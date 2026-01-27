Дмитриев: вывод ВСУ из Донбасса является путём к миру для Украины

Вывод ВСУ из оккупированных Украиной районов Донбасса является путем к миру для Киева. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя опубликованную в британском издании Financial Times статью, автор которой утверждает, что США согласны предоставить Украине определенные гарантии безопасности лишь после вывода украинских формирований из Донбасса.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос, касающийся территорий, является принципиальным для России в рамках «формулы Анкориджа». Однако впоследствии заместитель пресс-секретаря администрации президента США Анна Келли опровергла опубликованную в британском издании информацию.



При этом не секрет, что Зеленский явно рассчитывает подписать с США некоторые соглашения о гарантиях безопасности и обещанном Трампом «плане процветания» без обязательного вывода ВСУ из Донбасса. Кроме того, Киев обсуждает с США альтернативные варианты: например, «свободной экономической зоны» или «демилитаризованной территории» в Донбассе. Оба этих варианта не предполагают закрепление Киевом территориальных изменений на законодательном уровне.

Кроме того, в рамках гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения не исключается размещение на Украине европейского «миротворческого» военного контингента, что также откровенно противоречит озвученным российской стороной условиям мирного урегулирования украинского кризиса.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +15
    Сегодня, 12:54
    А из Запорожья с Херсоном? Со времен ВОВ Русские города не были в оккупации… до настоящего времени. Если по Конституции это наша земля, о каком мире без её освобождения можно вообще говорить?
    1. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      +8
      Сегодня, 13:06
      Тоже прям мыкает это разделение . Чем Херсон и Запорожье отличается от Курской области или Приморского края ?
    2. Andrey_5 Звание
      Andrey_5
      +2
      Сегодня, 13:26
      Конституция.. о чем вы вообще. Это закон, он правится, как показывает практика очень легко, первая женщина космонавт не даст соврать.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +6
    Сегодня, 13:01
    Вопрос в том, какой уровень иллюзий был в головах тех, кто заключали какие то договорённости с забугорными шулерами/бандитами...
    Если представить, что время без боевых действий пойдёт на усиление страны в целом, надо осознавать, что ВРАГ будет заниматся тем же самым и увы, возможностей у них поболе...
  3. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 13:04
    А с Херсона и Запорожья выводить войска не надо что ли для пути к миру ? Совсем опухли там уже на государственных харчах am
  4. newtc7 Звание
    newtc7
    +10
    Сегодня, 13:06
    А что сво оказывается была войной за Донбас? А как же демилитаризация и денацификация, и многополярный мир?
    1. Fisher Звание
      Fisher
      +7
      Сегодня, 13:27
      По одёжке протягивай ножки. Видимо не всё так радужно как телевизор говорит. Обращаться с призывом - вставай страна огромная, м.б. некому, а м.б. и боязно. Поэтому имеем то, что имеем. Получим, по видимому, Минск три с кучей проблем как в настоящем, так и в перспективе.
  5. Andrey_5 Звание
    Andrey_5
    +1
    Сегодня, 13:22
    Успокойтесь, Украина не выведет войска с территоррии Донбаса самовольно. Это предложение от США с подвохом, они знают что Украина на это не пойдёт. В итоге США окончательно перестанут напрямую давать оружие при Трампе. Одновременно будут "переговоры" и одновременно увеличение давления со стороны США опосредованно и со стороны европы - явно. Война будет продолжаться и пора бы уже солнцеликому понять и принять неизбежность мобилизации полной, как экономики, так и общества. Перестать много говорить и начать что-то делать, хотя бы ротировать пацанов в окопах.
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 15:01
      посмотрим. это 999й вариант. Остальные - только те, чтобы бандеровская антироссия была сохранена. запад добровольно от такого куска не откажется, это фантазии
  6. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Сегодня, 13:26
    Что-то подозрительно опускают условие о выводе из Запорожья и Херсонщины...
    Или там другой путь воссстановления нашего контроля есть в договорённостях с Трампом?
    Надеюсь, что слова про "где русский солдат..." не пустой звук.
    1. Скальпель Звание
      Скальпель
      -4
      Сегодня, 13:44
      Вы троллите что-ли? Запорожская и Херсонская нужны только как стратегический плацдарм и для облегчения логистики. Населены в основном украинцами (в Запорожской ещё и большая часть населения живёт в городе Запорожье и не принимала участия в референдуме).
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +1
        Сегодня, 14:03
        А Вы на кого работаете? Судя по комментарию - на Зеленского...
        В России таким не рады, вообще-то.
        1. Скальпель Звание
          Скальпель
          -3
          Сегодня, 14:12
          Не рады только уряклы диванные. С адекватными - нет проблем. Работаю на русскую разведку. hi
          1. Василий_Островский Звание
            Василий_Островский
            +1
            Сегодня, 14:20
            Упаси нас Бог от таких "работничков"... с такими "друзьями" никаких врагов не надо.
          2. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            -1
            Сегодня, 14:58
            Цитата: Скальпель
            Работаю на русскую разведку.

            Гордиевский, Калугин, Левченко тоже работали на русскую разведку...поначалу...
      2. ПВВ22121922 Звание
        ПВВ22121922
        0
        Сегодня, 15:04
        какими такими украинцами. там все люди русские. и 95% из ни будут жить в России прекрасно, а 5% выруси - на север Канады или в центр Австралии. свою квартиру делите как вздумается, а русскую территорию не трожьте
  7. даэтоя Звание
    даэтоя
    +1
    Сегодня, 13:39
    что то много этого персонажа стало в медиа пространстве.
  8. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +1
    Сегодня, 13:41
    Одного вывода войск с Донбасса мало.. Без денацификации и демилитаризации это война через несколько лет 100%.
  9. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    0
    Сегодня, 14:45
    "Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос, касающийся территорий, является принципиальным для России в рамках «формулы Анкориджа»"
    Где еще бы ознакомиться с оригиналом этой формулы?
    1. ПВВ22121922 Звание
      ПВВ22121922
      0
      Сегодня, 15:04
      тайна. как вещает Песков "на выгоднее сговор проводить в тишине"