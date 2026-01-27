Вывод ВСУ из оккупированных Украиной районов Донбасса является путем к миру для Киева. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя опубликованную в британском издании Financial Times статью, автор которой утверждает, что США согласны предоставить Украине определенные гарантии безопасности лишь после вывода украинских формирований из Донбасса.Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что вопрос, касающийся территорий, является принципиальным для России в рамках «формулы Анкориджа». Однако впоследствии заместитель пресс-секретаря администрации президента США Анна Келли опровергла опубликованную в британском издании информацию.При этом не секрет, что Зеленский явно рассчитывает подписать с США некоторые соглашения о гарантиях безопасности и обещанном Трампом «плане процветания» без обязательного вывода ВСУ из Донбасса. Кроме того, Киев обсуждает с США альтернативные варианты: например, «свободной экономической зоны» или «демилитаризованной территории» в Донбассе. Оба этих варианта не предполагают закрепление Киевом территориальных изменений на законодательном уровне.Кроме того, в рамках гарантий безопасности для Украины в случае заключения мирного соглашения не исключается размещение на Украине европейского «миротворческого» военного контингента, что также откровенно противоречит озвученным российской стороной условиям мирного урегулирования украинского кризиса.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»