Нардеп Рады: Украина перестанет быть приоритетом для США уже в мае

Заявления из Киева все чаще фиксируют тревожное для украинского руководства смещение приоритетов в Вашингтоне. Как отметил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), американская политика входит в полноценный избирательный цикл, и уже с лета внимание Белого дома будет сосредоточено прежде всего на внутренней кампании перед выборами. Украинская тема, по его словам, никуда не исчезнет, но неизбежно отойдет на второй план.Ключевыми Гончаренко называет ближайшие месяцы. Если Дональду Трампу не удастся продемонстрировать хоть какой-то результат по теме завершения войны до мая, это станет для него скорее политическим минусом, чем достижением.В американских политических кругах, утверждает депутат, именно 15 мая неформально рассматривается как дедлайн, после которого интерес США к переговорному процессу может резко ослабнуть.Фактически речь идет о том, что Украина рискует потерять статус приоритетного внешнеполитического проекта Вашингтона. С началом активной фазы предвыборной борьбы любые затяжные и нерезультативные конфликты становятся для американских политиков токсичными – особенно если они не приносят быстрых электоральных дивидендов.Киев все отчетливее осознает, что окно возможностей закрывается, а американская вовлеченность имеет жесткие временные рамки. И если до начала лета не будет зафиксирован осязаемый «прогресс», Украина рискует остаться с войной, но уже без прежнего уровня внимания и поддержки со стороны главного внешнего спонсора.

