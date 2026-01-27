Зеленский и Тихановская планируют уголовное дело против Лукашенко

7 219 51
Зеленский и Тихановская планируют уголовное дело против Лукашенко

Украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией возможность открытия уголовного дела против президента Беларуси Александра Лукашенко. Формальный повод – «ответственность за действия режима». Реальный мотив куда прагматичнее: сорвать усилия администрации Дональда Трампа по выводу президента Беларуси из международной изоляции. Об этом пишет издание «Европейская правда».

После отставки Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украина заметно упрочнила контакты с белорусской оппозицией и ужесточила публичную риторику в адрес Лукашенко.



Ранее в Киеве предпочитали действовать осторожно. Бывший посол по особым поручениям по Беларуси Игорь Кизим прямо говорил: было убеждение, что, если лишний раз не раздражать Лукашенко, он не станет глубже втягиваться в конфликт против Украины.

Но визит Зеленского в Литву дал понять, что эта концепция отправлена в архив. Там прозвучала жесткая критика в адрес белорусского лидера, а по инициативе Киева состоялась встреча со Светланой Тихановской.

По сведениям издания, в ходе закрытой части переговоров с Тихановской обсуждалась возможность запуска уголовного преследования Лукашенко, вплоть до попыток объявить его в международный розыск.

В материале подчеркивается, что эти действия напрямую направлены против линии Вашингтона. США взяли курс на постепенное смягчение санкций против Беларуси и вывод Лукашенко из дипломатической изоляции, включая обсуждение его участия в Совете мира. Для Киева такой сценарий выглядит угрозой – и политической, и стратегической.
51 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. frruc Звание
    frruc
    +7
    Сегодня, 11:16
    Да этой Свете хоть какие-то телодвижения делать, лишь бы ЕС с довольствия не снял.
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 11:54
      Цитата: frruc
      Да этой Свете хоть какие-то телодвижения делать, лишь бы ЕС с довольствия не снял.


      Да пора бы уже снять с довольствия. Сколько можно её ЕС за свой счёт кормить? В бордель её сдать, пускай обед отрабатывает.
      1. alexandreII Звание
        alexandreII
        +3
        Сегодня, 12:41
        Какой бордель? Кому эта старая кляча нужна?
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 12:48
          Цитата: alexandreII
          Какой бордель? Кому эта старая кляча нужна?


          Про "ровесников не ищет" поговорку вспомните. laughing
      2. Taurus1983 Звание
        Taurus1983
        0
        Сегодня, 12:41
        В Венгрии существует множество известных компаний, занимающихся производством порнографических фильмов. laughing
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +3
      Сегодня, 13:04
      Да и Зеле тоже нужно постоянно доказывать свою значимость "партнёрам" иначе лишат довольствия!
      1. НИКНН Звание
        НИКНН
        +1
        Сегодня, 13:16
        Зеленский и Тихановская планируют уголовное дело против Лукашенко

        По сути если параллели провести, то два уголовника решили против прокурора дело завести. winked
  2. moreman78 Звание
    moreman78
    +7
    Сегодня, 11:16
    Значит так выгодно мелкобритам, клоуну никто не даст такой самодеятельности!
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    +11
    Сегодня, 11:17
    Дерьмо в свободном плавании всегда сбивается в кучку - закон притяжения! Если нулей будет много, в сумме все равно будет ноль.... Пущай мечтают, а батьке этот набор анализов по-барабану.... laughing
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +7
    Сегодня, 11:26
    Тихановская тоже нюхать начала? А Батьку просто так не послать, у него ТЯО с Орешником в долгосрочной аренде.
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 11:37
      Младший рядовой
      Тихановская тоже нюхать начала?

      Судя по ее массе тела (см. фото) она больше покушать любит, скоро морда треснет.
      1. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +2
        Сегодня, 12:02
        Кто то слишком много ест
        1. Егоза Звание
          Егоза
          0
          Сегодня, 12:29
          Цитата: th.kuzmichev
          Кто то слишком много ест

          Котлет переела! И стоило такую за бугор выпускать?
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +3
      Сегодня, 12:12
      Цитата: Младший рядовой
      Батьку просто так не послать

      Зеленский и Тихановская планируют уголовное дело против Лукашенко

      А В̶а̶с̶ь̶к̶а̶ Сашка слушает, да ест! laughing
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +4
    Сегодня, 11:28
    Лукашенко не так опасны фрики от "оппозиции", как предатели силовики. В Венесуэле - прокатило, в Китае - нет. Так что - будут пробовать переворот.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +1
      Сегодня, 11:35
      Вы не находите странным, что президента Венесуэлы охраняли кубинцы и это не совсем нормально. Очень мутная история.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +4
        Сегодня, 11:39
        Вообще-то охрана султана всегда была из иностранных спецов (янычар). У многих русских князей охрана комплектовалась наемниками варягами. Зависит от степени свободы деструктивных сил в стране, так что для Венесуэлы - вполне понятно.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 12:30
          Цитата: Виктор Ленинградец
          У многих русских князей охрана комплектовалась наемниками варягами.

