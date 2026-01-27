Нардеп Рады: Украина перестанет быть приоритетом для США уже в мае

Заявления из Киева все чаще фиксируют тревожное для украинского руководства смещение приоритетов в Вашингтоне. Как отметил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), американская политика входит в полноценный избирательный цикл, и уже с лета внимание Белого дома будет сосредоточено прежде всего на внутренней кампании перед выборами. Украинская тема, по его словам, никуда не исчезнет, но неизбежно отойдет на второй план.

Ключевыми Гончаренко называет ближайшие месяцы. Если Дональду Трампу не удастся продемонстрировать хоть какой-то результат по теме завершения войны до мая, это станет для него скорее политическим минусом, чем достижением.



В американских политических кругах, утверждает депутат, именно 15 мая неформально рассматривается как дедлайн, после которого интерес США к переговорному процессу может резко ослабнуть.

Фактически речь идет о том, что Украина рискует потерять статус приоритетного внешнеполитического проекта Вашингтона. С началом активной фазы предвыборной борьбы любые затяжные и нерезультативные конфликты становятся для американских политиков токсичными – особенно если они не приносят быстрых электоральных дивидендов.

Киев все отчетливее осознает, что окно возможностей закрывается, а американская вовлеченность имеет жесткие временные рамки. И если до начала лета не будет зафиксирован осязаемый «прогресс», Украина рискует остаться с войной, но уже без прежнего уровня внимания и поддержки со стороны главного внешнего спонсора.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 16:28
    Это "Нострадамусу" пора остыть уже давно,а он все вещает.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 16:48
      Значит уже в апреле ни одна собака ваш депутатский след не возьмет. no
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 17:48
        Как это? На передовую всех! Ударный батальон " Депутатский" Перелом обеспечен
        Гена, добрейшего!
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 18:14
          Цитата: роман66
          Как это? На передовую всех! Ударный батальон " Депутатский" Перелом обеспечен
          Гена, добрейшего!

          Привет Рома hi
          Депутатский батальон призрак. Гарантирует наводить на русских бойцов ужас, но письменно и только если будут доставлять свои "Боевые РадЫвские листы" сами нашим бойцам в блиндажи. А, как иначе?
  2. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 16:29
    Как отметил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко


    Гончаренко за его слова уже столько раз кулаком в табло били. Походу свои же наци за эти слова ещё дадут. ))))
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 16:31
      kromer hi ,сильно вряд-ли,у таких особей слишком развит инстинкт самосохранения,как только запахнет палёным свинтит он в Е.С. и вся недолга. Вон Люсьен уже сколько наговорил и ничего живее всех живых.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 16:35
        Цитата: Ропот 55
        ,у таких особей слишком развит инстинкт самосохранения,как только запахнет палёным свинтит он в Е.С.


        Не факт. Это до СВО его били по морде, а сейчас и пристрелить как Фарион могут.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 16:38
          kromer,ага могут,только вот за неудобную правду Люся жив и здоров,много наговорил когда погнали с должности,а отбитую националистку которая ядом на Россию брызгала завалили.
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 16:41
            Цитата: Ропот 55
            Люся жив и здоров


            Надеюсь что это ненадолго. wink
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              0
              Сегодня, 16:43
              kromer,ох хотелось бы,и чтоб Сеня куля в лоб присоединился к фарионихе и парубию.
              1. kromer Звание
                kromer
                0
                Сегодня, 16:49
                Кстати, тут недавно попалось фото Люси Арестовича, так я минут 10 его фамилию вспомнить не мог. belay Хотя на память не жалуюсь. laughing
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 17:11
                  kromer,зато погоняло ГОВОРЯЩЕЕ. А большего этот , цензура, не достоин.
              2. Aken Звание
                Aken
                0
                Сегодня, 17:23
                Если у Сени кончатся деньги, он и в презы может пойти.
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 17:32
                  Aken hi ,чтобы у ТАКОГО Сэмена wink кончились деньги,ну если только его американские спецслужбисты в оборот возьмут,по другому никак
                  1. Aken Звание
                    Aken
                    +1
                    Сегодня, 17:41
                    Кто знает, может он задумает прикупить что-то большое, подороже миллиарда. Например компашку Фридмана.
                    1. Ропот 55 Звание
                      Ропот 55
                      0
                      Сегодня, 17:44
                      Aken,при всей моей не любви к этой банде этот организм ведёт себя и умно и осторожно,так что если не станет разменом между демократоми и республиканцами то доживёт свой век в сытости и безопасности.
                      1. Aken Звание
                        Aken
                        +1
                        Сегодня, 17:45
                        Согласен. Я всегда говорил - в той шайке он самый умный. Вовремя сделать ноги, с деньгами, да так, чтобы подельщики ничего не предъявили, очень непросто.
            2. Joker62 Звание
              Joker62
              -1
              Сегодня, 16:50
              Цитата: kromer
              Цитата: Ропот 55
              Люся жив и здоров

