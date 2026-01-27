Иракская разведка заявила о резком росте численности ИГИЛ в Сирии

Глава иракской разведки Хамид аш-Шатри в интервью The Washington Post заявил о резком росте численности боевиков ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии. По его оценкам, прирост составил с около 2 тысяч до 10 тысяч человек всего за чуть более чем год. Речь идет не о разрозненных ячейках, а о восстановлении единой боевой структуры.

В Багдаде подчеркивают: угроза носит трансграничный характер. ИГИЛ* не делит пространство на «сирийское» и «иракское» – организация рассматривает регион как единое поле для маневра. По оценке иракских спецслужб, она будет пытаться вновь закрепиться на территории Ирака для проведения атак.



Особенно тревожным фактором стал недавний хаос в тюрьмах на северо-востоке Сирии на фоне боев между правительственными силами и курдскими формированиями. Тогда боевикам удалось вырваться в пустынные районы, пусть часть из них и была позже задержана повторно.

Аш-Шатри обращает внимание и на кадровый состав обновленного ИГИЛ*. Среди новых боевиков есть лица, ранее связанные с нынешним лидером Сирии Шараа, в прошлом возглавлявшим филиал «Аль-Каиды». Аресты этих фигур правительственными силами лишь усилили напряженность и, по сути, ускорили переток радикалов между группировками.

Отдельно отмечается и приток перебежчиков из «Джабхат ан-Нусра»* (запрещенная в РФ террористическая организация) и «Ансар ас-Сунна», а также активная вербовка среди арабских племен, прежде всего в суннитских районах, которые еще недавно находились под контролем курдских сил.

Все это складывается в неприятную картину: на фоне нестабильности в Сирии ИГИЛ* вновь наращивает потенциал, а Ирак оказывается первым и самым очевидным направлением для нового удара.
  1. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 12:25
    Ирак оказывается первым и самым очевидным направлением для нового удара
    Хорошо было бы, если бы этот ИГИЛ оказался в Гейропе!
    1. g_ae Звание
      g_ae
      +8
      Сегодня, 12:30
      При патологической любви российских властей к плову, эта публика скорее в Котельниках окажется.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 14:23
        Сплюньте...
        Цитата: g_ae
        При патологической любви российских властей к плову, эта публика скорее в Котельниках окажется.

