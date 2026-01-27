После долгого перерыва пресса Польши: узников Освенцима освободила Красная Армия

После долгого перерыва пресса Польши: узников Освенцима освободила Красная Армия

Сегодня – 81-я годовщина освобождения узников нацистского лагеря смерти Освенцим (Аушвиц). В этой связи обращают на себя внимание публикации в польской и немецкой прессе.

СМИ Германии вообще неохотно вспоминают о событии, которое легко в основу провозглашения Дня памяти жертв холокоста. А если и вспоминают, то стараются не упоминать о том, что узники Освенцима в январе 1945 года были освобождены Красной Армией.

Польская пресса впервые за достаточно длительный период времени указывает на то, что узников лагеря смерти освободили именно воины Красной Армии.

Издание Do Rzeczy:

Немцы планировали убить как можно больше людей, прежде чем им придётся отступить из-за наступающей Красной Армии. Газовые камеры «работали» длительное время. Освенцим был освобожден 27 января 1945 года.

В общей сложности во всех лагерях системы Аушвиц на момент освобождения находились 67 тысяч узников. Польская пресса пишет, что евреев среди них, по известным причинам, было уже не много. В основном это были русские, поляки и чехи.

Из «основного» лагеря были выведены около 7 тысяч человек. Причём для многих из них термин «выведены» применить крайне сложно. Их буквально выносили на руках советские солдаты.

Польская пресса:

К Освенциму приближалось 60 Армия. 26 января разведчики из 100-й Львовской пехотной дивизии добралась до подлагеря Моновиц, а вскоре до самого Освенцима (Аушвиц-Биркенау). В боях за город погиб 231 солдат Красной Армии. 27 января около 15:00 узники концлагерей были освобождены.

Также польская газета публикует воспоминания Ванды Драминской, узницы Освенцима, участницы Варшавского восстания. В день освобождения она стояла у лагерной проволоки и видела, как красноармейцы входили на территорию лагеря:

И вдруг в какой-то момент вдалеке мы увидели силуэты одетых в белое мужчин, которые шли к лагерю. Мы не были уверены, кто эти люди, и даже боялись, что это могут быть немцы, которые захотят нас уничтожить. Тут же раздались возгласы «Здравствуйте, товарищи». Это были советские солдаты. Они успокоили нас, сказав, чтобы мы не боялись, потому что немцев тут уже нет.

Польское издание пишет, что именно советские войска разместили на территории лагеря два полевых госпиталя при содействии Красного Креста. В госпиталях проходили первое своё лечение и восстановление бывшие узники.
    Память людская.
    Пока она сохраняет правду об истории, о событиях произошедших, есть шанс, что человечество будет совершать меньше ошибок... по крайне мере, не повторять самые страшные из них!!!
      ❝ Память людская.
      Пока она сохраняет правду об истории, о событиях произошедших, есть шанс, что человечество будет совершать меньше ошибок... по крайне мере, не повторять самые страшные из них!!! ❞ —
      правду об истории ... есть шанс, что человечество будет совершать меньше ошибок... не повторять самые страшные...!!!

      К сожалению, история учит, что она никого никогда не учит и что все уроки истории очень быстро забывают...
        Увы, такое тоже не редкость... остаётся только надеятся, что совсем уж неучей не больше тех, кто умеет думать о будущем, как для себя, так и для своих потомков.
      Цитата: rocket757
      Пока она сохраняет правду об истории, о событиях произошедших, есть шанс, что человечество будет совершать меньше ошибок.

      Память людская сохранят всё, но только что ей нужно. Но в той же Польше, как всегда она другая, не помнят как РККА освобождала Европу, как вместе с ней освобождала Польшу 1-я и 2-я армии Войска Польского и Армия Людова, но зато хорошо помнят Армию Крайову,
        Власть придержащие гнут ту линию, которая нравится/выгодна именно им...
        Ничего нового.
        Цитата: carpenter
        Но в той же Польше, как всегда она другая, не помнят как РККА освобождала Европу, как вместе с ней освобождала Польшу 1-я и 2-я армии Войска Польского и Армия Людова, но зато хорошо помнят Армию Крайову,


        Они много чего не помнят. К примеру, по теме статьи, поляки не вспомнили, что охрана Освенцима (Аушвица) была набрана из поляков.
        Цитата: carpenter
        Память людская сохранят всё, но только что ей нужно.

