«Перешел черту»: Орбан ответил на выпады Зеленского в Давосе
Резкая риторика Зеленского в Давосе обернулась для Киева новым дипломатическим конфликтом – на этот раз с Будапештом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что не позволит Украине ставить под угрозу суверенитет его страны и честность венгерских выборов.
Заявление было сделано в ответ на слова Зеленского о «Викторе, живущем на деньги Европы и продающем ее интересы», который, по версии главы киевского режима, «заслуживает подзатыльника».
Орбан отметил, что Зеленский «перешел черту», и дал прямое поручение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины для официального протеста. По его словам, он готов терпеть личные выпады, но оскорбления в адрес государства и попытки давления на внутренние политические процессы – это уже другой уровень.
Контекст конфликта показателен. Венгрия последовательно блокирует продвижение украинской повестки в ЕС и НАТО, отказываясь поддерживать решения, которые, по мнению Будапешта, противоречат национальным интересам. Зеленский же все чаще использует публичные площадки для давления на несогласных.
Орбан, в свою очередь, дал понять, что рассчитывать на «взаимопонимание» с нынешним руководством Украины не приходится. Он вновь заявил, что Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС в обозримой перспективе и не позволит превращать европейские столицы в объект политического шантажа под лозунгами «солидарности».
