работать в единой сети с ЗРК NASAMS и NOMADS, заказанными в 2024 году. Поставки, как ожидается, начнутся в конце 2028 года и завершатся к концу 2029 года.



В качестве шасси была выбрана гусеничная бронемашина ACSV G5 от немецкой компании FFG благодаря её высокой грузоподъёмности, отличной проходимости по бездорожью и низкому давлению на грунт. Как предполагается, в таком виде Skyranger обеспечат эффективное мобильное прикрытие бронетехники на пересечённой местности.

Как сообщается, первые платформы ACSV G5, на которых будут размещены зенитные комплексы, уже переданы Нидерландам.

В дополнение к уже заказанным 40 машинам ACSV G5, включая предназначенные для Skyranger, Нидерланды выразили намерение приобрести ещё более 120 единиц для удовлетворения потребностей армии в гусеничной бронетехнике.

В части Skyranger 30 контракт будет расширен, если правительство одобрит создание нового танкового батальона на Leopard 2A8 (согласно структуре НАТО обычно на роту приходится 3-4 зенитные установки). На данный момент ОБТ Нидерланды не имеют.

  1. владимир 290 Звание
    владимир 290
    0
    Сегодня, 13:37
    3-4 ЗСУ на танковую роту ну уж очень круто
    1. PROXOR Звание
      PROXOR
      0
      Сегодня, 15:59
      Ролик не полностью показан. Эта штука хороша по БПЛА типа Герань. Работа по FPV не показана. Опять в ролик видно полотно АФАР, но закрывает оно сектор примерно 150-160 градусов. При атаке 2-3 FPV с 3х сторон, 1 гарантированно прорывается.
      Хотя не скрою. Панцирям как воздух не хватает выстрела с программируемым подрывом. Хотя бы крупные БПЛА летающие вглубь России сбивать не ракетами а пушечным вооружением. Так же эти БПЛА могут уничтожать все, у кого есть система сопровождения цели.
  2. К-50 Звание
    К-50
    -1
    Сегодня, 13:48
    Учитывая дальность действия оружия в 4 км, это сколько же их понадобится?
    А ведь желательно, чтобы были и зоны перекрытия, то есть ещё минимум больше на 30-40%.
    На одних пушках можно раззориться.
    Гораздо действеннее и не в пример дешевле было не выёживаться, а заявить о нейтральности. Всех левых, не в смысле политиков, выгнать со своей территории, чтобы провокации не устроили и жили бы тихо, мирно богато и счастливо. fellow lol
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 14:14
    Такие и нужны, чтобы это были массовые недорогие машины, производимые на конвейере по 1-2 шт.в день,
    беспилотные, управляемые дистанционно, с возможностью перевода функций наведения и открытия огня на автоматику, это должен быть как бы "мини-панцирь", на базе робота типа Уран или Маркер,
    на нем автоматическая пушка или 2хпулемёт, и малогабаритные зенитные ракеты, система наведения, и в нем же РЭБ, а также координация таких машин вместе с разведывательными БПЛА и радарами ЗРК в единую сеть над полем боя или районом ведения БД.
    И пусть эти беспилотные машины идут в боевых порядках наступающих войск, прикрывают от дронов, чтобы на каждом подлетающем дроне сразу же сосредотачивался огонь с нескольких таких машин.
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 14:35
    Там еще больше сотни СВ90 с 35 мм пушкой с АХЕАД - еще более эффективное оружие против дронов.
    Но не понятен выбор 30 мм для ЗСУ - зачем два калибра, 30 и 35 мм...
    request
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:11
    Когда территория с гулькин нос, можно надеятся её защитить, но... при том разнообразие ударных систем, которыми вооружён все серьёзные государства, им только тихо отползать в сторону... больше никак.