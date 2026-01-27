«Будем рыть уличные туалеты»: глава района высказался о кризисе в Киеве
Киевская Троещина сегодня выглядит как наглядная иллюстрация того, к чему приводит системный энергетический кризис в мегаполисе. После ударов по ТЭЦ район остается без света, воды и тепла, и теперь власти уже публично обсуждают сценарии, которые еще недавно казались немыслимыми. Глава райадминистрации Бахматов прямо заявил: если замерзнет канализация, на улицах начнут рыть уличные туалеты.
По словам Бахматова, резервного питания для насосных групп водопровода недостаточно, а в условиях резкого ухудшения ситуации «в короткие сроки» остается только один выход – вырыть яму, накрыть ее и использовать как сельский туалет.
Он описывает ситуацию так:
Мэр говорит уезжать из города, а Бахматов (он сам - прим. автора) говорит: будем рыть ямы.
Как сообщил мэр Киева Кличко, самая тяжелая ситуация в столице сейчас именно в районе Троещина: около 600 домов полностью лишены электричества, воды и тепла. В масштабах города цифры выглядят еще мрачнее – без отопления остаются порядка 6000 домов, то есть почти половина жилого фонда Киева. При этом киевский режим рефлексирует в стиле «а нас-то за что?»
На Троещине уже развернуты палаточные городки, что само по себе является маркером чрезвычайной ситуации.
При этом противник вместо того, чтобы предметно договариваться о мире, продолжает направлять свои беспилотники на регионы России.
