«На основе российских технологий»: чехи разработали для ВСУ БПЛА «Ян Жижка»

Чешская компания Spark разработала новый ударный беспилотник, некоторое количество таких БПЛА предполагается поставить ВСУ для проведения испытаний. Как утверждается, новый дрон разрабатывался на основе технологий, применяемых в показавших чрезвычайно высокую эффективность российских оптоволоконных БПЛА «Князь Вандал Новгородский». Чехи назвали свое детище «Ян Жижка».

В ходе недавно проведенных в районе чешского города Бероун испытаний дрон показал способность выполнять резкие маневры, взлетать и намеренно выключать двигатели, имитируя режим ожидания перед атакой, после чего возобновлял полет. При этом беспилотник может управляться через оптоволокно, что делает его устойчивым к воздействию РЭБ, а также работать в радиорежиме. По словам разработчиков, аппарат способен нести несколько килограммов взрывчатки. Как утверждают представители SPARK, при разработке «Яна Жижки» использовались российские технологии, доступ к которым чехи получили, изучив предоставленный Киевом один из захваченных в зоне СВО оптоволоконных БПЛА «КВН».



Ранее сообщалось, что Франция передала ВСУ дальнобойные беспилотники Rodeur, способные преодолевать расстояние до 500 километров и находиться в воздухе около пяти часов. Президент компании-производителя EOS Technologie Марк Зульяни заявил, что армии стран Европы могли бы использовать такие БПЛА «в качестве щита», тогда как для Украины они становятся «мечом». Зульяни также отметил, что поставки вооружений Киеву дают западному военно-промышленному комплексу возможность испытывать новые технологии в реальных боевых условиях.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 17:19
    То статья о том что в Е.С. не чем поддерживать Украину,а тут вон и опытные образцы передают и партии дронов ,однако Е.С. походу не теряет надежды затянуть конфликт ещё на пару лет.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +2
      Сегодня, 17:33
      Германия официально заявила о невозможности передачи на Украину систем ПВО ( именно "Патриот") , насчет "Ирис -Т" ничего заявлено не было . Чехия заявила , что не будет поставлять Л-139 , но насчет ФПВ дронов ничего не заявляла. То есть какие то виды вооружения поставляться не будут, а какие то поставки нарастят. Получается от перемены мест слагаемых сумма не меняется, вот и вся еэсовская арифметика.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +1
        Сегодня, 17:35
        oleg-nekrasov-19 hi ,в том то и перец ситуации,оборонительные образцы что вы указали зажилили а вот ударные переднего и тылового назначения пожалуйста,а если ещё и трибалтийские противодронные ракеты "выстрелят" будет совсем не просто.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 17:39
          деньги от войны для олигархата и воротил ВПК текут рекой, зачем этот поток останавливать. Недавно прочитал про чешского воротилу ВПК , который только на поставках снарядов, которые убивали русских солдат , заработал себе состояние в десятки миллиардов долларов. В думайтесь только в цифру, какой что чешский нувориш и десятки не миллионов, а миллиардов!!!
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 17:41
            oleg-nekrasov-19, ну так из покон веку там было,поговорка кому война,кому мать родна не на ровном месте появилась и не вчера,а эти всегда хорошо работали на тех кто с нами воевал,с душой и энтузиазмом потому как знают ничего им за это не будет.
          2. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 17:52
            новый дрон разрабатывался на основе технологий, применяемых в показавших чрезвычайно высокую эффективность российских оптоволоконных БПЛА «Князь Вандал Новгородский». Чехи назвали свое детище «Ян Жижка».

            Скоро и другие российские военные технологии окажутся или уже оказалось в Пентагоне у тех же ВПК США, поскольку военные склады с российским вооружением оказались как во время госпереворота в Венесуэле с захватом американцами президента Венесуэлы Мадуро оказались не тронутыми в целости и сохранности.
    2. BSD-Fan Звание
      BSD-Fan
      -2
      Сегодня, 17:45
      Более того на оплату этой партии чехи дружно задонатили более 600 тысяч евро под лозунгом "подарки для Путина", а учитывая что итого они оплатили 500 дронов, получается каждый обошёлся 1200 евро.
  2. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:24
    Вот плагиаторы!!! am
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      -1
      Сегодня, 17:31
      Ян Шишка?Это случайно не в честь подруги Кончиты Вурст БПЛА получил своё название?
  3. Dimy4 Звание
    Dimy4
    -1
    Сегодня, 17:25
    Откуда дровишки (технологии)?
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 17:30
      Как откуда - из леса, (в лесу раздааался стук дровосека)...
      Хо_хлы передали, вот откуда "дровишки"...
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 17:38
      Dimy4 hi ,так в статье указали откуда образец для подражания взяли.
  4. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +4
    Сегодня, 17:36
    Все государства, поставляющие оружие в 404,должны быть официально объявлен врагами, и подвергнуты санкциям. А то "партнёры", блин.
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 17:36
    На основе российских технологий? А также стиральные машинки?
    1. HAM Звание
      HAM
      -1
      Сегодня, 17:43
      Таки да...у населения конфисковываются стиральные машины......а для будущих "Ян Гус" пылесосы конфискуют...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:38
    По какой цене будут закупать " Яна Жижку "- задаром на Украину никто не даст . .Наш сколько стоит ,хотя бы приблизительно ?
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 18:05
      Всё зависит от диаметра самого волокна. К примеру, из китайского сайта:
      0,25 мм - 12000 м = 13129 руб
      0,5 мм - 6000 м = 6769 руб
      0,75 мм - 2500 м = 6769 руб
      1,0 мм - 1500 м = 6769 руб.
      У наших цена могут быть завышена на 50%, да и ёмкость (т.е. погонная длина волокна) увеличен на 25-30%.
      Самая ходовая для СВО - 0,5 - 0,75 мм. Ниже и выше диаметра как-то не коктируется.
  7. AKS-U Звание
    AKS-U
    -4
    Сегодня, 17:38
    А друзей то у нас всё меньше и меньше. по ходу истории, в обозримом будущем, мы останемся одни и со своей бедой, и своими проблемами.
    1. Дилетант Звание
      Дилетант
      +8
      Сегодня, 17:47
      Это когда чехи были друзьями России? Во время 1 МВ, когда чешский легион зверствовал в Сибири и украл золотой запас РИ? Во время ВОВ, когда чешские заводы вовсю клепали оружия для гитлера. Или в 1968 году, когда жгли советские танки и убивали советских солдат? Тьфу на чехов.
    3. ZnachWest Звание
      ZnachWest
      +1
      Сегодня, 18:06
      Уж нен чехов ли имеете в виду? С чего ради в друзья-то их приписали? Недавно из комы что ли вышли? ))
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 17:43
    До последнего скакуаса...
    Главное, нам навредить побольше, для того и стараются.
    По их меркам, это обходится не так уж дорого.
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 17:44
    Овладеть технологиями, полученными в виде "живых" образцов, не так и сложно, ибо ничего сверхъестественного там нет для специалистов.
    Самая загвоздка сделать это за вменяемые деньги. yes