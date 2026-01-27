Индия и ЕС завершили длившиеся почти 20 лет переговоры о свободной торговле

Сегодня две крупнейшие демократии мира заключили соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Платформа для сотрудничества между незнакомыми людьми по наиболее важным стратегическим вопросам — от оборонной промышленности до морской безопасности.

Индия и Евросоюз завершили почти 20-летние переговоры, подписав политическую декларацию о свободной торговле. Само соглашение пока не подписано, оно должно пройти согласование как в Индии, так и в ЕС. Однако в Нью-Дели считают, что новый договор усилит позиции Индии в мировой торговле.В рамках прошедших переговоров Индия и ЕС также подписали договор о партнерстве в сфере безопасности и обороны, что позволит Нью-Дели и Брюсселю развернуть совместное военное производство. Как заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз буквально сделал прорыв, заключив с индийцами «грандиозную сделку». Страна с почти двухмиллиардным населением нуждается в европейских товарах и вооружениях.Предварительно, соглашение будет одобрено через полгода, а в силу вступит уже в следующем году. Индия и Евросоюз уже обсуждают взаимные инвестиции и готовятся к поставкам товаров. Согласно договоренностям, Индия снизит до нуля тарифы на товары из ЕС в течение 10 лет, а Брюссель отменит тарифы на большинство индийских товаров в течение 7 лет, за исключением автомобилей, стали и сельского хозяйства. По военному сотрудничеству и безопасности пока только общая информация.