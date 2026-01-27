Иракская разведка заявила о резком росте численности ИГИЛ в Сирии

Глава иракской разведки Хамид аш-Шатри в интервью The Washington Post заявил о резком росте численности боевиков ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. По его оценкам, прирост составил с около 2 тысяч до 10 тысяч человек всего за чуть более чем год. Речь идет не о разрозненных ячейках, а о восстановлении единой боевой структуры.В Багдаде подчеркивают: угроза носит трансграничный характер. ИГИЛ* не делит пространство на «сирийское» и «иракское» – организация рассматривает регион как единое поле для маневра. По оценке иракских спецслужб, она будет пытаться вновь закрепиться на территории Ирака для проведения атак.Особенно тревожным фактором стал недавний хаос в тюрьмах на северо-востоке Сирии на фоне боев между правительственными силами и курдскими формированиями. Тогда боевикам удалось вырваться в пустынные районы, пусть часть из них и была позже задержана повторно.Аш-Шатри обращает внимание и на кадровый состав обновленного ИГИЛ*. Среди новых боевиков есть лица, ранее связанные с нынешним лидером Сирии Шараа, в прошлом возглавлявшим филиал «Аль-Каиды». Аресты этих фигур правительственными силами лишь усилили напряженность и, по сути, ускорили переток радикалов между группировками.Отдельно отмечается и приток перебежчиков из «Джабхат ан-Нусра»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Ансар ас-Сунна», а также активная вербовка среди арабских племен, прежде всего в суннитских районах, которые еще недавно находились под контролем курдских сил.Все это складывается в неприятную картину: на фоне нестабильности в Сирии ИГИЛ* вновь наращивает потенциал, а Ирак оказывается первым и самым очевидным направлением для нового удара.

