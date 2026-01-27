«Будем рыть уличные туалеты»: глава района высказался о кризисе в Киеве

«Будем рыть уличные туалеты»: глава района высказался о кризисе в Киеве

Киевская Троещина сегодня выглядит как наглядная иллюстрация того, к чему приводит системный энергетический кризис в мегаполисе. После ударов по ТЭЦ район остается без света, воды и тепла, и теперь власти уже публично обсуждают сценарии, которые еще недавно казались немыслимыми. Глава райадминистрации Бахматов прямо заявил: если замерзнет канализация, на улицах начнут рыть уличные туалеты.

По словам Бахматова, резервного питания для насосных групп водопровода недостаточно, а в условиях резкого ухудшения ситуации «в короткие сроки» остается только один выход – вырыть яму, накрыть ее и использовать как сельский туалет.



Он описывает ситуацию так:

Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов (он сам - прим. автора) говорит: будем рыть ямы.

Как сообщил мэр Киева Кличко, самая тяжелая ситуация в столице сейчас именно в районе Троещина: около 600 домов полностью лишены электричества, воды и тепла. В масштабах города цифры выглядят еще мрачнее – без отопления остаются порядка 6000 домов, то есть почти половина жилого фонда Киева. При этом киевский режим рефлексирует в стиле «а нас-то за что?»

На Троещине уже развернуты палаточные городки, что само по себе является маркером чрезвычайной ситуации.

При этом противник вместо того, чтобы предметно договариваться о мире, продолжает направлять свои беспилотники на регионы России.
  1. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +28
    Сегодня, 13:46
    Море выкопали, а уж туалетов нароют на раз-два
    1. Андрей К Звание
      Андрей К
      +19
      Сегодня, 13:55
      2014 год, Порошенко:
      «У нас будет работа - у них нет. У нас будут пенсии - у них нет. У нас будет поддержка детей и пенсионеров - у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады - их дети будут сидеть по подвалам. Потому что они ничего не умеют. Вот так мы и выиграем эту войну»

      Карма прилетела...
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 14:09
      . «Будем рыть уличные туалеты»: глава района высказался о кризисе в Киеве


      Це вже Эуропа?Здобулы?Чи Сомали?
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        -1
        Сегодня, 14:35
        Цитата: Sky Strike fighter
        «Будем рыть уличные туалеты»
    3. леонидыч Звание
      леонидыч
      0
      Сегодня, 15:38
      Так они ж за это и скакали на майдане в 2014г
    4. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 15:38
      Цитата: кокосов тима
      Море выкопали, а уж туалетов нароют на раз-два

      Морозы закончатся, вот вони то будет, по всему Киеву.
  2. Помеха с права Звание
    Помеха с права
    +6
    Сегодня, 13:47
    «Будем рыть уличные туалеты»
    Ага, и хаты (вершину украинского градостроительства) сразу лепите! Хаты строятся из глины, навоза и соломы. Материала у вас скоро будет в Киеве достаточно. Только побелить не забудьте! А то это будут не хаты, а хатки, как у бобров...)))
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 14:11
      Все по традициям землянок террористической организации УПА.У них и туалеты в землянках.
    2. rosomaha Звание
      rosomaha
      +2
      Сегодня, 14:20
      изба-сральня...а ТЦКашники и там будут поджидать "захистников"
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      +3
      Сегодня, 14:43
      Цитата: Помеха с права
      «Будем рыть уличные туалеты»
      Ага, и хаты (вершину украинского градостроительства) сразу лепите! Хаты строятся из глины, навоза и соломы. Материала у вас скоро будет в Киеве достаточно. Только побелить не забудьте! А то это будут не хаты, а хатки, как у бобров...)))

      Все правильно, будет так, как было до советской власти. Сами жаждали декоммунизации, без клятых памятников, водопроводов и электростанций. Останутся в европейских кружевных труселях и кастрюлях, которые можно не только на бестолковую голову напялить, но и использовать в качестве горшков.
  3. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +5
    Сегодня, 13:49
    Украинцы вы посмотрите на то как живут палестинцы в "лагерях беженцев"! И вас ждет тоже самое, если ваш карликовый фюрер не примет условия мира российского руководства.
    1. frruc Звание
      frruc
      -4
      Сегодня, 14:05
      если замерзнет канализация, на улицах начнут рыть уличные туалеты.

