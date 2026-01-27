Курдский дрон ударил прямо во время съёмки в Сирии

Курдский дрон ударил прямо во время съёмки в Сирии

В сети опубликованы кадры, снятые одним из боевиков формирований «новой Сирии», на которых с предельно близкого расстояния запечатлено попадание курдского ударного беспилотника.

Как можно увидеть на показанных кадрах, курдский дрон ударил в непосредственной близости от сирийского боевика, в момент атаки снимавшего себя на камеру смартфона. Эти кадры бесспорно являются очередным свидетельством того, что за последние месяцы СДС сделали серьезный скачок в развитии своей беспилотной компоненты, включающей как классические и оптоволоконные FPV-дроны, а также дроны-камикадзе типа «крыло», сделанные на основе китайских коммерческих БПЛА.





При этом ставка на беспилотники в противостоянии с гораздо более многочисленной и лучше вооруженной «новой армией» Сирии была, по сути, единственным возможным шагом со стороны курдов. Если бы у курдов было больше времени на развитие беспилотных систем, не исключено, что будущее решение «курдского вопроса» стало бы для новых сирийских властей намного более сложной задачей с менее очевидным результатом в итоге. Однако американцы традиционно «слили» очередных своих союзников, оставив их на растерзание сирийцам и туркам.

Как заявил бывший посол США в Анкаре и специальный представитель Трампа по Сирии Джеймс Джеффри, Вашингтон никогда не обещал курдам продолжать поддерживать курдский регион и защищать их от военной силы сирийской «демократической оппозиции» или нового сирийского правительства.

  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +6
    Сегодня, 16:41
    Не на ту лошадь курды поставили,а ведь предлогали им широкую автономию в составе Сирии но поделись на посулы США и теперь песец тем курдам
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +2
      Сегодня, 16:56
      Была Сирия многонациональной страной -арабы, курды, алавиты и арабские христиане, друзы, армяны-киликийцы...
      Станет Сирия двухнациональной страной -арабы +тюрки...
      Остальных рано или поздно вырежут -вот только никто уже за них заступаться не пойдёт!
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:03
        Peter1First hi , ну возможно что под защитой Израиля друзы ещё будут,хотя это уже будет не Сирия.
      2. Дмитрий Ригов Звание
        Дмитрий Ригов
        0
        Сегодня, 20:03
        Алавиты и друзы это ведь тоже арабы, просто другой конфессии.
  2. Gpn27 Звание
    Gpn27
    +1
    Сегодня, 17:10
    Интересно видят ли граждане 404-й параллели? Как только они станут не нужны против России, их сольют тем, кто возьмет работу по их непосредственному грабежу, пока белые господа не замаравшись будут считать гешефт.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 17:42
    Откуда у курдов БПЛА ,кто ведёт двойную игру.А смартфон неплохой оказался.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:55
    Джина выпустили из бутылки и он... в общем понятно, такое теперь везде и чем дальше, тем больше.