Полноценное пятое поколение: J-20A новой постройки взлетел с двигателями WS-15

Подобно российскому истребителю Су-57, который длительное время переходит на двигатель 2-го этапа АЛ-51Ф1 взамен АЛ-41Ф1, китайский J-20A также долго ожидал свою силовую установку – WS-15 вместо WS-10C.

J-20A совершил первый полёт с WS-15 ещё в июне 2023 года. Но тогда это был прототип, как и последующие поштучные опытные самолёты старой постройки, оборудованные новой силовой установкой как летающие лаборатории. На днях авиастроительная корпорация Chengdu опубликовала фотографии, на которых виден J-20A, окрашенный в жёлтый цвет, то есть это машина новой постройки. Форма его сопла характерна для двигателей WS-15.



Как отмечают западные обозреватели, переход в серийном производстве истребителей на силовую установку WS-15 свидетельствует о том, что J-20A стал полноценным представителем самолётов пятого поколения.

WS-10C по сути представляет собой глубокую модернизацию советского АЛ-31, в то время как WS-15 является продуктом совершенно иного уровня. Он использует монокристаллические лопатки турбины 4-го поколения, покрытые нанокерамикой, которые выдерживают повышенные температуры, что позволило обеспечить скачок мощности.

WS-15 выдаёт более 18 тонн тяги (14–14,5 т у WS-10C), что делает J-20 самым мощным двухдвигательным истребителем в мире, обошедшим американские F-22, которые оборудованы F-119 (у них около 15,8 т).

J-20 с WS-10C летает на сверхзвуке в режиме «прыжков» – после разгона на форсаже до сверхзвуковой скорости лётчик отключает его, переходя на крейсерский полёт, но скорость быстро падает, из-за чего приходится снова включать форсаж, расходуя драгоценное топливо, чтобы опять «пробивать» волновое сопротивление импульсом тяги. WS-15, напротив, позволяет стабильно двигаться на скорости 1,5–1,8 Мах в крейсерском режиме. Это один из ключевых признаков истребителей 5-го поколения – самолёт залетает в зону боя на сверхзвуке, выпускает ракеты и уходит, не выдавая себя жаром двигателя на форсаже.

Тогда как WS-10C имеет обычное сопло, WS-15 имеет управляемый вектор тяги: сопла могут отклоняться, что позволяет J-20 крутить «кульбиты» и выполнять сверхманёвренные виражи, которые раньше были доступны только российским Су-35/Су-57 и американскому F-22.
  1. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +8
    Сегодня, 18:09
    Обычные обильные комментарии были:
    "У китайцев нет научно-инженерной школы, они никогда не создадут свои технологии производства лопаток, не создадут свои движки. Только копируют российские"
    Оказывается, все есть.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +11
      Сегодня, 18:11
      Осталось дождаться сведений о ресурсе изделия...
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +5
        Сегодня, 18:24
        Цитата: paul3390
        Осталось дождаться сведений о ресурсе изделия...

        Китайцы пишут что ресурс удвоенный. Составляет более 4000 часов. Двигатель по сухой массе сопоставимый с нашим двигателем нового этапа - 1500 кг. Но при этом более мощный. Просто фантастика какая-то.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          +7
          Сегодня, 18:44
          Чудес на свете не бывает, только маловероятные явления. Китайская школа двигателестроения относительно молодая, сильно сомнительно что ей под силу создавать изделия с подобными запредельными характеристиками. Банально нет накопленного опыта. Для этого лет 50 надо существования конструкторских коллективов. Значит - либо врут, либо получили какие-то технологии со стороны...

          Никто не сомневается что Китай рано или поздно выйдет на необходимый уровень. При их-то упорстве и вкладываемых деньгах. Но - не сейчас..
          1. Peter1First Звание
            Peter1First
            +1
            Сегодня, 19:17
            Даже если ресурс не дотянет до заявленного китайцами, это уже супер самолет! В воздушном бою самолет быстрее собьют, или сам самолет успеет натворить дел противнику, прежде чем кончится ресурс мотора... И кто сказал, что китайская школа двигателестроения ещё зелёная? Может в чем-то и отстают, но вот в реверс-инжиниринге они точно 100 очков вперед зададут всем! Содрать чужой мотор и сделать свой не хуже исходного они однозначно умеют! +Успехи Китая в ИИ. +Успехи Китая в тонкой химии и редкоземах. Китайцы умеют удивлять! Одно время на АЛИ появились их дешевые материнские платы под серверные процы LGA2011 и LGA2011-2. Платы были рабочие, но драйвера к ним были дерьмовые. Сейчас они уже пишут к ним драйвера с поддержкой 11 винды, с поддержкой сна, с аудио, с поддержкой профессиональных видеокарт и т д...
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +5
              Сегодня, 19:38
              Увы - есть вещи которые реверс-инжинирингом не повторить... Особенно в материаловедении и смежных областях. Вот видишь скажем турбинную лопатку, из чего сделана понимаешь, размеры обмеряны до микрона, а повторить с такими же характеристиками - нет, не выходит..
              Ещё старик Лем не зря писал - некоторые технологии для несведущего человека мало отличимы от проявления магии...

