После долгого перерыва пресса Польши: узников Освенцима освободила Красная Армия
Сегодня – 81-я годовщина освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц). В этой связи обращают на себя внимание публикации в польской и немецкой прессе.
СМИ Германии вообще неохотно вспоминают о событии, которое легко в основу провозглашения Дня памяти жертв холокоста. А если и вспоминают, то стараются не упоминать о том, что узники Освенцима в январе 1945 года были освобождены Красной Армией.
Польская пресса впервые за достаточно длительный период времени указывает на то, что узников лагеря смерти освободили именно воины Красной Армии.
Издание Do Rzeczy:
В общей сложности во всех лагерях системы Аушвиц на момент освобождения находились 67 тысяч узников. Польская пресса пишет, что евреев среди них, по известным причинам, было уже не много. В основном это были русские, поляки и чехи.
Из «основного» лагеря были выведены около 7 тысяч человек. Причём для многих из них термин «выведены» применить крайне сложно. Их буквально выносили на руках советские солдаты.
Польская пресса:
Также польская газета публикует воспоминания Ванды Драминской, узницы Освенцима, участницы Варшавского восстания. В день освобождения она стояла у лагерной проволоки и видела, как красноармейцы входили на территорию лагеря:
Польское издание пишет, что именно советские войска разместили на территории лагеря два полевых госпиталя при содействии Красного Креста. В госпиталях проходили первое своё лечение и восстановление бывшие узники.
Информация