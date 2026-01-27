Зеленский и Тихановская планируют уголовное дело против Лукашенко

Украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией возможность открытия уголовного дела против президента Беларуси Александра Лукашенко. Формальный повод – «ответственность за действия режима». Реальный мотив куда прагматичнее: сорвать усилия администрации Дональда Трампа по выводу президента Беларуси из международной изоляции. Об этом пишет издание «Европейская правда».После отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украина заметно упрочнила контакты с белорусской оппозицией и ужесточила публичную риторику в адрес Лукашенко.Ранее в Киеве предпочитали действовать осторожно. Бывший посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим прямо говорил: было убеждение, что, если лишний раз не раздражать Лукашенко, он не станет глубже втягиваться в конфликт против Украины.Но визит Зеленского в Литву дал понять, что эта концепция отправлена в архив. Там прозвучала жесткая критика в адрес белорусского лидера, а по инициативе Киева состоялась встреча со Светланой Тихановской.По сведениям издания, в ходе закрытой части переговоров с Тихановской обсуждалась возможность запуска уголовного преследования Лукашенко, вплоть до попыток объявить его в международный розыск.В материале подчеркивается, что эти действия напрямую направлены против линии Вашингтона. США взяли курс на постепенное смягчение санкций против Беларуси и вывод Лукашенко из дипломатической изоляции, включая обсуждение его участия в Совете мира. Для Киева такой сценарий выглядит угрозой – и политической, и стратегической.

