После долгого перерыва пресса Польши: узников Освенцима освободила Красная Армия

Немцы планировали убить как можно больше людей, прежде чем им придётся отступить из-за наступающей Красной Армии. Газовые камеры «работали» длительное время. Освенцим был освобожден 27 января 1945 года.

К Освенциму приближалось 60 Армия. 26 января разведчики из 100-й Львовской пехотной дивизии добралась до подлагеря Моновиц, а вскоре до самого Освенцима (Аушвиц-Биркенау). В боях за город погиб 231 солдат Красной Армии. 27 января около 15:00 узники концлагерей были освобождены.

И вдруг в какой-то момент вдалеке мы увидели силуэты одетых в белое мужчин, которые шли к лагерю. Мы не были уверены, кто эти люди, и даже боялись, что это могут быть немцы, которые захотят нас уничтожить. Тут же раздались возгласы «Здравствуйте, товарищи». Это были советские солдаты. Они успокоили нас, сказав, чтобы мы не боялись, потому что немцев тут уже нет.

Сегодня – 81-я годовщина освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц). В этой связи обращают на себя внимание публикации в польской и немецкой прессе.СМИ Германии вообще неохотно вспоминают о событии, которое легко в основу провозглашения Дня памяти жертв холокоста. А если и вспоминают, то стараются не упоминать о том, что узники Освенцима в январе 1945 года были освобождены Красной Армией.Польская пресса впервые за достаточно длительный период времени указывает на то, что узников лагеря смерти освободили именно воины Красной Армии.Издание Do Rzeczy:В общей сложности во всех лагерях системы Аушвиц на момент освобождения находились 67 тысяч узников. Польская пресса пишет, что евреев среди них, по известным причинам, было уже не много. В основном это были русские, поляки и чехи.Из «основного» лагеря были выведены около 7 тысяч человек. Причём для многих из них термин «выведены» применить крайне сложно. Их буквально выносили на руках советские солдаты.Польская пресса:Также польская газета публикует воспоминания Ванды Драминской, узницы Освенцима, участницы Варшавского восстания. В день освобождения она стояла у лагерной проволоки и видела, как красноармейцы входили на территорию лагеря:Польское издание пишет, что именно советские войска разместили на территории лагеря два полевых госпиталя при содействии Красного Креста. В госпиталях проходили первое своё лечение и восстановление бывшие узники.