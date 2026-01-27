«Разрушения колоссальные»: сообщается о повторных ударах по целям в Одессе

Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что после повторных ударов по объектам инфраструктуры в Одессе в регионе возобновлены аварийные отключения света. Украинская сторона не называет пораженных объектов, однако называет разрушения «колоссальными» и сообщает, что ремонт, по всей видимости, займет чрезвычайно продолжительное время.

По словам Зеленского, минувшей ночью ВС РФ выпустили по целям в Одессе более 50 БПЛА семейства «Герань». Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.



Как заявляет украинский губернатор Харьковской области Синегубов, в настоящее время полностью обесточена большая часть региона. В частности, полностью лишены электроснабжения города Изюм и Лозовая – два крайне значимых для логистики ВСУ железнодорожных узла.

Таким образом, становится все более очевидным, что последствия ответных российских ударов по энергосистеме Украины в отдельных регионах уже носят тотальный характер. Своим курсом на эскалацию конфликта киевский режим целенаправленно все ближе подводит Украину к гуманитарной катастрофе.

Между тем директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что восстановление советских тепловых электростанций в настоящее время уже не рассматривается. По его словам, такие объекты в настоящее время уже являются морально и технически устаревшими, а вложения в их ремонт и восстановление не дадут долгосрочного эффекта для энергосистемы.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +10
    Сегодня, 14:01
    Пусть скачут и греются от лучин, гадят в ямы wassat
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 14:21
      Buyan
      греются от лучин, гадят в ямы

      От лучин они не греются. Частично в Киеве отопление работает в половину температуры, у других есть газовые горелки. А до выгребных ям не дойдет, там нет 40-градусных морозов.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +2
        Сегодня, 14:27
        От лучин они не греются. Частично в Киеве отопление работает в половину температуры, у других есть газовые горелки.

        а разве газ у них - отключен?
        нет - по ПХГ мы не били, по газопроводам тоже...
        так что тепло какое то у них есть...
        1. Кулл90
          Кулл90
          0
          Сегодня, 15:51
          сдесь были статьи про удары по пхг за осень-зиму 2025 года
      2. VictorB Звание
        VictorB
        +3
        Сегодня, 14:28
        до выгребных ям не дойдет, там нет 40-градусных морозов.

        Если долго не будет воды, то может дойти.

        Хотя возможны варианты. Ниже в комментарии "потужно" добывают воду. Ее можно использовать для смыва.
      3. th.kuzmichev Звание
        th.kuzmichev
        +3
        Сегодня, 14:46
        Без электроэнергии нет ни водопровода ни канализации
      4. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 14:56
        Цитата: frruc
        до выгребных ям не дойдет, там нет 40-градусных морозов.

        Вроде бы, при отсутствии воды и электричества, система канализации нормально функционировать не может. Они там уже в пакеты гадят, которые потом на мусорку выносят.
        1. Zoer Звание
          Zoer
          0
          Сегодня, 15:17
          Цитата: Piramidon
          Вроде бы, при отсутствии воды и электричества, система канализации нормально функционировать не может.

          Только потому, что смывать нечем. Будет вода в ведре, будет работать и канализация. Насосами фекалии никто не качает, всё самотоком. Вот для функционирования очистных сооружений нужна энергия.
          1. Piramidon Звание
            Piramidon
            0
            Сегодня, 15:25
            Цитата: Zoer
            Насосами фекалии никто не качает, всё самотоком. Вот для функционирования очистных сооружений нужна энергия.

            А если очистные переполнятся, куда этот самоток будет поступать, по улицам поплывёт?
            1. Zoer Звание
              Zoer
              0
              Сегодня, 15:29
              Цитата: Piramidon
              А если очистные переполнятся

              Это долгий процесс. Месяц у них точно есть.
    2. Zoer Звание
      Zoer
      +1
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Buyan
      Пусть скачут и греются от лучин, гадят в ямы