          Китайские бойцы были в охране Ленина и Троцкого, выполняя роль спецназа.
          Са Фуян и Шен Ченхо –
          Красные китайцы!
          Белые от них бегут,
          Как лесные зайцы.
          Пау Тисан и Жен Фучен
          Здорово воюют.
          Скачут, скачут на конях –
          Все враги горюют.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 15:39
            Ну проще вспомнить латышских стрелков!
            Однако, спасибо, документы времени - вот такие песенки.
      2. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        +2
        Сегодня, 12:22
        И в чём тут странность? К примеру - клоуна окраинского, охраняют спецы MI6 😏
        1. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 12:37
          Странность в том, что "страна" не может себе позволить взрастить собственных спецов. А наличие иностранцев в охране Зеленского говорит только об одном - англичане вцепились пану Зе в причинное место и вертят им как хотят.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:32
    Вы там посторожней в Литве,а то клайпедский порт начнёт экспорт калийных белорусских удобрений в США.Тема точно обсуждается.Нож в спину от батьки. drinks
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +5
    Сегодня, 11:32
    Да уж.. Это весьма " авторитетные" политики...) Клоун и туповатенькая дамочка..)))
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:38
    Просроченный с котлеткой... и что в итоге... скорее всего, очередная тухлятина.
    И кто у них такое любит... а понятно, наглы опять засуетились.
  9. Million Звание
    Million
    +3
    Сегодня, 11:38
    Два еврея против Батьки..
  10. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:40
    Зря Минск надеется на Трампа! Это до определённого времени а далее его просто сожрут и пикнуть не успеет! Ему давно пора влиться в Россию как автономная республика, а иначе его вывезут как Мадуро и заставят "плясать."
    1. james Звание
      james
      +2
      Сегодня, 11:47
      Спасибо, но сначала с "ценными" специалистами разберитесь. Нам их не надо и маленькая отдельная квартира лучше, чем большая коммуналка, да еще в придачу с частью ответственных квартиросъемщиков, живущих не по закону, а по традициям гор.
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +2
        Сегодня, 12:09
        Вы и правы, и - нет.
        У вас по сравнению с нами порядка побольше. Только насчёт "маленькой отдельной квартиры" Вы погорячились. Вы живете в ней по доброй воле стороны, оплачивающей счета. Без нас защитить свой суверенитет - не можете. Мы уйдём - придут поляки, а эти ребята в любовь-дружбу и здесь моё а это ваше - играть не будут. Для них всё, включая Смоленск и Брянск - Речь Посполита, а русню можно и в Рязань отправить.
        Всё в вас, сябры, хорошо: и трудяги вы, и не злобливы, но вот "коронным гонором" от ляхов заразились знатно.
        1. g_ae Звание
          g_ae
          +3
          Сегодня, 12:22
          Проблем с "ценными специалистами" из Средней Азии и "детьми гор" с Кавказа это не отменяет. Не надо в Белоруссии такого "счастья", нас и так не слишком много.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            -1
            Сегодня, 13:47
            Дак в России тоже не надо, однако "идут эшелоны, победа борьбой решена". Это ещё что, когда навезут бенгальцев из Индии и Бангладеш - вот будет праздник!
        2. james Звание
          james
          +4
          Сегодня, 12:24
          Вообще-то я русский и корни мои в Сибире и на Украине, а гонористых здесь (в Беларуси) тоже не любят
          1. g_ae Звание
            g_ae
            +2
            Сегодня, 12:51
            Присоединяюсь. Родился в Чечне, корни из казачьей станицы, где сейчас даже название русское стремятся вытравить, всю жизнь живу в Белоруссии и именно здесь я дома, а не на Кавказе.
            1. Виктор Ленинградец Звание
              Виктор Ленинградец
              0
              Сегодня, 13:53
              В Белоруссии - хорошо (у меня отец из Витебска). Сам, пока здоровье позволяло, каждый февраль ездил в Белорусские санатории. Но беду, что за Нёманом, Бугом и Припятью притаилась - чуять надо. И ещё раз - эта Света с Вовой - просто актёры, а спецслужбы противника, окрылённые успехом в Венесуэле, готовят большой замут.
    2. Glagol1 Звание
      Glagol1
      +1
      Сегодня, 12:58
      Беларусь отдельное государство. Точка! С Россией дружить можно и нужно, а с Европой - только торговать.
  11. TOS-NN Звание
    TOS-NN
    0
    Сегодня, 11:47
    Давно, ох давно уж пора батьке открыть нам второй фронт
    с его территории.
    Нечего отсиживаться в многовекторности.
    1. james Звание
      james
      +3
      Сегодня, 12:26
      Что бы вы потом сдали за договорнячек, как в 22 году.
  12. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 11:49
    Украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией возможность открытия уголовного дела против президента Беларуси Александра Лукашенко.

