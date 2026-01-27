Итоги спада поддержки Запада: ВСУ всё больше полагаются на собственную продукцию

Другим фактором является сокращение запасов платформ, которые могут быть предоставлены европейскими союзниками, так как они, к примеру, уже поставили тысячи бронемашин.

Ориентация на внутренний рынок позволяет производителям наращивать масштабы выпуска, ускорять внедрение инноваций и поставлять военным решения, отвечающие реальным потребностям фронта, одновременно всё больше снижая зависимость от внешних поставщиков.

Доля оборонных контрактов ВСУ, заключенных с местными производителями, в 2025 году почти удвоилась по сравнению с 2024 годом и составила, по данным агентства по оборонным закупкам, 82% вместо 46%. При этом импорт военной продукции сократился до 18% от общего объема закупок техники по сравнению с 54% за предыдущий год.Как указывается в британском издании Army Technology, ориентация на матчасть собственного изготовления, вероятно, обусловлена рядом причин, включая спад поставок из США на фоне нового подхода администрации Дональда Трампа:Отмечается, что всего внутри страны ВСУ приобрели оборонной техники на почти 430 млрд гривен ($10 млрд). В агентстве оборонных закупок заявили по этому поводу:Аналитики Кильского института мировой экономики отмечают резкое сокращение числа новых решений стран Запада об оказании военной поддержки во второй половине 2025 года, что, по их мнению, в итоге создаёт риски для обеспечения ВСУ матчастью в 2026 году.