      Трубы канализации не замерзнут, не успеют. Температура воздуха -20 С (ночью) только три ночи 1-3 марта. Так что там все нормально.
      1. Светлан Звание
        Светлан
        +2
        Сегодня, 14:45
        Канализационные трубы в домах, в высотках, уже промерзли. Те что под землей, те да, ничего с ними не случится
      2. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 15:11
        До марта им еще дожить надо.
  4. Павел Логачев Звание
    Павел Логачев
    -3
    Сегодня, 13:54
    Очень надеюсь, что ситуация в столице Украины ускорит переговоры в Абу-Даби
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +2
      Сегодня, 14:12
      Ой вей, а какое отношение имеют куяне к тем гешефтмахерам що ведут переговоры?
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 13:55
    "Из лети будут сидеть в подвалах ... "
  6. berlaga2005 Звание
    berlaga2005
    +6
    Сегодня, 13:56
    В январе-феврале 2014г. уже в палатках киевляне жили. На евромайдане. Опыт есть.
  7. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    0
    Сегодня, 13:58
    Вообще канализацию в домах можно преднамеренно отключить, съехать на удар москалей. Понарывать во дворе дырок и возле них собирать ухилянтов, как грибы. Без канализации это тебе не без света, долго не высидят. Недельку половить, потом включить канализацию и в следующий дом.
    1. Кубик123 Звание
      Кубик123
      0
      Сегодня, 15:22
      Цитата: ЖЭК-Водогрей
      Без канализации это тебе не без света, долго не высидят.

      Не факт. Возьмут на практику европейский опыт и будут делать свои дела с балконов на головы прохожих. В европах не зря изобрели кожаные шляпы для ходьбы по улицам. Несколько веков использовали.
  8. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 13:59
    . «Будем рыть уличные туалеты»: глава района высказался о кризисе в Киеве

    Это всё Петя-гад. Их дети будут сидеть в подвалах.....накаркал)))
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Южноукраинец
      . «Будем рыть уличные туалеты»: глава района высказался о кризисе в Киеве

      Это всё Петя-гад. Их дети будут сидеть в подвалах.....накаркал)))

      Петя сидит в тёплом , благоустроенном подвале . Возможно уже у польще сидит в кабаке . вудку жрёт . А прыгунцам и мынемоскалям придётся посидеть в холоде, темноте и какать в пакетики .
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 14:01
    «Будем рыть уличные туалеты»

    Траншея и все хором по команде испражняются, как в известном Швейке.
  10. тлауикол Звание
    тлауикол
    +2
    Сегодня, 14:02
    Почему это не было сделано в первую зиму? Четыре года назад
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +2
      Сегодня, 14:42
      Не чем было: график производства Гераней, сейчас 5500, по ракетам закрыто, но нечто подобное.
    2. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 14:49
      Ну написали ведь выше. Чтобы карма прилетела.
  11. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +8
    Сегодня, 14:07
    При этом киевский режим рефлексирует в стиле «а нас-то за что?»

    "Пепел Донбасса стучит в моё сердце..."
    Вот за что...
  12. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 14:08
    Главное к туалетам ТЦК подтянуть. Вышел человек из санузла и тащить его легче.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      0
      Сегодня, 15:10
      Цитата: Младший рядовой
      Главное к туалетам ТЦК подтянуть. Вышел человек из санузла и тащить его легче.

      А можно посадить ТЦК в выгребную яму . Цап из дырки за ж ... и в окоп .
  13. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 14:08
    Наконец-то заданный результат на пути в ЕС получен...
    Уличный сортир - как признак принадлежности к "европке"....
  14. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    Сегодня, 14:08
    Чрезвычайный и полномочный посол Канады на Украине Наталья Цмоць, внучка окружного «проводника» ОУН*(ликвидирован в декабре 1944 года), заявила: «Мы не привыкли так жить. Без электричества, без интернета, без света. Это действительно тяжело. Но я понимаю, что это стойкость украинцев. И когда я общаюсь с ними, вижу, что они будут терпеть, будут держаться вместе. Потому что лучше так жить сейчас, чем под российской оккупацией».
  15. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 14:12
    Если есть, чем гадить, то дела у туалетокопателей пока что не так уж и плохи.
  16. HAM Звание
    HAM
    +2
    Сегодня, 14:13
    А Стешин прав!!Вот уж кого не жалко- кохлов,а куевлян вдвойне не жалко!
  17. koksalek Звание
    koksalek
    +1
    Сегодня, 14:15
    а по палаткам наверное каждые 5 минут рыщут людоловы
  18. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    +2
    Сегодня, 14:15
    Кто мечтал, как дети Донбасса будут сидеть в холодных подвалах - пожалуйте теперь в будку во дворе!
  19. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 14:22
    Они ещё хрюкают про то что "у мас.лей сортиры во дворе," вот животные. fool
  20. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 14:31
    Цитата: кокосов тима
    Море выкопали, а уж туалетов нароют на раз-два

    Море туалетов...Эпично звучит!
  21. Комментарий был удален.
  22. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:32
    Зачем рыть ,весна покажет кто где насрал! laughing
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      +1
      Сегодня, 15:54
      Проблема в том, что :
      А) Везде
      Б) В головах, в основном...
  23. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 14:33
    Цитата: HAM
    А Стешин прав!!Вот уж кого не жалко- кохлов,а куевлян вдвойне не жалко!

