Генпрокуратура РФ заочно арестовала Юлию Тимошенко

Генпрокуратура РФ заочно арестовала Юлию Тимошенко

Генпрокуратура РФ сообщила о заочном аресте Юлии Тимошенко и передаче дела в суд, хотя само решение было принято еще в декабре.

В России бывшего премьера Украины обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом стали публичные заявления о якобы причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче и Ирпене в начале конфликта.



По версии следствия, речь идет о заведомо ложной информации, размещенной Тимошенко в социальных сетях и мотивированной политической и идеологической враждой.

В Генпрокуратуре подчеркивают, что, согласно данным Минобороны РФ, российские военные не применяют запрещенные методы ведения боевых действий, а распространяемые украинскими СМИ материалы носят характер провокаций.

С июля 2024 года Тимошенко объявлена в международный розыск, теперь же дело направлено в Басманный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Показательно, что на днях Тимошенко оказалась под следствием и на Украине. В январе против нее было возбуждено дело по обвинению в подкупе депутатов Верховной рады.

Высший антикоррупционный суд назначил залог в 33 млн гривен, ограничил передвижение по стране и запретил контакты с десятками парламентариев. Максимальная санкция по этому делу – до десяти лет лишения свободы.
  1. BAI Звание
    BAI
    +7
    Сегодня, 16:52
    И вот станет она президентом Украины. Что делать будем?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 16:57
      Цитата: BAI
      И вот станет она президентом Украины. Что делать будем?

      По какой нибудь апелляции признают расследование не полным и направят на доследование... bully
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +8
        Сегодня, 17:03
        Жалко, смертная казнь у нас под мораторием. А то можно было бы ее заочно расстрелять - и дело с концом, хоть на пианине играй.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          Сегодня, 17:18
          Цитата: astepanov
          Жалко, смертная казнь у нас под мораторием. А то можно было бы ее заочно расстрелять - и дело с концом, хоть на пианине играй.

          Исполнять обязанности Юлии Тимошенко будет Сергей Тарута… Муж Юлии до сих пор в шоке… belay
          1. astepanov Звание
            astepanov
            -1
            Сегодня, 18:48
            Цитата: Теренин

            Исполнять обязанности Юлии Тимошенко будет Сергей Тарута… Муж Юлии до сих пор в шоке…
            Это вы про супружеские обязанности? Зря муж обижается: жена не должна быть дороже демократии и стремления к европейским ценностям! Народ сказал спать с Сергеем Тарутой - значит, так тому и быть!
            1. Татьяна Звание
              Татьяна
              +2
              Сегодня, 18:56
              В России бывшего премьера Украины обвиняют в распространении фейков о российской армии. Поводом стали публичные заявления о якобы причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче и Украине в начале конфликта.
              Правильно обвиняют.
              Генпрокуратура РФ сообщила о заочном аресте Юлии Тимошенко и передаче дела в суд, хотя само решение было принято еще в декабре.

              Жаль только, что со времени провокации ВСУ в Буче - аж с 3 апреля 2022 года, для того чтобы разобраться России с антироссийской провокаторшей и русофобкой Тимошенко, уже почти полностью 4 года прошло!
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 20:25
                Цитата: Татьяна
                Поводом стали публичные заявления о якобы причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче и Украине в начале конфликта.

                А кто на Западе так не говорил?
                У наших судов бумаги не хватит по каждому такое решение выносить.

                А давайте выкрадем Самоходного Деда по такому же обвинению? Говорил же...
                Не кидайтесь тапками - это я так, ради смеха... laughing
                1. Татьяна Звание
                  Татьяна
                  +2
                  Сегодня, 20:42
                  Цитата: Zoldat_A
                  А кто на Западе так не говорил?
                  У наших судов бумаги не хватит по каждому такое решение выносить.

                  Одного судебного прецедента со стороны России в отношении значимых лиц в Украине по поводу украинской провокации в Буче было бы достаточно, чтобы все остальные провокаторы на Украине, в ЕС и прочем "коллективном Западе" свои рты с опаской для себя позакрывали.
                  1. Zoldat_A Звание
                    Zoldat_A
                    0
                    Сегодня, 20:58
                    Цитата: Татьяна
                    Цитата: Zoldat_A
                    А кто на Западе так не говорил?
                    У наших судов бумаги не хватит по каждому такое решение выносить.

                    Одного судебного прецедента со стороны России в отношении значимых лиц в Украине по поводу украинской провокации в Буче было бы достаточно, чтобы все остальные провокаторы на Украине, в ЕС и прочем "коллективном Западе" свои рты с опаской для себя позакрывали.

                    Татьяна! Я к Вам с огромным уважением, но спуститесь на Землю из Страны Розовых Облаков!
                    Кого и где испугали заочные решения наших судов?

