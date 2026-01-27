Зеленский подтвердил, что поставил задачу убивать по 50 тысяч солдат ВС РФ
Зеленский подтвердил, что поставил новому министру обороны Украины задачу довести потери российских войск до 50 тысяч человек в месяц. По его словам, это будет «оптимальный уровень», который заставит Россию задуматься о дальнейшем продолжении боевых действий.
«Нелегитимный» выступил перед командирами подразделений беспилотных систем, заявив, что их задача — нанести как можно больший ущерб российской армии. Как подчеркнул клоун, необходимо довести потери ВС РФ до 50 тысяч человек в месяц, чтобы они не перекрывались новыми контрактниками. Эта задача поставлена новому министру обороны Федорову, и он уже разрабатывает некие планы, намереваясь ее реализовать уже в ближайшее время.
Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц — это оптимальный уровень. Эта задача сложна, безусловно, но, тем не менее, это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют.
Ранее новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что идея убивать по 50 тысяч российских военных в месяц пришла в голову Зеленскому, именно он ее озвучил на одном из совещаний, поставив ВСУ соответствующую задачу. Пока украинская армия этого показателя не достигла, но будет стремиться выполнить поставленную задачу.