        Недавно смотрел фильм "Нюрнберг" с Р.Кроу. Обратил внимание на одну особенность, как раз к сегодняшнему дню.
        Широко и ясно сказано, кто освобождал концлагеря, потом оказавшиеся на Западе, в англо-американской зоне оккупации. Вскользь упомянуто ПРОСТО об освобождении лагерей в Восточной Европе.
        Квалифицированный потребитель, держащий в памяти сроки скидок на 83 товара в ближайшем супермаркете, просто обязан сделать вывод. что ВСЕ концлагеря освободили американцы.
        Простая американская логическая цепочка: "Все негры имеют курчавые волосы, этот человек имеет курчавые волосы, этот человек - негр".

        Вобще после просмотра фильма ощущение, что Вторая мировая война началась после атаки на Пёрл-Харбор, велась США для защиты евреев от Холокоста, и, естественно, Америка в ней победила.

        А Вы, Дмитрий, про какую-то память...
        Зачем им память, если Голливуд и CNN всё правдиво расскажут? Память нужна, чтобы скидочные позиции помнить...
          Цитата: Zoldat_A
          А Вы, Дмитрий, про какую-то память.

          У нас с западным капитализмом память разная, если уже поляки "знают", что Польшу освобождали американцы.
      Вечная память Великому Советскому народу - Победителю и Спасителю , в том числе - евреев Европы.

      Судя по выбору Израиля в СВО - там властвует вопиющая бандеровщина и целенаправленная неблагодарность…
        Израиль... там сугубо свои интЭрЭсы и ничего более.
    Немцы не парились в Освенциме по поводу побегов. Они платили местным полякам за информацию по беглецам, а лучше выдачу их гансам, и поляки с удовольствием этим пользовались! А теперь, видишь, поборники скорбящие.... Лицемерные твари! negative negative
      Агитационная листовочка ЕС образца 40-х годов:
    Знакомая, ей за 90, была в Освенциме. Сама она из Смоленска. Немцы начали вывозить их детьми. Мать к детям дернулась, и нацисты, на глазах детей, ее застрелили. Издевались в лагере над людьми конкретно. Кровь выкачивали для бойцов вермахта. Пришли наши, освободили, потом ее несколько месяцев откармливали. Сейчас пытается делиться своими воспоминаниями с подрастающим поколением, но ее не все слышат.
      Цитата: Младший рядовой
      Издевались в лагере над людьми конкретно

      Есть книга Миколоша Нисли "Свидетель обвинения (Я был ассистентом доктора Менгеле)". Он врач, еврей, венгр. Д-р Менгеле лично его выбрал как ассистента в своих опытах как высококлассного паталогоанатома. Выжил только потому, что сбежавшие немцы не успели его уничтожить.
      СТРАШНАЯ КНИГА. Особенно, когда прочитал её классе, по-моему, в 5-м. Там не только и не столько про Менгеле, сколько про Освенцим в целом.
      Такие книги нужно читать в обязательной школьной программе в старших классах. Чтобы знали и помнили.
      Есть фильм "Серая зона", поставленный (якобы) по этой книге. Так себе...
        Привязывали детей за ноги вниз головой, чтобы легче было кровь собирать. И Вы правы, школьную программу надо кардинально пересмотреть.
          Цитата: Младший рядовой
          Привязывали детей за ноги вниз головой, чтобы легче было кровь собирать.

          Это ТЕ САМЫЕ, которые нас сейчас про "гуманизьм" и "миру-мир"?
    Поэтому и надо раскрывать архивы КГБ по немецким лагерям смерти - национальность охранников( одна из тем ). .При СССР это не делали в большом масштабе по ряду политических причин .А точно Сталин И.В.сказал "Народ не виноват".?Такое надо помнить вечно .
      В частности по Освенциму -большинство охранников были немцы, остальная часть украинцы, румыны ,словаки и венгры.. В Собиборе были в осноном немцы и остальная часть украинцы.
      Цитата: tralflot1832
      Поэтому и надо раскрывать архивы КГБ по немецким лагерям смерти - национальность охранников( одна из тем ).

