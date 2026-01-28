Новые корабли с ракетным вооружением для ВМФ России
Вывод из эллинга АПЛ «Пермь», март 2025 г. Фото ОСК
Ударные возможности военно-морского флота России определяются, в первую очередь, наличием широкой номенклатуры ракетных вооружений разных классов и типов. Кроме того, в строю имеется большое число надводных и подводных кораблей с ракетным вооружением. Развитие этой составляющей ВМФ не прекращается, и в ближайшее время ожидаются новые интересные результаты. В ближайшие месяцы потенциал ракетоносного флота улучшится как в количественном, так и в качественном отношении.
Подводные носители
В контексте развития ракетных вооружений и соответствующих возможностей флота большое значение имеет строительство многоцелевых атомных подлодок проекта 885М «Ясень». Сейчас на разных стадиях строительства и испытаний находится четыре таких вымпела, и ещё один будет заложен в 2026 г.
В настоящее время проходит испытания АПЛ «Пермь» — шестой корабль типа «Ясень». До конца года эту лодку должны передать заказчику. Ранее сообщалось, что «Пермь» станет первым представителем своего проекта, который штатно получит гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон».
Известно, что АПЛ пр. 885(М) оснащены восемью пусковыми установками, каждая из которых вмещает несколько контейнеров с ракетами разных типов. В частности, установка может принять четыре ТПК с изделиями 3М22 «Циркон». Также в штатный боекомплект «Ясеней» входят ракеты серии «Калибр» и противокорабельные «Ониксы».
Согласно разным сообщениям, ракета «Циркон» в полёте развивает скорость до 10-11 тыс. км/ч или 8-9 М. Дальность полёта должна превышать 1 тыс. км. На основной части маршрута ракета использует инерциальную и/или спутниковую навигацию, а наведение на цель осуществляется, предположительно, за счёт активной радиолокационной ГСН. Надводный или наземный объект поражается за счёт кинетической энергии и боевой части массой 300-400 кг.
Ожидается, что ракеты 3М22 значительно улучшат боевой потенциал «Перми». Они позволят атаковать и уничтожать различные надводные и воздушные цели, в т.ч. имеющие хорошую ПВО и ПРО. В дальнейшем ожидается развёртывание «Цирконов» и на других «Ясенях». Этот процесс растянется на несколько лет, но будет иметь очевидные положительные последствия.
Возвращение в строй
В августе 2025 г., после капитального ремонта и модернизации, на ходовые испытания вышел тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» пр. 1144. При отсутствии серьёзных трудностей, все подобные мероприятия завершатся в ближайшие месяцы. До конца года корабль вернётся в боевой состав Тихоокеанского флота.
Малый ракетный корабль «Буря» на стадии постройки. Фото Минобороны РФ
Главной особенностью проведённой модернизации стал отказ от штатного набора пусковых установок под ПКР П-700 «Гранит». На их месте разместили современный универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14 с 80 ячейками для ТПК с ракетами разных типов.
Ранее сообщалось, что модернизированный «Адмирал Нахимов» сможет использовать все типы вооружения, совместимые с УКСК 3С14. В его боекомплект будут входить крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон». Количество таких изделий на борту и пропорции боекомплекта будут определяться в соответствии с поставленными боевыми задачами.
Нетрудно заметить, что подобная модернизация положительно повлияет на потенциал крейсера. В первую очередь, она приведёт к кратному росту размеров боекомплекта. Кроме того, корабль сможет нести ударное вооружение нескольких типов, что позволит ему решать более широкий круг задач. Также следует учитывать фактор новизны: все ракеты для 3С14 значительно новее «Гранита», что само по себе даёт известные преимущества.
Ранее неоднократно сообщалось, что вслед за «Адмиралом Нахимовым» на ремонт и модернизацию отправится однотипный крейсер «Пётр Великий». Вероятно, он тоже получит новый комплекс вооружений на основе современных ракет и вспомогательных устройств. В результате у ВМФ России будет два тяжёлых крейсера с широкими боевыми возможностями.
