«Более эффективная конфигурация»: Индия представила проект нового лёгкого танка

Индийские компании Bharat Forge и Kalyani Strategic Systems (KSSL) представили проект лёгкого танка, разрабатываемого в инициативном порядке с целью побороться за крупный заказ Минобороны на этот тип машин.

Новым предложением данный конгломерат фирм стремится составить конкуренцию ЛТ Zorawar, который разрабатывается DRDO (примерный аналог «Ростеха») и частным концерном Larsen & Toubro (L&T) и уже проходит войсковые испытания.



Индийская армия планирует закупить всего около 354 ЛТ. Первые 59 машин уже забронированы за тандемом DRDO и L&T (Zorawar). Остальные 295 единиц будут закупаться через тендер по новой программе, где Bharat Forge и KSSL со своим танком как раз будут сражаться с Zorawar за основной контракт.

Их танк является амфибийным, с двумя водомётами в кормовой части. Его вес составляет около 25 т. Вооружение представлено 105-мм пушкой, которая даёт машине возможность поражать бронетехнику противника при сохранении лёгкости и мобильности. Она размещена в необитаемой башне.

Танк будет оснащён двигателем Caterpillar на пару с АКПП RENK, которые производятся в Индии. При этом конкурент, Zorawar, использует военный дизель Cummins, выпуск которого в стране не ведётся. Башня, пушка и АЗ разработаны KSSL – в отличие от Zorawar с импортной башней от бельгийской Cockerill.

Zorawar:



Демонстрация прототипа нового ЛТ запланирована на март 2026 года. Испытания должны начаться в сентябре 2026 года.

Западные обозреватели обратили внимание на новый проект:

Предложенная конфигурация лёгкого танка, возможно, более эффективна, чем Zorawar. Башня использует более тонкую броню. Более лёгкая башня позволяет использовать более толстую броню корпуса.

Имеется в виду, что у Zorawar крупногабаритная башня с экипажем, которую необходимо бронировать, чтобы защитить людей. У конкурента башня – это просто дистанционно управляемый модуль. Даже если её пробьют, экипаж в корпусе останется цел. Освободившийся вес идёт на усиление корпуса. Габариты пока не раскрываются, но машина с необитаемой башней обычно ниже. В условиях высокогорья Ладакха, где мало укрытий, низкий профиль – это лучшая «пассивная защита».

Но имеется нюанс, состоящий в том, что если у беспилотной башни откажет электроника или автомат заряжания, то танк полностью потеряет боеспособность.

    Сегодня, 20:51
    высокогорья Ладакха

    Даже если этот танк сможет по перевалам Гималаев ездит(кстати, где там ему плавать?), то вооружение гаубицей или минометом напрашивается, а никак не пушкой для уничтожения бронированных целей.
      Сегодня, 21:31
      Интересно что там с высотностью планируемого двигла, для Гималаев-то?
    Сегодня, 21:06
    Лёгкий танк, если это танк сопровождения пехоты, (а не глубоких прорывов и танковых сражений) имхо, должен быть безлюдным, дистанционно управляемым, с автоматической пушкой 40, 50, или 57 мм. Максимально удешевленным для массового производства, модульным и ремонтопригодным в полевых условиях. Все равно он долго не живёт, до первого дрона, так хотя бы потом снять все что осталось цело, быстро переставить на новую раму, зарядить и опять в бой. Пусть автоматическая пушка такого танка молотит по вражеской пехоте, окопам, окнам зданий, лесополосам, пробивает дорогу пехоте.