    Пожалуй, поддержу! Совсем не жалко!
  24. sirGarry Звание
    sirGarry
    -2
    Сегодня, 14:35
    Цитата: тлауикол
    Почему это не было сделано в первую зиму? Четыре года назад

    В первую зиму мы отступали... am Не до Куева было!
  25. sirGarry Звание
    sirGarry
    0
    Сегодня, 14:36
    Цитата: Roman_VH
    Ой вей, а какое отношение имеют куяне к тем гешефтмахерам що ведут переговоры?

    Они скакали.
  26. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 14:39
    Цитата: frruc
    если замерзнет канализация, на улицах начнут рыть уличные туалеты.

    Трубы канализации не замерзнут, не успеют. Температура воздуха -20 С (ночью) только три ночи 1-3 марта. Так что там все нормально.

    Тогда можно разбомбить КНС-ки (канализационные насосные станции, если кто не знает) и привет! Или отключить их от электричества.
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 14:45
      Цитата: sirGarry
      Температура воздуха -20 С (ночью) только три ночи 1-3 марта. Так что там все нормально.

      Может быть, февраля?
  27. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:44
    «Будем рыть уличные туалеты»: глава района высказался о кризисе в Киеве

    А помните, как скакуасы радовались отсутствию воды и электричества в Крыму. Как они приветствовали отключение подачи воды и света в ЛДНР...
    Загнать эту кодлу под землю и пусть там живут, как кроты...
  28. faterdom Звание
    faterdom
    -1
    Сегодня, 14:52
    Европе приготовиться. Ведь Украина - это будущее Европы, курс даже не параллельный, в кильватер.
  29. rotfuks Звание
    rotfuks
    +1
    Сегодня, 14:57
    Будем рыть уличные туалеты»: глава района высказался о кризисе в Киеве
    Киевский режим никогда не гонит волну в СМИ просто так. Если в новостях показываюту краинских пулеметчиков с пулеметами «Максим», значит будут просить у союзников пулеметы. Если рассказывают как украинки банками с огурцами сбивают дроны, то значит будут просить у союзников «Пэтриооты». Если показывают что укры замерзают и ходят в уличные сортиры, значит будут продавливать программу массового переселения украинцев в Европу. Возможно с прицелом заселить опустевшую территорию нужными людьми.
  30. ergh081 Звание
    ergh081
    0
    Сегодня, 15:09
    Вообще не жалко. Взялись воевать с Россией и русскими - терпите. Не нравится - уебин зи биттэ на Запад, там вас ждут
  31. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    Сегодня, 15:12
    .
    Глава райадминистрации Бахматов прямо заявил: если замерзнет канализация, на улицах начнут рыть уличные туалеты
    Что характерно 11 января этого года здесь на ВО была статья
    Всё стабильно: мэр Киева показал попытки запустить замёрзший узел водоснабжения
    я тогда по этому поводу написал в комментариях
    6000 многоэтажных домов без водоснабжения , это гарантировано 6000 многоэтажных домов без канализации. Без водоснабжения не будет гидросмыва в туалетах и канализация просто остановится. Мэр Киева Виталик Кличко должен не греть на потеху публики замерзшие трубы, а срочно завозить из Европы биотуалеты или строить в скверах и парках Киева дощатые сортиры и другие устройства для сбора фекалий киевлян. Восстановление промороженной инфраструктуры Киева продлится как минимум до лета так что фекалий накопится много.
    Все сбылось как я предсказывал. Или это в Куеве прислушались к моим советам.
  32. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 15:21
    При этом никакого майдана, никакого организованного требования, от населения, к хунте, заключить мир, не наблюдается пока. Почему?
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 15:34
      Постреляют как кур это население в случае майдана. Вот почему.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        0
        Сегодня, 15:42
        Интересная тенденция однако, в истории, в странах мира, начинает войну вполне обычное гражданское избранное правительства, го в течение войны оно превращается в неуправляемую и никому неподконтрольную диктатуру, война уже как бы сама становится самостоятельным субъектом политики, подчиняет себе страну и народ. И все демократические институты уничтожаются, любой кто выскажется против войны за мир, становится страшным преступником, на него сразу же все набрасываются как на агента врага, причём это во всех воюющих странах, и даже не воюющих, и тд. Как бороться с этой "воронкой войны", которая затягивает и поглощает народы страны? У каждого народа война становится сразу же "священной", неким божеством, объектом высшего культа, которому должны быть отданы все жизни и тд.
  33. Massimo.1 Звание
    Massimo.1
    0
    Сегодня, 15:29
    Bene così .Tutti sotto le tende così forse il popolo capirà dove li hanno portati il drogato e tutta la sua banda di terroristi e forse si sveglieranno e uccideranno il terrorista drogato.
  34. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 15:52
    Не, не выйдет... По привычке выроют схроны, так и будет - половина прячется в них, половина туда серит