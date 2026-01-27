«Разрушения колоссальные»: сообщается о повторных ударах по целям в Одессе
Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что после повторных ударов по объектам инфраструктуры в Одессе в регионе возобновлены аварийные отключения света. Украинская сторона не называет пораженных объектов, однако называет разрушения «колоссальными» и сообщает, что ремонт, по всей видимости, займет чрезвычайно продолжительное время.
По словам Зеленского, минувшей ночью ВС РФ выпустили по целям в Одессе более 50 БПЛА семейства «Герань». Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.
Как заявляет украинский губернатор Харьковской области Синегубов, в настоящее время полностью обесточена большая часть региона. В частности, полностью лишены электроснабжения города Изюм и Лозовая – два крайне значимых для логистики ВСУ железнодорожных узла.
Таким образом, становится все более очевидным, что последствия ответных российских ударов по энергосистеме Украины в отдельных регионах уже носят тотальный характер. Своим курсом на эскалацию конфликта киевский режим целенаправленно все ближе подводит Украину к гуманитарной катастрофе.
Между тем директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что восстановление советских тепловых электростанций в настоящее время уже не рассматривается. По его словам, такие объекты в настоящее время уже являются морально и технически устаревшими, а вложения в их ремонт и восстановление не дадут долгосрочного эффекта для энергосистемы.
Информация