      Самое печальное, что в Одессе и Харькове то и не скакали. Скакали западенцы, а у них там относительно не плохо всё пока ещё.
  2. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    +6
    Сегодня, 14:07
    восстановление советских тепловых электростанций в настоящее время уже не рассматривается. По его словам, такие объекты в настоящее время уже являются морально и технически устаревшими
    "Вот и славно. Трам-пам-пам" - (с). Сказали декоммунизация, значит будет полная декоммунизация. Только непонятно, чем они будут отапливаться зимой и греть воду и чем будут балансировать суточные и сезонные пики потребления электроэнергии?
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +7
      Сегодня, 14:17
      Отапливать. Ну вы тоже скажете... Отопление это советское прошлое. В Европе центрального отопления нет. Пусть живут как в Европе
      1. Светлан Звание
        Светлан
        +3
        Сегодня, 14:24
        Заблуждаетесь. В Европе центральное отопление есть
        1. Bookinist69 Звание
          Bookinist69
          +2
          Сегодня, 14:25
          Очень даже не везде. Польша, Чехия, Германия.
          1. Светлан Звание
            Светлан
            +2
            Сегодня, 14:28
            Как и везде, «не везде». В России тоже не везде.
            1. Кулл90
              Кулл90
              0
              Сегодня, 15:47
              назовите город в котором в многоэтажных домах нету центрального отопления, может где на югах?
              или это дома имеющие котельные на крыше?
        2. Кулл90
          Кулл90
          0
          Сегодня, 15:44
          в европе центральное отопление есть в странах находившихся под Советским влиянием
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 14:26
      Цитата: Eugen 62
      чем они будут отапливаться зимой и греть воду
  3. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +8
    Сегодня, 14:09
    директор украинского Центра исследований энергетики … заявил, что … такие объекты … являются морально и технически устаревшими
    Взять эти слова на заметку и выкатить по окончании войны Украине счёт за демонтаж устаревшего оборудования.
  4. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +18
    Сегодня, 14:10
    Больше ударов хороших и разных!
    Выход к Черному морю перекрывается и таким путем.
    Но физическое лишение территории побережья - задача важнейшая.
  5. пылесос Звание
    пылесос
    +12
    Сегодня, 14:11
    г. Изюм и и г.Одесса---это Российская территория
  6. VictorB Звание
    VictorB
    +3
    Сегодня, 14:13
    восстановление советских тепловых электростанций в настоящее время уже не рассматривается.

    Ну, тогда это надолго. Построить евроэлектростанции быстро никак не получится.
  7. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 14:15
    "Гiдное ведро, а то недостаточно потужно"
  8. Комментарий был удален.
  9. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:25
    губернатор Харьковской области Синегубов, в настоящее время полностью обесточена большая часть региона.

    директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что восстановление советских тепловых электростанций в настоящее время уже не рассматривается.

    не верю я как.лам...
  10. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +3
    Сегодня, 14:26
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Украинская энергетическая компания ДТЭК сообщила, что после повторных ударов по объектам инфраструктуры в Одессе в регионе возобновлены аварийные отключения света.

    после повторных ударов будут еще раз повторные удары и неоднократно , в ноль вас надо выводить "незламна" вырусь.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 14:27
    Не верю! Швайне ПВО все сбивает, Герани, Искандеры и КинДжалы - пачками!
  12. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    0
    Сегодня, 14:48
    На Майдане скакали? Людей в Одессе жгли? Донецк бомбили? У марки фотографировались? Кушайте гады!
  13. faterdom Звание
    faterdom
    +1
    Сегодня, 14:49
    такие объекты в настоящее время уже являются морально и технически устаревшими

    Конечно, теплоэнергостанции для Украины устарели, это комуняки им наставили кругом, а теперь - свобода и гидность!
  14. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    +1
    Сегодня, 14:57
    давить, давить и только давить. Не взирая ни на кого и ни на что
  15. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 15:08
    К чему им готовится, что их всех ждёт...
    В общем то, все как всегда, когда дурь превалирует над здравым смыслом...
    Их выбор, за то и скакали.
  16. Zoer Звание
    Zoer
    0
    Сегодня, 15:12
    Между тем директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что восстановление советских тепловых электростанций в настоящее время уже не рассматривается. По его словам, такие объекты в настоящее время уже являются морально и технически устаревшими, а вложения в их ремонт и восстановление не дадут долгосрочного эффекта для энергосистемы.

    Вооот! Вот это я понимаю - ДЕКОММУНИЗАЦИЯ! laughing
  17. Владимир - USSR Звание
    Владимир - USSR
    0
    Сегодня, 15:36
    Между тем директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что восстановление советских тепловых электростанций в настоящее время уже не рассматривается. По его словам, такие объекты в настоящее время уже являются морально и технически устаревшими, а вложения в их ремонт и восстановление не дадут долгосрочного эффекта для энергосистемы.

    Это что-же получается мы помогаем Украине избавиться от Советского наследия?