Выполнение планов
Следует отметить, что рост показателей ракетоносного флота связан не только с реализацией смелых и громких проектов. Параллельно идёт строительство нескольких серий кораблей других типов. Они уступают тяжёлым крейсерам в водоизмещении и размерах боекомплекта, однако имеют не меньшую ценность для ВМФ.
Спуск на воду корвета «Проворный», июль 2024 г. Фото ОСК
Например, силами нескольких предприятий ведётся серийное строительство малых ракетных кораблей пр. 22800 «Каракурт». Начиная с 2018 г., заказчику было передано восемь таких кораблей. В течение 2026 г. Балтийскому флоту будут переданы два новых МРК, «Козельск» и «Буря», уже проходящие испытания. В свою очередь, Тихоокеанский флот получит корабли «Ржев» и «Удомля».
При полном водоизмещении 870 т, «Каракурты» имеют развитый комплекс ракетно-артиллерийского вооружения. Основным оружием являются восемь ракет разных типов, перевозимых в ячейках УКСК 3С14.
В этом году ожидается сдача и более крупного корабля с ракетным вооружением. Это будет корвет «Проворный», построенный по пр. 20385. Он был спущен на воду в июне 2024 г. и в настоящее время готовится к швартовным испытаниям. Затем кораблю предстоит выйти в море для прохождения следующего этапа испытаний. При отсутствии затруднений, уже в этом году «Проворный» войдёт в состав Тихоокеанского флота.
Проект 20385 разработан на основе ранее созданного «20380» и отличается основным вооружением. На корветах этого типа используется УКСК 3С14 с восемью ячейками. Соответственно, «Проворный» сможет нести ударное ракетное вооружение нескольких типов и атаковать цели на земле и на воде.
В этом году пару боевых единиц с управляемыми ракетами должна получить и Каспийская флотилия. С середины прошлого десятилетия для неё строились два ракетных катера пр. 12418 — «Ступинец» и «Стрелок». В 2024 и 2025 гг. их спустили на воду, достроили и вывели на испытания. Ранее сообщалось, что оба вымпела начнут службу до конца 2025 г. Однако новости об их сдаче пока не появлялись. По всей видимости, подписание приёмного акта перенесли на 2026 г.
Ракетный катер «Ступинец». Фото: Telegram / BMPD
Проект 12418 представляет собой глубокую модернизацию более старого проекта ракетного катера. Под замену пошли все основные системы и вооружение. Так, катера «Ступинец» и «Стрелок» получат по две счетверённые пусковые установки для ракет Х-35 «Уран». Установки смонтированы за надстройкой и выполняют пуск вбок, через борт.
Общие тенденции
Отечественная судостроительная отрасль продолжает выполнять заказы министерства обороны и регулярно передаёт военно-морскому флоту новые корабли, подлодки и катера разных классов. Практически все подобные вымпелы несут современное ракетное вооружение для самозащиты или для нанесения ударов.
На текущий год запланирована передача очередных кораблей с ракетами. ВМФ получит одну многоцелевую АПЛ, а также несколько кораблей разных классов и пару катеров. Эти вымпелы будут приняты в состав трёх крупных объединений флота и улучшат их количественные и качественные показатели.
Следует обратить внимание на состав ракетного вооружения новых боевых единиц. Основная часть этих кораблей получает унифицированный стрельбовый комплекс. С его помощью она сможет использовать общую номенклатуру ракет разного назначения. Такой подход даёт известные преимущества в контексте снабжения, эксплуатации и боевого применения.
Таким образом, в текущем году судостроителям и флоту предстоит проделать достаточно большую работу. Её итоги существенно повлияют на боеспособность надводных и подводных сил. Очевидно, что подобный результат полностью оправдает вложенные силы и средства.
Информация