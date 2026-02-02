Доспехи феодальной знати «эпохи заката»
Левый наплечник «доспеха в три четверти» сэра Джона Смайта, который экспонируется в Королевском арсенале в Тауэре
«Генрих IV» Уильям Шекспир
Рассказы о рыцарском вооружении. В предыдущем материале мы рассказали о двух доспехах короля Генриха VIII из коллекции Королевского арсенала в Тауэре и Лидсе, однако там есть не менее интересные доспехи, относящиеся к концу XVI века, когда латы практически потеряли свое значение. А если они все еще продолжали использоваться, то главным образом в силу традиций и инерции мышления. Все чаще и чаще они становились эквивалентом придворного костюма и не более.
Фигура сэра Джона Смайта, одетая в доспехи и с колесцовым пистолетом в руках. Неоднократно публиковалась в самых разных изданиях…
Впрочем, состоятельные дворяне носили и более практичные, так называемые «доспехи в три четверти» («дротиковые доспехи», «легкие полевые доспехи»), отличавшиеся от прежних рыцарских лат отсутствием брони на ногах, начиная от колена, – здесь металл заменили сапоги из толстой кожи, и рукавами из кольчуги. То есть защитное снаряжение конца XVI века не только всемерно облегчалось, но и становилось удобнее.
Вот потому целиком на ноги этих доспехов не хватало, они и назывались «трехчетвертными». Обратите внимание, что вместо плечевых ремней на этом доспехе уже используются металлические крепления с отверстиями для удобной фиксации кирасы и ее подгонку под одежду.
И как раз именно такие доспехи выставлены в Военной галерее в Королевском арсенале в Лидсе. Это легкие полевые доспехи сэра Джона Смайта, изготовленные примерно в 1580-1590 гг. в Аугсбурге в Германии, но затем доработанные в Англии.
Шлем – практически тот же армэ. Разве что смотровая щель у него немного шире…
Шлем – вид сбоку. Среди гравированных украшений – богиня с мечом и весами, и воин на колеснице
Сэр Джон Смайт (ок. 1534 — 1607) был личностью весьма примечательной и неординарной. Довелось ему быть и солдатом, и дипломатом, который был назначен специальным послом Елизаветы I в Испании в 1576 году, и даже писателем. Кстати, королева Елизавета I однажды назвала Смайта «джентльменом своей семьи», то есть явно ему симпатизировала. Поскольку Смайт хорошо говорил по-испански и был знаком с военным делом, ему поручили выступить посредником в переговорах между Англией и Испанией по ряду вопросов торговли и защите англичан, проживавших в католической Испании, от происков инквизиции.
Доспешный гарнитур конца XVI века мог вполне иметь не один, а несколько шлемов. Один — кавалерийский, а другой — вот, скажем, как этот морион — пехотный!
Сам сэр Джон, видимо, был практичным военным, потому что его доспехи отражают новейшие веяния в доспешном деле и полностью соответствуют взглядам того времени на роль легкой конницы на поле боя в конце XVI века. С другой стороны, что весьма удивительно для человека, носящего столь современные доспехи, сэр Джон был самым настоящим ретроградом в плане военного искусства.
В 1595 году он опубликовал «Инструкции, наблюдения и приказы. Обязательное условие для всех вождей, капитанов, высших и низших должностных лиц и офицеров...», в которых ратовал за сохранение длинного лука в качестве излюбленного оружия для английских солдат. Ссылаясь на многочисленные современные ему, равно как и на древние источники, Смайт писал о великих победах, одержанных с помощью лука, и доказывал его полезность для сохранения военной мощи англичан. В итоге книга вызвала жаркие споры об относительной силе лука и пистолета. Но если учесть несовершенство тогдашнего огнестрельного оружия, то старых солдат вроде сэра Джона, с пиететом относившихся к луку, вполне можно понять. Людям свойственно цепляться за прошлое, будь то это век XVI или даже XXI…
Образец декора
Декор на кирасе
Наспинная часть кирасы
Впрочем, чтобы он там ни написал, важно то, какой все-таки доспех он для себя заказал. Состоит он из шлема бургонет (бургиньот); буффа; мориона; горжета; нагрудника; спинки; правой набедренной пластины; левой набедренной пластины; двух латных перчаток; и кольчужных рукавов. Доспех был просто, но богато украшен золочеными полосами с резной гравировкой растительными узорами и мифологическими фигурами на чеканном фоне, выполненном в технике «ячменного зерна». Поскольку это были доспехи не только всадника, но и его коня, то есть это был латный гарнитур, в них входили металлические накладки для седла и полушаффрон (неполная латная защита головы лошади).
Портрет фельдмаршала Джорджа Уэйда (1673-1748) работы Иоганна ван Динста (1695-1757)
Коллекция Старого Тауэра. Сэр Джон Смайт завещал эти доспехи королю Якову I в 1607 году. Потом они в 1611 году находились в Гринвиче и были доставлены в Оружейную палату Тауэра в 1649 году. В Виндзорский королевский замок их отправили в 1686 году, а в 1914-ом возвратили в Тауэр. Интересно, что нагрудник кирасы этого доспеха был изображен на портрете фельдмаршала Джорджа Уэйда (1673-1748) работы Иоганна ван Динста (1695-1757), который был продан на аукционе Sotheby's 9 апреля 2001 года.