                    Гораздо больший терапевтический эффект имеют ракетные удары. Но, пока они приходятся "где-то далеко" и "по кому-то" - тоже польза невелика.
                    Наносить удары с целью гарантированной ликвидации или вывозить пациента в Россию для публичного суда - работало бы, конечно, гораздо лучше. Но, как говорит постаревший майор Томин в документальном сериале "Следствие вели..." - "Это уже СОВСЕМ другая история..."
                    1. Татьяна Звание
                      Татьяна
                      0
                      Сегодня, 21:32
                      Цитата: Zoldat_A
                      Кого и где испугали заочные решения наших судов?

                      Жизнь у людей длинная! Никто не хочет в своей репутации иметь "скелеты с своём шкафу", тем более политики и карьеристы, которые только открытием своих ртов и зарабатывают себе на жизнь в качестве лоббистов своих и чужих интересов на чиновничьих должностях для своих хозяев.
                      При этом незапятнанные репутации и высокие рейтинги в карьере для политиков во власти людей играют колоссальную роль. Никто из них не остаётся психологически равнодушным.
                      Ведь именно власть потом у них конвертируется в личные финансовые капиталы, материальную собственность и социальные привилегии! А это потом снова конвертируется во власть - и потом снова в материальные богатства и деньги. И так до старости или до окончания политической карьеры.
                      Кто ж из них от этого откажется? Так что самые ловкие из них на лету переобуваются, как миленькие! И провокационная зараза потенциальным судебным наказанием либо пресекается вовсе, либо перестаёт распространяется.
                      В этом весь смысл.
                2. Татьяна Звание
                  Татьяна
                  +2
                  Сегодня, 20:51
                  Цитата: Zoldat_A
                  Не кидайтесь тапками - это я так, ради смеха... laughing

                  Вы же боксом занимались и знаете, как угроза противнику в отношении осознания угрозы его собственной безопасности даже на малом психологическом уровне на противника в виде его отступления с поля боя действует! А тем более на женщин.
                  1. Zoldat_A Звание
                    Zoldat_A
                    +1
                    Сегодня, 21:16
                    Цитата: Татьяна
                    Вы же боксом занимались и знаете, как угроза противнику в отношении осознания угрозы его собственной безопасности даже на малом психологическом уровне на противника в виде его отступления с поля боя действует

                    Для того, чтобы противник ощущал угрозу, которая и правда, сильно мешает что на ринге, что в жизни, нужно, чтобы она, время от времени, реализовывалась. Тогда и только тогда она будет реальной.

                    Если, опять же, о боксе (вобще аналогии с рингом часто вижу и в жизни, и на работе). Допустим, противник постоянно в атакующей позиции, давит меня территориально, заставляет играть "вторым номером". А атаковать - не атакует. Боится, что "раскроется" и я начну лупить "по щелям". В принципе, правильно боится. Но угроза без атаки НИЧЕГО не стОит. Какова цена такому "первому номеру". Постоянно будет проигрывать, потому что я найду, как его атаковать, игнорируя его угрозу.

                    Своими "решениями судов" мы постоянно угрожаем. Но реализации - НОЛЬ. Потому и не обращает внимания на эту угрозу никто. И Тимошеко она пополам точно так же, как остальным.
                    1. Татьяна Звание
                      Татьяна
                      0
                      Сегодня, 21:40
                      Цитата: Zoldat_A
                      Для того, чтобы противник ощущал угрозу, которая и правда, сильно мешает что на ринге, что в жизни, нужно, чтобы она, время от времени, реализовывалась. Тогда и только тогда она будет реальной.

                      Всё правильно! Это на практике и происходит СТУПЕНЧАТО - а именно по "законам Овертона".
                      Вот поэтому я и написала
                      Цитата: Татьяна
                      Одного судебного прецедента со стороны России в отношении значимых лиц в Украине по поводу украинской провокации в Буче было бы достаточно, чтобы все остальные провокаторы на Украине, в ЕС и прочем "коллективном Западе" свои рты с опаской для себя позакрывали.
                      а также
                      Цитата: Татьяна
                      Жаль только, что со времени провокации ВСУ в Буче - аж с 3 апреля 2022 года, для того чтобы разобраться России с антироссийской провокаторшей и русофобкой Тимошенко, уже почти полностью 4 года прошло!

                      Наше российское руководство просто упустило для этого слишком много времени.
        2. paul3390 Звание
          paul3390
          +1
          Сегодня, 17:37
          Вот если бы технологии позволяли расстреливать по месенджерам, ну или хотя бы по электронке или факсу... what
      2. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 18:04
        Вот читаю об аресте и смех берет.. Может ещё и конвой в Киев отправят?)))
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +3
      Сегодня, 16:57
      Что делать будем?
      Заочно посадим... lol
    3. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 17:17
      Цитата: BAI
      И вот станет она президентом Украины. Что делать будем?

