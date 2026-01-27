Индия и ЕС завершили длившиеся почти 20 лет переговоры о свободной торговле

Индия и ЕС завершили длившиеся почти 20 лет переговоры о свободной торговле

Индия и Евросоюз завершили почти 20-летние переговоры, подписав политическую декларацию о свободной торговле. Само соглашение пока не подписано, оно должно пройти согласование как в Индии, так и в ЕС. Однако в Нью-Дели считают, что новый договор усилит позиции Индии в мировой торговле.

В рамках прошедших переговоров Индия и ЕС также подписали договор о партнерстве в сфере безопасности и обороны, что позволит Нью-Дели и Брюсселю развернуть совместное военное производство. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз буквально сделал прорыв, заключив с индийцами «грандиозную сделку». Страна с почти двухмиллиардным населением нуждается в европейских товарах и вооружениях.



Сегодня две крупнейшие демократии мира заключили соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Платформа для сотрудничества между незнакомыми людьми по наиболее важным стратегическим вопросам — от оборонной промышленности до морской безопасности.


Предварительно, соглашение будет одобрено через полгода, а в силу вступит уже в следующем году. Индия и Евросоюз уже обсуждают взаимные инвестиции и готовятся к поставкам товаров. Согласно договоренностям, Индия снизит до нуля тарифы на товары из ЕС в течение 10 лет, а Брюссель отменит тарифы на большинство индийских товаров в течение 7 лет, за исключением автомобилей, стали и сельского хозяйства. По военному сотрудничеству и безопасности пока только общая информация.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +3
    Сегодня, 14:17
    ЕС получается что через Индию выходит на рынок BRICS?А с кем-нибудь из BRICS Индия согласовывала данный шаг?Чтобы евробарахло не хлынуло на наш рынок через Индию.Российской экономике это нанесёт только ущерб.Свое производство надо развивать.
    1. marchcat Звание
      marchcat
      0
      Сегодня, 14:31
      Трамп похоже ещё не знает о договорённостях... lol
    2. guest Звание
      guest
      +2
      Сегодня, 14:36
      Цитата: Sky Strike fighter
      ЕС получается что через Индию выходит на рынок BRICS

      А такое рынок существует вообще?
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 14:44
        Ну для чего то же BRICS создавался.

        БРИКС (англ. BRICS — Brazil, Russia, India, China, South Africa) — неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой. У БРИКС нет статуса международной организации, нет правовых документов, устава, чёткой структуры и полномочий участников.

        Деятельность

        БРИКС служит площадкой для партнёрства государств, чьи интересы в сферах политики, экономики и безопасности совпадают. Некоторые направления работы объединения:


        Политика и безопасность — страны БРИКС содействуют формированию демократичного многополярного мира, укреплению глобальной безопасности и стабильности в мире.

        Экономика и финансы — страны БРИКС развивают торговые взаимоотношения, стимулируют инвестиции, борются с бедностью и социальным неравенством, увеличивают объём торговли между странами-участницами.

        Культурно-гуманитарные контакты — участники БРИКС сотрудничают в области исследований и инноваций, науки, культуры, обмениваются опытом, знаниями и ресурсами.


        Некоторые задачи БРИКС в сфере экономики:

        Развитие экономических систем — страны-участницы работают над устранением ограничений и созданием единых стандартов технологического взаимодействия.
        Дедолларизация торговых операций — активно внедряется практика взаиморасчётов в национальных валютах, включая использование рубля и юаня при заключении энергетических контрактов.

        Модернизация отраслей экономики — через специализированный финансовый институт (НБР БРИКС) реализуются масштабные проекты по созданию современной транспортной сети, энергокомплексов и цифровой инфраструктуры.

        Социальные инициативы — разрабатываются совместные программы, направленные на повышение уровня жизни и реализацию принципов устойчивого развития.


        Изначально в состав БРИКС входили пять стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР). В 2024 году к ним присоединились ещё четыре государства — ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 года добавилась Индонезия. Так участников стало 10. Такой формат часто называют БРИКС+.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 15:44
          Ну что такое БРИКС я и так прекрасно знаю, а вот про какой то общий рынок этого БРИКС первый раз слышу.
    3. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 15:56
      Цитата: Sky Strike fighter
      ЕС получается что через Индию выходит на рынок BRICS?А с кем-нибудь из BRICS Индия согласовывала данный шаг?
      Что такое БРИКС? это форум, в котором грубо говоря никто никому не чем не обязан. Обязаны иногда собираться и обсуждать проблемы, и на этом всё!!!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:29
    Матерь всей Европы - заключила " Матерь всех сделок ( Урсула фон дер Ляйен)" Как тебе такое Илон ,тьфу Трамп???Не .соврала.Кстати норги в Индии заказали к постройке танкера с опционом в 12 судов.6+12 итого 18 ,цены очень привлекательные ,нашим в ОСК до таких цен как до Пекина ...!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 14:33
      ЕС будет покупать российскую нефть ,переработанную на заводах индусов ))) Скот Бенсетт (мин.фин.США) уже сильно озабочен . Ай да Урсулла ,ай да молодечик. laughing
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:40
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        ЕС будет покупать российскую нефть ,переработанную на заводах индусов )))

        А если Трамп узнает ?
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          0
          Сегодня, 14:44
          да он уже знает ,но не подает виду )))
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:40
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Скот Бенсетт

    Олег предлагаю чтобы не делать 5 ошибок в двух словах ,называть его просто " голубой" .И всем будет понятно.Путина В.В даже яндекс ИИ пишет без ошибок ,наверно боится. laughing
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 14:45
      ну что же, поддерживаю ваше предложение, а то сам черт ногу сломит в этих именах англиканских ))
  4. Peter1First Звание
    Peter1First
    0
    Сегодня, 15:28
    Брюссель отменит тарифы на большинство индийских товаров в течение 7 лет, за исключением автомобилей, стали и сельского хозяйства

    А что, у Индии есть что-то продать кроме стали и сельского хозяйства?
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:32
      Цитата: Peter1First
      А что, у Индии есть что-то продать

      Пароходы с новостроя .Индия мощная судостроительная страна ,как не странно это звучит.
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        +1
        Сегодня, 15:37
        Так эти пароходы будут из индийской стали... Привет верфям Германии Франции и Финляндии...