Эскиз доспехов из Гринвича, из альбома «Алмайн». Создан для сэра Джона Смайта
Изысканный позолоченный щит, изготовленный для сэра Джона Смайта, ок. 1575–1585. На этом искусно украшенном щите внутри изображены позолоченные олицетворения добродетелей: удачи, справедливости и стойкости. В настоящее время хранится в Метрополитен-музее
Высота доспеха сэра Джона Смайта 1800,0 мм, ширина 800,0 мм. То есть ростом и комплекцией бог его не обидел, так же, как и короля Генриха VIII.
Поскольку данный комплект доспехов представлял собой гарнитур, к нему прилагались и части конской брони, в частности накладка на седло и конский полуналобник.
Вот он, это половинный налобник на морду коня
Латная перчатка доспеха Джона Смайта
В это же самое время, то есть около 1590 года, доспешный гарнитур, в котором были детали и для полевого, и для турнирного доспеха, заказал к изготовлению Фридрих Вильгельм I, герцог Саксен-Веймарский. Иногда его называют герцогом Саксен-Альтенбургским, но на самом деле этот титул был создан для сына Фридриха Вильгельма, Иоганна Филиппа, в 1602 году, когда герцогство Саксен-Веймарское было разделено после смерти герцога. Изготовлен примерно в 1590 году, когда Фридриху Вильгельму было около двадцати лет. А сделал их замечательный и в высшей степени популярный в Европе мастер из Аугсбурга Антон Пеффенхаузер, который работал примерно с 1545 года до своей смерти в 1603 году. Ну, а украшал их, скорее всего, мастер Йорг Соргом Младший. Находятся они сегодня в Лондонском Тауэре, где также имеется прекрасная выставка старинных доспехов и оружия.
Доспех Фридриха Вильгельма в полный рост. Левый наплечник традиционно больше правого
Этот же доспех. Вид сзади
Причем для специалистов особое значение имеют как раз те доспехи Пеффенхаузера, которые были украшены художником и гравером по доспехам Йоргом Соргом Младшим. Считается, что доспехи Саксен-Веймарской династии в Королевской оружейной палате как раз относятся к этой группе. Герцоги Саксен-Веймарские, как и курфюрсты Саксонии, уже были значительными аристократическими клиентами Пеффенхаузера и Сорга. Есть, правда, и еще одни доспехи Пеффенхаузера, хранящиеся в Метрополитен-музее, с декором, приписываемым Соргу, что были изготовлены для отца Фридриха Вильгельма, Иоганна Вильгельма, герцога Саксен-Веймар-Альтенбургского.
Декоративное мастерство Сорга ценилось очень высоко, так что в 1559 году даже обсуждалась возможность его приглашения для работы при дворе короля Швеции. Однако договориться о перемене места работы так и не удалось. По-видимому, он поддерживал тесные личные и профессиональные отношения с Пеффенхаузером, хотя родственная связь не установлена. С другой стороны, Сорг тесно сотрудничал со своим дядей по материнской линии, Дезидером Хельмшмидом, еще одним видным аугсбургским оружейником.
Гарнитуры Хельмшмида, изготовленные для Карла V и Филиппа II, были запечатлены на картинах Тициана и Рубенса. Ну а наследие семьи Сорг как художников наиболее наглядно демонстрируется в «Штутгарском гербовом справочнике», который, вероятно, был составлен между 1548 и 1563 годами, когда ее представители особенно активно работали в Аугсбурге. Сохранилась рукопись, которая содержит эскизы ряда доспехов, которые поставлялись аристократическим и королевским заказчикам по всей Западной Европе, главным образом в Германию, Нидерланды и в Испанию.
Типичный шлем армэ с небольшим гребнем, усиливающим налобником, подбородником на крючках и забралом. Сзади видна трубка для плюмажа из перьев
Клеймо и декор
Доспех со щитом, кстати очень похожим на щит Джона Смайта
К сожалению, Фридрих Вильгельм, герцог Саксен-Веймарский, оставил в истории своего герцогства след не слишком уж заметный. Его отец, Иоганн Вильгельм, герцог Саксен-Веймарский, умер в 1573 году, и только в 1586 году Фридрих Вильгельм был объявлен совершеннолетним. В 1591 году он стал регентом Саксонского курфюрстского графства после смерти Кристиана I и занимал этот пост до 1601 года под титулом Администратор Саксонского курфюрстского графства.
Сохранившийся портрет изображает Фридриха Вильгельма в доспехах, и есть весьма веские основания полагать, что он интересовался военным и рыцарским искусством. За время его регентства не только расширилась коллекция оружия и доспехов курфюрстов Саксонии, но и в собственной библиотеке Фридриха Вильгельма появилось немало рукописей по военной тематике. Считается также, что руководство по фехтованию XIII века находилось именно в его владении, прежде чем позже перешло во владение герцогов Саксен-Гота.