      их закрывать не нужно было
    пресса Польши: узников Освенцима освободила Красная Армия


    Перед входом в каждый концлагерь вы обязаны ставить памятник
    советским бойцам РККА.
    Чтобы каждый посетитель мемориалов знал, чьей кровью оплачена
    жизнь и свобода и узников.
    Цитата: kromer
    поляки не вспомнили, что охрана Освенцима (Аушвица) была набрана из поляков.
    Забыли. Такое иногда случается wink
    К Освенциму приближалось 60 Армия. 26 января разведчики из 100-й Львовской пехотной дивизии добралась до подлагеря Моновиц

    Завтра Зельц скажет это мы освободили, главное что бы можно было вырвать что то из подтекста.
    Теперь осталось только подождать еще хотя бы лет двести-триста, и поляки признают, что они активнейшим образом способствовали наполнению этих лагерей, наперегонки сдавая туда евреев. Для узников этот день был праздником, для поляков днем траура по возможности убивать евреев чужими руками и заработку (немцы за "голову" платили).
    К сожалению историю, надо всегда повторять русскому солдату ,просто на уроках европейцы учиться не хотят
    26 января разведчики из 100-й Львовской пехотной дивизии

    В Красной армии не было пехотных дивизий. Стрелковые
    От того, что одна газета в Польше вспомнила, что РККА освободила лагерь смерти Освенцим государству с названием РФ что? Тираж издания сколько? Его сколько поляков читает в печатном виде и сколько в электронном? Русофобия в Польше после этого как-то пойдёт на спад? Польша перестанет ВСУ вооружать?
    Вот сегодня День окончательного снятия Блокады. Блокаду судом признали геноцидом советского народа. И что? К Финляндии хоть один иск предъявлен? Войска Финляндии заняли Карельский перешеек, т.е с севера замкнули кольцо Блокады. Финны, а не немцы форсировали с севера реку Свирь и заняли территорию Карелии до западного берега Онежского озера, перерезав Кировскую ж.д. и оккупировав Петрозаводск. Но промышленность Финляндии и СССР, и РФ кормила заказами, вплоть до вхождения Финляндии в НАТО.
    Цитата: Тестов
    Но промышленность Финляндии и СССР, и РФ кормила заказами,

    Но после 1944 г СССР " Великую Финляндию " подурезал,за сотрудничество с Гитлеровской Германией .И это они должны помнить , за что .
      tralflot1832 (Андрей С.), уважаемый, по Мирному договору с Финляндией от 10 февраля 1947 года Финляндия потеряла только область Петсамо Лапландской губернии площадью 10 470 км². Всёёё....02.10.1941 г. финские войска вошли в Петрозаводск. Для гражданского не национального населения концлагерь в Петрозаводске создан уже 24.10.1941 г. Всего на оккупированной территории Карелии было создано не менее 14 "переселенческих" лагерей для гражданского населения, не считая лагерей для военнопленных. К апрелю 1942 года число заключенных достигло 24 000 человек, что составляло около 27% от общего населения, находившегося в зоне оккупации. Финны признают гибель в этих "переселенческих" лагерях более 4 000 человек, наши, сразу после войны, насчитали погибших около 7 000 человек. Военнопленных в финских лагерях было более 67 000 человек, погибших там более 20 000 человек.
      10 470 км² потерянной территории области Печенга в Лапландской губернии за, берём цифру Финляндии, 4 000 погибших в "переселенческих" лагерях мирных жителей Карелии, за Блокаду, за мирных жителей Мурманской , Архангельской, Вологодской, Ленинградской области и Карелии, погибших от военнослужащих армии Финляндии...Суровое наказание...
        Тестов .Я в курсе ,я до сих пор помню плётку из финского концлагеря в фондах Мурманского областного музея - фото не могу найти .Ручка медь ,хлыст медная оплётка с кабеля ,на конце 20 мм гильза залитая свинцом .Самый раз стуббу между четырёх глаз. am
    Я, конечно, понимаю, что сейчас минусов наставят некоторые, но промолчать не могу. Вокруг освобождения Освенцима много политиканства и искажения истории. Не стала исключением и эта статья.
    Известно фото, когда открывают ворота Освенцима, но это фото стало в последнее время просто запретным, его максимально избегают. :(( На самом деле ворота Освенцима открыли не абстрактные советские бойцы, а вполне конкретные бойцы штурмового отряда (отдельного батальона) 106-го стрелкового корпуса 60-й армии под командованием майора Шапиро. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы и именно командир штурмового отряда майор Анатолий Шапиро стал первым, кто вошел в Освенцим- вот он на фото, что некоторым сильно неудобно :((.