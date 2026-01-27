«Перешел черту»: Орбан ответил на выпады Зеленского в Давосе

«Перешел черту»: Орбан ответил на выпады Зеленского в Давосе

Резкая риторика Зеленского в Давосе обернулась для Киева новым дипломатическим конфликтом – на этот раз с Будапештом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан публично заявил, что не позволит Украине ставить под угрозу суверенитет его страны и честность венгерских выборов.

Заявление было сделано в ответ на слова Зеленского о «Викторе, живущем на деньги Европы и продающем ее интересы», который, по версии главы киевского режима, «заслуживает подзатыльника».



Орбан отметил, что Зеленский «перешел черту», и дал прямое поручение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины для официального протеста. По его словам, он готов терпеть личные выпады, но оскорбления в адрес государства и попытки давления на внутренние политические процессы – это уже другой уровень.

Контекст конфликта показателен. Венгрия последовательно блокирует продвижение украинской повестки в ЕС и НАТО, отказываясь поддерживать решения, которые, по мнению Будапешта, противоречат национальным интересам. Зеленский же все чаще использует публичные площадки для давления на несогласных.

Орбан, в свою очередь, дал понять, что рассчитывать на «взаимопонимание» с нынешним руководством Украины не приходится. Он вновь заявил, что Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС в обозримой перспективе и не позволит превращать европейские столицы в объект политического шантажа под лозунгами «солидарности».
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    Сегодня, 12:52
    Клоун живет картинкой и цитированием в СМИ .Там ему плевать что говорить ,лишь бы разнесли
    1. Alex F._2 Звание
      Alex F._2
      0
      Сегодня, 13:15
      Хороший клоун, смешной и глупый, как и должно быть. Чел на своем месте - главарь орды одичалых земель, браво, бис! :)
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:28
        Alex F._2
        Чел на своем месте - главарь орды

        Зеленский же все чаще использует публичные площадки для давления на несогласных.

        Венгрия еще не совсем поняла с кем и чем столкнулась. От этой орды модно ждать все что угодно и даже в самой Венгрии.
        1. Alex F._2 Звание
          Alex F._2
          +3
          Сегодня, 13:31
          Серъезные люди таких плевком убирают. Просто клоун кому-то нужен именно таким и именно там. И, видимо, даже для нескольких противоборствующих сил такое положение вещей считается терпимым.
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    Сегодня, 12:54
    Новость является новостью, когда о ней никто еще не знает. А описанное случилось 22 января. Кризис жанра?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 13:00
      Цитата: alexboguslavski
      Новость является новостью, когда о ней никто еще не знает. А описанное случилось 22 января. Кризис жанра?

      Да, уж наверное «новость» неделю проходила цензуру what
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +3
      Сегодня, 13:01
      Тем временем в Киеве.

      В Киеве на Троещине может замерзнуть канализация: для решения проблемы... собираются копать выгребные ямы (копать-не привыкать laughing )

      Глава Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что из-за критических повреждений ТЭЦ и отсутствия стабильного тепла существует риск остановки водоотведения и замерзания труб. В случае, если подача воды прекратится, коммунальные службы готовы в экстренном порядке оборудовать выгребные ямы как временное решение.

      По его словам, переподключить район к другим источникам невозможно — он на 100% зависит от одной ТЭЦ-6, которая была критически повреждена 24 января.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 13:33
        alexboguslavski
        Тем временем в Киеве.

        Да все там нормально. А эти новости нагнетают тысячи блогеров-укров (количество блогеров на душу населения бьет все рекорды), просто зарабатывают на этом в Ютубе и им все по фиг, лишь бы были просмотры .
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -2
    Сегодня, 12:59
    Оказывается какой Орбан жадный. Чьи Карпаты?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 13:37
      Цитата: Младший рядовой
      Чьи Карпаты?

      Дедовы... laughing laughing laughing
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        +1
        Сегодня, 13:41
        Зачетный механизм. Советский. Неубиваемый.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 13:24
    В Венгрии весной выборы в парламент. Если (надеемся) сохранится нынешний курс, то кокаиновому чучелу все его плевки вернуться в десятикратном размере, утонет к чертям собачьим... и поделом - не фиг кусать руку дающего...
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:34
      Цитата: Василий_Островский
      утонет к чертям собачьим... и поделом - не фиг кусать руку дающего...

      Бешеная собака кусает руку дающую и руку хозяина, лишь бы кого кусать, она ведь бешеная.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +1
        Сегодня, 14:06
        Бешеных собак, вообще-то, отстреливают....
        И это самое меньшее, чего заслуживает этот кокаинист
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 15:35
          Цитата: Василий_Островский
          Бешеных собак, вообще-то, отстреливают....

          Ну вы поняли, что с такими делают.
  5. sub307 Звание
    sub307
    0
    Сегодня, 13:29
    Сперва прочитал как "пошёл к чёрту"...А, что, было бы нормально...,а то чего то Орбан всё таки "миндальничает". winked