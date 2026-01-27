Курдский дрон ударил прямо во время съёмки в Сирии
В сети опубликованы кадры, снятые одним из боевиков формирований «новой Сирии», на которых с предельно близкого расстояния запечатлено попадание курдского ударного беспилотника.
Как можно увидеть на показанных кадрах, курдский дрон ударил в непосредственной близости от сирийского боевика, в момент атаки снимавшего себя на камеру смартфона. Эти кадры бесспорно являются очередным свидетельством того, что за последние месяцы СДС сделали серьезный скачок в развитии своей беспилотной компоненты, включающей как классические и оптоволоконные FPV-дроны, а также дроны-камикадзе типа «крыло», сделанные на основе китайских коммерческих БПЛА.
При этом ставка на беспилотники в противостоянии с гораздо более многочисленной и лучше вооруженной «новой армией» Сирии была, по сути, единственным возможным шагом со стороны курдов. Если бы у курдов было больше времени на развитие беспилотных систем, не исключено, что будущее решение «курдского вопроса» стало бы для новых сирийских властей намного более сложной задачей с менее очевидным результатом в итоге. Однако американцы традиционно «слили» очередных своих союзников, оставив их на растерзание сирийцам и туркам.
Как заявил бывший посол США в Анкаре и специальный представитель Трампа по Сирии Джеймс Джеффри, Вашингтон никогда не обещал курдам продолжать поддерживать курдский регион и защищать их от военной силы сирийской «демократической оппозиции» или нового сирийского правительства.