              Надеюсь что это ненадолго. wink

              Если сам Люсьен дёрнется в бывшую Укрорейха - то да, его могут шлёпнут парой пулькой. А так пусть сидит зп лужей и побольше помалкивает за своих деяния.
            3. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 17:21
              Люся прикольный. Он здорово своих же, схронных, троллит. Пусть продолжает.
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 16:50
          Цитата: kromer
          пристрелить как Фарион могут.

          А за что эту нацистко-фарионовскую т.варь грохнули и кто?
          1. kromer Звание
            kromer
            0
            Сегодня, 16:51
            Цитата: Теренин
            Цитата: kromer
            пристрелить как Фарион могут.

            А за что эту нацистко-фарионовскую т.варь грохнули и кто?


            Фарион уже давно на Западной Украине свои же грохнули.
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +1
              Сегодня, 16:53
              Цитата: kromer
              Цитата: Теренин
              Цитата: kromer
              пристрелить как Фарион могут.

              А за что эту нацистко-фарионовскую т.варь грохнули и кто?


              Фарион уже давно на Западной Украине свои же грохнули.

              А свои за что? Она же при слове Россия и русские тряслась в лихорадке.
              1. kromer Звание
                kromer
                +1
                Сегодня, 16:56
                Цитата: Теренин
                А свои за что?


                Мужика который ей в голову стрельнул вроде не нашли. А так, у ней незадолго до смерти конфликт с руководством бригады "Азов" был. Походу от туда прилетело.
                1. Теренин Звание
                  Теренин
                  +2
                  Сегодня, 16:59
                  Цитата: kromer
                  Цитата: Теренин
                  А свои за что?


                  Мужика который ей в голову стрельнул вроде не нашли. А так, у ней незадолго до смерти конфликт с руководством бригады "Азов" был. Походу от туда прилетело.

                  Спасибо.
                  Ну и шут с ними. В любом случае без нее нам хуже не стало.
                  1. kromer Звание
                    kromer
                    +2
                    Сегодня, 17:06
                    Кстати, вспомнил, она на бригаду Азов наезжала из-за того, что те на видео разговаривают на русском языке. Была послана, но не угомонилась.
                    1. Теренин Звание
                      Теренин
                      +2
                      Сегодня, 17:10
                      Цитата: kromer
                      Кстати, вспомнил, она на бригаду Азов наезжала из-за того, что те на видео разговаривают на русском языке. Была послана, но не угомонилась.

                      Получается русский язык намного решительнее нашей СВР winked
  3. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 16:47
    Ну можно 8 мая подписать капитуляцию.
    Так иногда бывает с неадекватами.
    Потом - кому в очередь за супом и на обязательные работы по разнарядке коменданта, кому в трибунал и на гиляку. ТЦК будут линчеваться, мешать, пожалуй, не станем, должны же быть народу какие-то радости. Нардепы - тут все-таки суд будет разбираться, они про друг друга многое смогут рассказать наперегонки.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:03
    Мало того що оно террорист и экстремист , так ещё и пассивный гомосек.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:12
      Ирек hi ,в их "цветущем саду" это только приветствуется.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 17:44
    Что нибудь придумают, совместно с англичанкой. Провокацию гнусную например. И, снова в топе.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:34
    Цитата: Ропот 55
    Это "Нострадамусу" пора остыть уже давно,а он все вещает.
    На фронт его послать, чтобы не болтал