Итоги спада поддержки Запада: ВСУ всё больше полагаются на собственную продукцию

3 505 19
Доля оборонных контрактов ВСУ, заключенных с местными производителями, в 2025 году почти удвоилась по сравнению с 2024 годом и составила, по данным агентства по оборонным закупкам, 82% вместо 46%. При этом импорт военной продукции сократился до 18% от общего объема закупок техники по сравнению с 54% за предыдущий год.

Как указывается в британском издании Army Technology, ориентация на матчасть собственного изготовления, вероятно, обусловлена рядом причин, включая спад поставок из США на фоне нового подхода администрации Дональда Трампа:



Другим фактором является сокращение запасов платформ, которые могут быть предоставлены европейскими союзниками, так как они, к примеру, уже поставили тысячи бронемашин.

Отмечается, что всего внутри страны ВСУ приобрели оборонной техники на почти 430 млрд гривен ($10 млрд). В агентстве оборонных закупок заявили по этому поводу:

Ориентация на внутренний рынок позволяет производителям наращивать масштабы выпуска, ускорять внедрение инноваций и поставлять военным решения, отвечающие реальным потребностям фронта, одновременно всё больше снижая зависимость от внешних поставщиков.

Аналитики Кильского института мировой экономики отмечают резкое сокращение числа новых решений стран Запада об оказании военной поддержки во второй половине 2025 года, что, по их мнению, в итоге создаёт риски для обеспечения ВСУ матчастью в 2026 году.
  1. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    -5
    Сегодня, 14:57
    главное - на что полагаться нам, стране и бойцам - на предстоящий сговор или на что-то другое?
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:58
    А европейские союзники Зеленского не могут отдать должное натурой?Или Зеленский перебирать будет ?Да всё у них есть- только никак в цене не сойдутся, каждый хочет побольше до себэ.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +3
      Сегодня, 15:01
      Добрый день, Андрей. Европейское - оно дорогое, пока за все платили союзнички - это не было проблемой. А сейчас стало. А сам бандерлянд, кроме БПЛА из китайских комплектующих и не производит ничего.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:26
        Николай ,добрый день .До них начало доходить ,как то с репарациями от России не задаётся .А скорее наоборот .Надо по плану Трампа 800 млрд .Путин ответит в стиле " Совета мира " без проблем ,а где взять ещё 500 млрд .Попандос получается .Но до этого ещё далеко .Может придётся самим свою территорию восстанавливать ,но свою .
  3. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +2
    Сегодня, 15:01
    Своя продукция в плане артиллерии и тяжелых систем на завершении 4-го года БД воспринимается как-то не очень...
    Меньше бы разговоров, да больше ударов, хороших и разных....
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 15:04
      Цитата: Василий_Островский
      Своя продукция в плане артиллерии и тяжелых систем


      Да сколько там артсистем в год производится, так, для вида, не более.
      1. Василий_Островский Звание
        Василий_Островский
        +2
        Сегодня, 15:06
        Очень хочется, чтобы ни одной новой не производилось. Совсем.
        1. kromer Звание
          kromer
          0
          Сегодня, 15:12
          Цитата: Василий_Островский
          Очень хочется, чтобы ни одной новой не производилось. Совсем.


          Надеюсь, что проблемы с электроэнергией тому поспособствуют.
      2. Рязанец87 Звание
        Рязанец87
        0
        Сегодня, 15:20
        https://t.me/milinfolive/157910
        "... на текущий момент «Богданы» существуют на трех шасси: КрАЗ-63221, Tatra T815-7 и Tatra 158 Phoenix, а их ежемесячный выпуск достигает 40 единиц (включая буксируемые «Богдана-БГ»), что делает ее одной из самых массовых артиллерийских систем в рядах ВСУ."
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 15:24
          Цитата: Рязанец87
          https://t.me/milinfolive/157910
          "... на текущий момент «Богданы» существуют на трех шасси: КрАЗ-63221, Tatra T815-7 и Tatra 158 Phoenix, а их ежемесячный выпуск достигает 40 единиц (включая буксируемые «Богдана-БГ»), что делает ее одной из самых массовых артиллерийских систем в рядах ВСУ."


          Скажите, Вы реально думали, что по Вашей же ссылке никто не пройдёт и не обнаружит то что Вы пропустили слова: "Зеленский заявил.."?
          А ведь эти два слова ключевые во всём предложении.
      3. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 15:59
        Стволы от 120 мм и выше производил Новокраматорский завод, не очень много, но было. Однако, где он сейчас и работает ли - неизвестно.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:02
    Так то понятно, что забугорные тормозят со своей помощью и упор кукуевские должны делать на свои ресурсы.
    А вот это явная задача для наших военных, по максимому тормозить, уничтожать все мощности и ресурсы, которыми кукуевские хотят/могут использовать для исполнения своих военных планов.
    Всё логично, энергетику, производства и прочее, разрушать по максимому...
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 15:06
    ВСУ всё больше полагаются на собственную продукцию

    Ну что ж,нам легче будет достать эти производства - чай не Аризона или Гамбург какой
  6. rosomaha Звание
    rosomaha
    +1
    Сегодня, 15:18
    а вот это плохо..потому как некоторые ограничения на применения оружия по РФ не будут действовать...во-вторых они производства ВПК переносят в европ страны, где мы их не достанем. Европе нечего предложить-а деньги и материалы...технологии, полит поддержка, разведка - этого хватить, чтобы терроризировать наше население..вредить производству и торговле.
  7. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 15:33
    а их ежемесячный выпуск достигает 40 единиц (включая буксируемые «Богдана-БГ»)

    Сколько бы ни производили, производитель вроде как известен - Краматорский завод тяжелого станкостроения. Если это так, то неплохо бы по нему ударить, если не "Орешником", так другими средствами. Ведь совсем близко от ЛБС.
  8. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 15:47
    Доля оборонных контрактов ВСУ, заключенных с местными производителями

    А почему эти местные производители всё ещё существуют?
  9. Livonetc Звание
    Livonetc
    0
    Сегодня, 15:47
    "всё больше полагаются на собственную продукцию".
    Да они уже сало из Польши, Германии и даже Бразилии экспортируют.
    "наращивать масштабы выпуска, ускорять внедрение инноваций".
    Любые "масштабные" объекты на руине будут поражены чуть раньше или чуть позже.
    Производство тех же беспилотников наращивается в нацистскими подсвинками гейропы.
    Сборка же подобных изделий конечно может осуществляться локально без особых проблем.
  10. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 15:48
    ВСУ всё больше полагаются на собственную продукцию

    И это не удивительно. На фоне погружения государства 404 во тьму только и остается наращивать производство вооружений и согреваться вибраторами...
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 15:51
    Много думал... Собственная продукция... Да вы что, уже даже баржи с кавунами из Херсона который год не плавают! Неужто трембитами воевать стали?