        Хватит нам одного Крокуса.
        Вагнеров и Пригожина у нас сейчас нет чтобы остановить эту нечисть.
    2. st25310 Звание
      st25310
      +1
      Сегодня, 12:35
      А если ИГИЛ бумерангом окажется в другом месте?
    3. topol717 Звание
      topol717
      +6
      Сегодня, 12:49
      Цитата: Schneeberg
      Хорошо было бы, если бы этот ИГИЛ оказался в Гейропе!
      Вы вообще думаете что пишете? Там и так уже мечетей больше чем церквей, или вы думаете что они там остановятся и на бескрайние просторы России не полезут? Они и сейчас постоянно лезут, даже не имея стабильной опоры в соседних странах. А что будет когда начнем граничить с нимим?
  2. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    Сегодня, 12:27
    Мешок со змеями!Долго будет шипеть и всех кусать кто не сможет гадине пасть порвать
  3. Aken Звание
    Aken
    +3
    Сегодня, 12:31
    Быть такого не может. Трамп же всех победил.
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      +6
      Сегодня, 13:49
      Да счаз! Путин еще до Трампа заявил, что ИГИЛ разгромлена. )
      Интересно... ему Герасимов об этом докладывал тогда?
      1. ЦШВС Звание
        ЦШВС
        +5
        Сегодня, 14:01
        Да,даже парад по этому поводу проводился.
      2. Aken Звание
        Aken
        +1
        Сегодня, 14:20
        Полагаю, ему докладывала сладкая парочка. Хором. Потом за это героями стали.
  4. AlexSam Звание
    AlexSam
    +1
    Сегодня, 12:32
    Всё возвращается к ситуации 2015 года. Второй сирийской войне, плавно либо резко перетекающей в войну в Закавказье, быть?
    1. Salimi from iran Звание
      Salimi from iran
      0
      Сегодня, 15:31
      Не воспринимайте это слишком серьезно, это было старое апокалиптическое пророчество. Кровавое восстание в Сирии, поражение повстанцев, а затем Кровавая личность по имени Суфьяни в Шаме (Сирия), которая победит всех, что-то вроде возвращения Христа. Все мусульмане и сирийцы знали об этом и о том, что однажды это произойдет. По-видимому, только русские были немного удивлены.
  5. RuAbel Звание
    RuAbel
    +1
    Сегодня, 12:33
    Может, аль-Джулани поторопился с закрытием нашей базы в Камышлы? Наверняка ведь будет требовать помочь ему удержаться на троне, в обмен на сохранение баз в Латакии.
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:35
    Не может быть .Новые демократические власти Сирии связаны с ИГИЛ .Ну кто бы мог знать
    Сразу говорил что надо было занять провинцию ,населенную алавитами ,со столицей в Тартусе
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +3
    Сегодня, 12:36
    Как никогда нам надо уходить оттуда из Сирии. Даже личный состав на пассажирских судах вывозить, технику на гражданских судах, как бы унизительно это не выглядело.
  8. ЗлойКоммунист Звание
    ЗлойКоммунист
    -1
    Сегодня, 12:38
    Жаль мы не услышим:
    Не сметь стрелять по Багдаду, лучше вместе е..ударим по Тельавиву (с)
  9. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 12:43
    Если террористов кормят и взращивают, значит они куда-то скоро пойдут. А почему пишут ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), она давно ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация).
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      -2
      Сегодня, 13:15
      Если террористов кормят и взращивают, значит они куда-то скоро пойдут.
      И пойдут они в Иран. Турки ещё в 2024 году у себя в СМИ писали о том, что ИГИЛ* это проект США и Израиля.
      28 июня 2024.Milliyet: ЦРУ и МОССАД создали дьявольский треугольник с ИГИЛ*
      Все эти организации получают ресурсы и указания из одной точки – США. Поэтому заявление, которое в 2017 году сделал бывший советник Федерального бюро расследований США Пол Уильямс (Paul Williams) и которое сегодня тиражируется в соцсетях, – это всего лишь констатация очевидного. "Мы создали ИГИЛ*. ИГИЛ* ничем не отличается от Гюлена, это детище ЦРУ. Это наше творение, мы создали их и до сих пор управляем ими", – сказал Уильямс.
      Экс-советник говорил всем известные вещи, но его разоблачения подарили нам новые весьма показательные подробности. Например, на вопрос о том, где лечатся раненые игиловцы*, консультант ФБР дал следующий ответ: "Их переправляют в Израиль. Их лечат израильтяне в израильских больницах, после чего они возвращаются воевать".
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 13:55
        Вы правы, скорее всего на Иран. Очень сильно от персов чешется от Израиля и США.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 12:56
    Вопрос... а те, кто это все затеял, надеятся ОПЯТЬ и СНОВА, держать ситуацию под контролем???
    И опять, если что, как только так сразу, разбомбить все сверху???
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 14:10
    Так чего там разведывать, когда Аль Шараа захватил более 9000 охраняемых курдами в в специальных тюрьмах ИГИЛовцев. И не для того, чтобы продолжить их там сторожить, а пополнить свои ряды. С легкой руки "союзников курдов" США.
    1. LuzinI Звание
      LuzinI
      0
      Сегодня, 15:08
      Сейчас американцы вывозят по 500 чел. ежедневно, причем в Ирак. Всего вывезут порядка 7000 чел. По местным масштабам хороша армия. Впереди много интересных событий.
  12. ASG7 Звание
    ASG7
    +1
    Сегодня, 14:48
    А как бывшим сирийцам еще зарабатывать, работы и государства нет, вот и берутся за автомат, отсюда и прирост.