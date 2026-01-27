Зеленский подтвердил, что поставил задачу убивать по 50 тысяч солдат ВС РФ

Зеленский подтвердил, что поставил новому министру обороны Украины задачу довести потери российских войск до 50 тысяч человек в месяц. По его словам, это будет «оптимальный уровень», который заставит Россию задуматься о дальнейшем продолжении боевых действий.

«Нелегитимный» выступил перед командирами подразделений беспилотных систем, заявив, что их задача — нанести как можно больший ущерб российской армии. Как подчеркнул клоун, необходимо довести потери ВС РФ до 50 тысяч человек в месяц, чтобы они не перекрывались новыми контрактниками. Эта задача поставлена новому министру обороны Федорову, и он уже разрабатывает некие планы, намереваясь ее реализовать уже в ближайшее время.



Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц — это оптимальный уровень. Эта задача сложна, безусловно, но, тем не менее, это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют.


Ранее новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что идея убивать по 50 тысяч российских военных в месяц пришла в голову Зеленскому, именно он ее озвучил на одном из совещаний, поставив ВСУ соответствующую задачу. Пока украинская армия этого показателя не достигла, но будет стремиться выполнить поставленную задачу.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +2
    Сегодня, 15:16
    Да свисти больше, клоун - чего их жалеть-то, всё равно никто не проверит...
    А скажут предъявить фактуру - ответит, что не может, мол тела остались на вражеской территории потому как чубозавры совершили "обратный контрнаступ"...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +9
      Сегодня, 15:26
      А тут дело не в количестве и не в проверке. Дело в самих словах и идеологии этой твари. Его место - на виселице!
      1. Андрей К Звание
        Андрей К
        +6
        Сегодня, 15:30
        Цитата: th.kuzmichev
        Его место - на виселице!

        Его место на виселице пустует с 2022 года, в чистилище давно прогулы ставят.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +2
          Сегодня, 15:43
          Цитата: Андрей К
          в чистилище давно прогулы ставят.

          Черти заждались, котлы кипят, конец близок.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 15:52
      По сути Зеленский поставил задачу уровнять потери ВСУ и ВС РФ.Примерно по 50 тыс. ежемесячные потери ВСУ с учётом дезертирства с фронта.

      . Потери ВСУ по данным Минобороны России за 2025 г. и с начала СВО.

      28 декабря 2025 г. потери л.с. ВСУ превысили 1,5 млн. человек с начала СВО.


      https://t.me/dvesti22/53163
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    +7
    Сегодня, 15:16
    Когда речь идет о 50 тысячах российских потерь в месяц — это оптимальный уровень. Эта задача сложна, безусловно, но, тем не менее, это оптимальный уровень, чтобы в России начали взвешивать, что они делают и ради чего они воюют.
    Я не понимаю, почему до сих пор киевский режим живой!Почему элита киевского режима ездит и делает что хочет, тоже этого не понимаю, почему еще живые!
    1. ruha ruhov Звание
      ruha ruhov
      +5
      Сегодня, 15:21
      Да, согласен, за его слова давно надо было голову ему снести, не говоря о действиях. Пускай нового поставят, хоть осторожней будет
    2. Андрей К Звание
      Андрей К
      +4
      Сегодня, 15:23
      Цитата: opuonmed
      Я не понимаю, почему до сих пор киевский режим живой!Почему элита киевского режима ездит и делает что хочет, тоже этого не понимаю, почему еще живые!

      Нахрена, пардон, этого укурка в живых оставили, дали ему из подвала выползти.
      Сидел бы в своём бункере кУевском, до сих пор уже сгнил бы в собственных помоях.
    3. Сергей Кондратьев Звание
      Сергей Кондратьев
      -2
      Сегодня, 15:26
      Потому что нет киевского режима. Есть западный режим, который управляет Украиной. То что вы убьёте местного гауляйтера, ничего не изменит. Будет назначен другой гауляйтер. Не в гауляетере дело, а в условном "берлине", там глава противника сидит.
      1. paul3390 Звание
        paul3390
        +5
        Сегодня, 15:32
        Если прибить только этого укрофюрера - да, ничего не изменится. Но если проделывать это на регулярной основе - думаю уже опосля третьего желающих станет ощутимо меньше...
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          -2
          Сегодня, 15:38
          Желающие будут всегда. Вовремя ВОВ регулярно убивали каких-то гауляйтеров и ничего, Третий Рейх от этого не рухнул. Какая разница сколько желающих работать говорящей головой?
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        +3
        Сегодня, 15:33
        Цитата: Сергей Кондратьев
        Есть западный режим, который управляет Украиной

        Исполнителей нужно уничтожать особино главарей, а киевский режим — исполнители. Если даже управление идет из-за рубежа!
        1. Сергей Кондратьев Звание
          Сергей Кондратьев
          -2
          Сегодня, 15:40
          Это не исполнители, это говорящие головы. Исполнители в окопах сидят или людей на улицах ловят или с несогласными расправляются
          1. opuonmed Звание
            opuonmed
            0
            Сегодня, 15:46
            Цитата: Сергей Кондратьев
            Это не исполнители, это говорящие головы. Исполнители в окопах сидят или людей на улицах ловят или с несогласными расправляются