      Этим её вычеркнули из нашего списка будущих президентов Украины, она настойчиво на эту должность стала метить, - нынешний режим фашистами назвала.
    4. ettore Звание
      ettore
      +1
      Сегодня, 17:20
      Цитата: BAI
      И вот станет она президентом Украины. Что делать будем?

      Тоже, что и с Сирийским террористом - встречаться, добазариваться.
    5. topol717 Звание
      topol717
      +2
      Сегодня, 17:40
      Цитата: BAI
      И вот станет она президентом Украины. Что делать будем?
      Уголовное дело в России это как раз ей будет плюсом на выборах в 404. Ну а дальше, вспомните Афганистан, и его нынешнее правительство.
    6. Дилетант Звание
      Дилетант
      0
      Сегодня, 17:52
      Не станет. Еще одного/одну Капительман Украина просто не переживет.
    7. Виктор Сергеев Звание
      Виктор Сергеев
      0
      Сегодня, 18:22
      Во первых не станет,, она политический труп. Во вторых, кого интересует кто там будет руководить этими остатками?
    8. ИВЗ Звание
      ИВЗ
      +1
      Сегодня, 18:48
      Вполне договороспособный политик. Можно иметь дело. Возможно антипиарный ход с целью предупредить обвинение со стороны украинских властей в пророссийской позиции т.к. обвинение Юли в коррупции выглядит бледновато, а тут были бы ей кранты, доказательства то кому там нужны?
    9. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 19:28
      Цитата: BAI
      И вот станет она президентом Украины. Что делать будем?


      Лично мы? Обсуждать будем. laughing

      - Товарищ Сталин маршал Рокоссовский крутит роман с актрисой Валентиной Серовой. Что будем делать, товарищ Сталин?
      - Что будем, что будем... Завидовать будем!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 17:02
    ❝ В России бывшего премьера Украины обвиняют в распространении фейков о российской армии ❞ —
    ❝ Показательно, что на днях Тимошенко оказалась под следствием и на Украине ❞ —

    — Ну, для полного комплекта в ЕС и США надо бы завести дела ...
    (Уж у Юлии Владимировны и там найдётся за что)
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:02
    Оно орало против России в 14-ом году , а сейчас какой ? Тормозную жидкость пить , вредно для здоровья.
  4. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +5
    Сегодня, 17:03
    21 апреля 2023 года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова.

    24 января завершился второй раунд трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины по вопросам урегулирования украинского конфликта.

    Бывший глава главного управления разведки, а теперь глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) указан как глава делегации.
    1. NICK111 Звание
      NICK111
      +4
      Сегодня, 17:09
      Не удивлюсь, когда вдруг Юле дадут статус беженца в РФ.
      Все возможно.
      Эти многоходовки просчитать не представляется возможным.
      Как выдали ордер, так и отзовут.
    2. Voyager-1 Звание
      Voyager-1
      +1
      Сегодня, 17:42
      Имитация бурной деятельности, силовикам руководство поставили KPI для премий, вот и плодятся бессмысленные уголовные дела, которые же потом выставляют уже другое дипломатическое руководство в невыгодной свете. Так и живём))
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:11
    Эх ,она точно не приедет в Москву подписывать свою капитуляцию.Куда деваться " бедной " женщине со всех сторон обложили.
    Я не понял ,чего мы возмущаемся - пока существует " суверенное " государство Украина .Шойгу хотел приехать в Киев в суд ,так не дали .Переговоры устроили. am
  6. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:17
    Генпрокуратура РФ заочно арестовала Юлию Тимошенко

    Интересно, а сколько дадут наши судья Юльке, если укрорейх даёт:
    Максимальная санкция по этому делу – до десяти лет лишения свободы.

    Можно даст ей 25, но наш суд "гуманный" до нельзя, даст ей чуть побольше - 15 лет каторги.
  7. AKS-U Звание
    AKS-U
    +4
    Сегодня, 17:19
    - "... хотя само решение было принято еще в декабре."
    Может быть рано.
    Вот это вот, в юбке, кричало про донецких в 2014 году - "их нужно убивать из атомного оружия." И ничего, номер прошёл сам собой. ЛДНР мы не признали ( неужели согласились про атомное оружие?) а с бандеровской Украиной поддерживали дипотношения. Черномырдин там отжигал номера. И вдруг... дело в суд...
    Да нет, не может быть. Показалось.
  8. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    Сегодня, 17:39
    Вот это - верно! Необходимо всех нынешних политиков Украины заочно арестовать. Что бы не было соблазна признавать их легитимность, в случае выборов.
  9. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 17:47
    в России новорожденный успевает в детсад отходить, закончить школу 11 классов..поступит в ВУЗ, а "дурка" с судами всё решают один и то же вопрос...реально на какой-то медицинский диагноз похоже..типа олигофрения..
  10. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 19:59
    Цитата: marchcat
    Что делать будем?
    Заочно посадим... lol

    Интересно, а кто же первый Юльку посадит. Наши приставы или хох ляцкие? laughing