    Григорьевич их испугался. Теперь спать, наверное, не будет от переживаний
  13. Ярик Звание
    Ярик
    +2
    Сегодня, 11:49
    Вот же чучело этот Зе-Стальная ноздря!!! Народ, может быть по-вангуем о том как этот мерзавец сольется?
  14. HAM Звание
    HAM
    +3
    Сегодня, 11:52
    Почему бы Батьке не сделать то же,объявить уголовку против "Котлетки",а затем принудительно "пригласить ""президента" на собеседование.....у него то возможности,наверняка,есть...не то что у этих звездоболов...
  15. blackcat Звание
    blackcat
    +2
    Сегодня, 11:54
    А вести дело поручат прокуратуре Крыма ? am
  16. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +3
    Сегодня, 11:57
    в ходе закрытой части переговоров с Тихановской

    Закрытая часть - это тусанулись на камеры в фойе притона, где заночевала банда Зе
    Клоунада
  17. Малынец_ Звание
    Малынец_
    0
    Сегодня, 12:01
    Наивно верить что США .союзник и помощник Беларуси и РФ..мало примеров....а потом скажут.ой нас надули ..как девочку...бред и предательство им верить
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      0
      Сегодня, 12:09
      История внешней политики США — это хроника предательств, где смена президентов не меняет сути отношения к партнерам, пишет американская 19FortyFive....

      ...Суровый вывод напрашивается сам собой: союзники должны отдавать себе отчет в том, что обязательства США могут испариться, как только изменится политическая конъюнктура.


      https://inosmi.ru/20260127/ssha-276816594.html
  18. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    +1
    Сегодня, 12:02
    Ma chi è questa nullità di pseudo donna che gracchia con il drogato? Ma è mai possibile che a questo terrorista drogato gli si permette di sproloquiare e fare di tutto senza che qualcuno finalmente non lo uccida?
  19. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:29
    Никто не задумывался, откуда берутся подобные наглецы?
    Может быть, от толерантной составляющей законодательства?
  20. Taurus1983 Звание
    Taurus1983
    0
    Сегодня, 12:34
    Врагов Беларуси и России необходимо физически устранить, даже если они находятся за границей.
  21. Eisenfaust Звание
    Eisenfaust
    0
    Сегодня, 12:36
    Без координации действий с Сережей, который уже запланировал сокрушительный удар по лукашизму, ничего у них не выйдет.
  22. Елисей Звание
    Елисей
    -1
    Сегодня, 13:28
    А почему Зеленский встречался с женой главного ,,борца и сидельца" за достойную жизнь Белорусского народа ?
    Куда пропал Серёжа ?
    😆
  23. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 14:14
    Правильно, Зеленский борется в том числе и с позицией США, в ее нынешнем виде.
    Значит, Трамп никакой не главный! Выборы отменить не может, вертикаль своими дружками укомплектовать - слабо!
    И это он еще хочет стать императором? Августом? Так надо действовать, Миннесоту штурмовать, над Гренландией американский флаг такой вывесить, чтобы из космоса видно и так далее...
  24. Earl Звание
    Earl
    -1
    Сегодня, 14:22
    Надо же! И не боится полоумный нарик отхватить американским сапогом по причиндалам за подобную самодеятельность! Говорят, раньше роль мозга у безмозглого наркета выполнял Ермак, а теперь? Отруби или солома?
  25. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 15:05
    информационный мусор.