            Управляют и подписывают они, исполнители ! А в окопах солдаты, которых кидают исполнители в мясорубку ! Уничтожать цепочки сверху и снизу исполнителей, и солдат не будет знать, что делать без приказов сверху ! Но зачем это всё идем тяжелым путем, да?
            1. Сергей Кондратьев Звание
              Сергей Кондратьев
              -2
              Сегодня, 15:55
              Исполнитель киллер, а не тот, кто заказал киллера. Все цепочки идут в условный "берлин", а не Киев. Все кого насильственно ловят ТЦК, что-то не сдаются, не бросают оружие, а нормально воюют. Продолжайте жить в своем мире милых и пушистых украинцев. А на деле,, все кто бегает от ТЦК, такие же нацисты и такие же сторонники войны с русскими, только желательно без них лично. Но когда дело доходит до них, то они спокойно воюют
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:17
    ❝ Зеленский* подтвердил, что поставил новому министру обороны Украины задачу довести потери российских войск до 50 тысяч человек в месяц ❞ —

    — Сколько своих при этом придётся положить, подсчитал или нет? ...
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +5
      Сегодня, 15:20
      он их уже давно не считает , сегодня смотрел в телеге работу мобильного крематория ВСУ под Вольнянском ,работают и денно и нощно
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +5
    Сегодня, 15:17
    Федоров заявил, что идея убивать по 50 тысяч российских военных в месяц пришла в голову Зеленскому
    Может пора Зеле голову открутить и сказать, шо так и было !
  5. EpIvIaK Звание
    EpIvIaK
    0
    Сегодня, 15:18
    Ты сам, сосунок с комплексами, осознай, что ты делаешь все эти годы. И куда ты придёшь в итоге. А не других (всех вокруг) учи, сопляк.
  6. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +1
    Сегодня, 15:21
    Ооо, очередная история, как новый "эффективный менеджер" пудрит мозги начальству. Чтобы компания получила большую прибыль, всего-то надо сделать несколько простых вещей и главное надо дать начальству мысль, что это их идея. Потому что ЭМ понимает, это это невыполнимый бред и надо побыстрее и побольше бабаок на это заработать и вину за провал на начальство свалисть. Потом эти идеи спускаются вниз. Там тоже все понимают, что эти "простые идеи" абсолютно невыполнимы, но дрюкать персонал начинают по полной. От этого начинаются приписки и враньё с отчетами и докладами.В итоге реальные дела или немного улучшаются, но не стоят тех затрат или дела идут ещё хуже.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 15:28
    А зеленский сейчас в Киеве? Начнём с того.
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 15:36
    очень часто на кадрах с фпв дрона видно как лохловские солдаты разбегаются, а дрон бьет в машину, у меня вопрос к тем кто в теме, это такая задача поставлена выбивать технику? Мне кажется лучше убить 1-2 лохлов, чем сжечь пикап, или я не прав? кто знает объясните логику операторов фпв
  9. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 15:42
    Ну тут два вывода - они явно ориентируются на свои потери, а значит они где-то около полтиника, а второе - прямым текстом сказано - недостатка в л/с в группировке украинцы не наблюдают, что очень хорошо ;)
    ПиСи: хорошо хоть лохлы Китаю не объявили войну пока, их в 10 раз больше... Были б ньюс "Доблестный свиновермахт зничтожил за месяц поллимона китайцев, из них 250 миллионов в рукопашной зарубил дидовской шаблей генерал Драпатый и еще столько же - его драпатый штаб. Контрнахрюк неотвратимо движется в том же направлении и при удачном подрыве на мине уже можно увидеть польскую границу"
  10. Мобик Звание
    Мобик
    0
    Сегодня, 15:44
    надеется на денежку, надеется, что за 50 тысяч потерь в месяц европейцы будут ему бабла давать. Прямо-таки рекламная презентация.
  11. kromer Звание
    kromer
    +1
    Сегодня, 15:53
    Ранее новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров заявил, что идея убивать по 50 тысяч российских военных в месяц пришла в голову Зеленскому, именно он ее озвучил на одном из совещаний, поставив ВСУ соответствующую задачу.


    Вообще то про убивать 50 тысяч русских Буданов ещё в начале СВО говорил. Хотя какая разница, оба навоз одного сорта.
  12. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 15:56
    Уже давно пора уничтожить физически весь кагал Зеленского с ним в первую очередь. Эти военные преступники уже давно по всем канонам справедливости и мести за содеяное, заслужили смертную казнь. Столько страданий, смертей, боли привнесли они на нашу землю, что только смерть им должна быть достойным вощмездием. И не надо ссылаться на наш УК с отсутствие наказания казнью в соответствующей статье. И если законодательство какой то части античеловечно, то оно аморально. А отсутствие смертной казни за содеяное бандой Зеленского и им, в том числе должно покараться именно смертной казнью.
  13. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 16:00
    Зеленский подтвердил, что поставил новому министру обороны Украины задачу довести потери российских войск до 50 тысяч человек в месяц.
    Ну, видите? Американцы полностью контролируют Зеленского! Надо скорее заключить мирный договор, Зеленский будет его непременно соблюдать! Чума на оба их дома...