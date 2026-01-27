США повышают живучесть БМП Bradley установкой комплекса активной защиты Iron Fist

Компания Elbit Systems заявила о получении контракта на сумму $228 млн от GD-OTS на поставку комплекса активной защиты Iron Fist для бронемашины Bradley армии США:

Наш продукт будет способствовать повышению живучести бронетехники в условиях современных противотанковых угроз.

Минобороны США поручило американской компании GD-OTS интегрировать КАЗ на БМП Bradley. Она сделала выбор в пользу Iron Fist, который, как постоянно заявляет разработчик, прошёл боевое крещение в Газе. Оборудованию КАЗ подлежит новая версия M2A4 Bradley, которой по завершении работ даётся обозначение М2А4Е1.



Данная модификация, помимо возможности перехвата ПТУР, выстрелов РПГ и, по словам разработчика, дронов, получает улучшенную оптику (новый прицел наводчика с усовершенствованным тепловизором), усовершенствованную систему климат-контроля (новый кондиционер для экипажа и десанта, что существенно при работе в жарком климате с обилием работающей электроники), модернизированные генераторы и системы распределения питания (чтобы они могли «потянуть» радары КАЗ без потери мощности двигателя).

Ранее, в 2024 году, были выделены первые крупные суммы (всего $219 млн) для закупок КАЗ на Bradley. Точное количество M2A4E1 в строевых частях официально не разглашается. Армия США планировала закупить КАЗ Iron Fist для оснащения одной бронетанковой бригадной боевой группы (ABCT). Это примерно 130-150 машин. Процесс переоборудования идёт постепенно.

На 2026-2027 годы армия запросила средства на дооснащение ещё 10 батальонов (в одном по штату числится 31 БМП Bradley), чтобы полностью закрыть потребности сил быстрого реагирования в Европе и Южной Корее. В сумме это может довести число машин с КАЗ до почти полутысячи. Но всё зависит от темпа работ по модернизации M2A4, так как установка КАЗ является дорогой опцией, требующей сложной настройки электроники. Стоимость только Iron Fist, без учёта иных работ, оценивается в диапазоне $1-2 млн.
  APASUS
    APASUS
    +1
    Сегодня, 12:30
    Что то мне говорит ,что БПЛА начнут оснащать дополнительно каким то приспособлениями для обмана ,той же фольгой резанной
    rosomaha
      rosomaha
      0
      Сегодня, 12:48
      а если попробовать БЧ с ударным ядром? В такую цель ПТУр работают дуплетом, есть РПГ-30 с ЛЦ
  Ропот 55
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 12:41
    Да уж оптики напиханно не мало, а ежели сброс по башне или FPV прорвётся и что,есть дублирующие ,или всё в рембат?
    Младший рядовой
      Младший рядовой
      0
      Сегодня, 12:57
      Оптика самое слабое место. Если даже КАЗ поздновато и собьет чего, то оптике можно сказать "до свидания". Слепая бронетехника практически бесполезна.
      тлауикол
        тлауикол
        +2
        Сегодня, 13:02
        Цитата: Младший рядовой
        Оптика самое слабое место. Если даже КАЗ поздновато и собьет чего, то оптике можно сказать "до свидания". Слепая бронетехника практически бесполезна.

        Дистанция подрыва составляет 15-30м. Морковки рпг7 вон, в метре человека не всегда убивают. Это же не картечь из пушки
        Младший рядовой
          Младший рядовой
          -1
          Сегодня, 13:05
          Смотря что за КАЗ стоит. Стекло хоть чуть-чуть поцарапает и ничего не рассмотришь и не наведешь.
          тлауикол
            тлауикол
            +1
            Сегодня, 13:19
            Цитата: Младший рядовой
            Смотря что за КАЗ стоит. Стекло хоть чуть-чуть поцарапает и ничего не рассмотришь и не наведешь.

            Радары. Закрыты радиопрозрачн ыми обтекателями. А ИК датчики слишком маленькие и многочисленные
            Младший рядовой
              Младший рядовой
              0
              Сегодня, 13:39
              А может и осколками цепануть. Здесь из разряда случаев, когда раз на раз не приходится. Вроде мы друг друга поняли.
  rocket757
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:48
    На вешали на бредли много чего... Все это проверяется в условиях интенсивных боевых действий и никак иначе.
    akropin
      akropin
      0
      Сегодня, 13:43
      Так они и проверяют. На наших бойцах и проверяют.
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 15:16
        Новые образцы техники или те, где начинают использовать серьёзные новинки, скакуасам не доверяют... а сами подстовлятся не спешат, потому кск5для них это закончится фатально.
        Бредли... используется на передовой и горят, синим пламенем.
  voyaka uh
    voyaka uh
    0
    Сегодня, 15:19
    Бредли по эффективности на первом месте среди всей бронетехники по отзывам украинцев.
    1.Надежная доставка или эвакуация пехотинцев.
    2.Поддержка пехоты огнем на уровне ОБТ.
    3. Уверенно поражает бронетехнику противника. Обездвиживает, выводит из строя