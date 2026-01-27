Ким Чен Ын посетил мемориал подвигов армии КНДР в обороне Курской области
25 января Ким Чен Ын посетил Творческое объединение «Мансудэ» и лично ознакомился с ходом создания скульптурного комплекса для Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции.
Напомним, что 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и МИД России впервые официально подтвердили участие подразделений КНДР в боевых действиях против ВСУ на территории Курской области. Уже на следующий день это заявление было подтверждено и Пхеньяном.
После завершения активной фазы боев подразделения КНДР были задействованы в разминировании освобожденных районов Курской области. Эту информацию официально подтвердило Министерство обороны России.
Осматривая центральные и вспомогательные скульптурные группы, декоративные панели и элементы внешнего оформления, Ким Чен Ын отметил соответствие работ задаче – создать монумент «на вечные времена».
В Пхеньяне прямо обозначают цель: передать «легендарные подвиги и блестящую жизнь» защитников чести страны как часть непрерывной линии идейно-политического строительства армии.
Отдельный акцент был сделан на смене визуального языка. Если ранее в центре мемориальной традиции находились персонализированные фигуры героев войны 1950-х годов, то теперь на пьедестале – образы простых солдат.
По словам Ким Чен Ына, именно это отражает переход от героизма отдельных фигур к массовому героизму всей армии, который и рассматривается как доказательство ее идейно-политической силы.
Характерно и содержание требований к финальной версии комплекса. Ким Чен Ын потребовал усилить динамику образов, подчеркнуть наступательный дух, фронтовую дружбу и связь бойцов с Родиной, а также добиться пластической изящности и смысловой целостности всех элементов.