              Насчёт ресурса - а летать до начала боёв вы как будете? Менять двигло раз в месяц? Пилотов-то учить на чём-то надо.
            2. Kotofeich Звание
              Kotofeich
              0
              Сегодня, 20:27
              А, Автоваз не хочет нанять китайских инженеров? wink
          2. Bad_gr Звание
            Bad_gr
            +3
            Сегодня, 19:46
            Цитата: paul3390
            Китайская школа двигателестроения относительно молодая, сильно сомнительно что ей под силу создавать изделия с подобными запредельными характеристиками.
            По информации с интернета, этот двигатель был создан по документации нашего двигателя (вроде бы, от АМНТК "Союз") и проданного им Украиной.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              +2
              Сегодня, 19:57
              Некоторые злые языки клевещут что его истоки те же что и у матрасного F-135 - советское двигло Р79-300 от Як-141. Проданное с потрохами всем желающим в "святые 90-е"...
              1. Bad_gr Звание
                Bad_gr
                +5
                Сегодня, 19:59
                Цитата: paul3390
                советское двигло Р79-300 от Як-141
                Именно о нём и написал. Но в США помимо самого двигателя, ушла документация на поворотное сопло, которое сейчас на F-35B ставят, и разработки по балансировке самолёта на нулевых скоростях.
                1. paul3390 Звание
                  paul3390
                  +3
                  Сегодня, 20:04
                  Только вот продала его - увы, отнюдь не Украина...
                  1. Bad_gr Звание
                    Bad_gr
                    +2
                    Сегодня, 20:05
                    Цитата: paul3390
                    Только вот продала его - увы, отнюдь не Украина...
                    Сопло и балансировку продало КБ Яковлева, а вот двигло в Китай - Украина
                    (информация с интернета)
              2. bayard Звание
                bayard
                +2
                Сегодня, 20:45
                Цитата: paul3390
                Некоторые злые языки клевещут что его истоки те же что и у матрасного F-135 - советское двигло Р79-300 от Як-141. Проданное с потрохами всем желающим в "святые 90-е"...

                Немного не так - продала не уКраина , а собственно КБ "Союз" , причём не Р-79В-300 , а Р-279В-300 , который у нас готовился для Як-201 , но работы по нем не были завершены - финансирование прекратилось . Продали они китайцам двигатель прямо с выставки проходившей в Белоруссии , причём демонстрационный образец . Но без поворотного сопла , как китайцы не просили . И было это во второй половине 90-х . Сопло китайцы таки купили , у них же , но уже в начале 00-х , ибо очень хотели СВВП . Вот с тех пор они над этим двигателем и колдовали .
                И да - двигатель для "Пингвина" тоже создан на базе этого двигателя , но с использованием своих технологий по двигателю F-22 . Двигатель дорабатывали уже сами американцы (хоть конструкторов Союза" они вывезли по контракту вместе с конструкторами КБ Яковлева) и союзовцы делали им поворотное сопло и в целом интеграцию двигателя в планер .
                Характеристики у Р-279В-300 : тяга на форсаже 18 500 кг.с. , макс. безфорсажная тяга 13 000 кг.с. , вес двигателя порядка 2000 кг.
                Американцы несколько перефорсировали двигатель и на форсаже тягу ему заявляют 19 500 кг.с., но это привело к проблемам с ресурсом и насколько мне попадалось тягу всё же ограничили до 18 500 кг.с. , но это не офишируется . Новая модификация двигателя который хотели довести до тяги 21 500 кг.с. у них не получился и работы пока остановлены . Не вышел каменный цветок .

                В России в конце прошлого десятилетия начаты работы над двигателем Р-579В-300 , заявленная тяга которого 23 000\\14 000 кг.с. , который на стенде выдал на форсаже 24 000 кг.с. Но на стенде как правило проверяется практический максимум . И это даёт надежду что таки заявленные параметры будут достигнуты . Если такой двигатель у нас появится можно будет получить свой собственный СВВП и сделать его лучше чем "Пингвин\Лайтинг" , ибо более мощный двигатель позволяет , а несколько иные технические решения позволят сделать его более аэродинамичным и тяговооруженным . Но это если и когда .
                В целом же такой двигатель позволил бы создать новые истребители бомбардировщики с рекордными характеристиками и возможностями . Сейчас никакой информации о ходе работ над этим двигателем нет , но к концу десятилетия возможно мы его увидим на неком новом изделии . Если всё получится как надо .
          3. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            +2
            Сегодня, 20:13
            Цитата: paul3390
            Китайская школа двигателестроения относительно молодая, сильно сомнительно что ей под силу создавать изделия с подобными запредельными характеристиками.

            Школа, может быть, и молодая. Да старт был очень удачный.
            Перешагнуть через свои ошибки, не пойти по чужому тупиковому пути - это очень экономит время.

            И да.
            Вы же, Павел, сами сказали -
            Цитата: paul3390
            либо получили какие-то технологии со стороны...
            Для кого-то секрет, с какий именно стороны Китай получил технологии?

            Есть у меня один сотрудник. Сам сгенерировать идею не может от слова "СОВСЕМ". Когда другие сидят, думают, что-то предлагают, спорят - молча уходит кофе пить.
            Потом возвращается, из всего вороха решений безошибочно цепляет самое перспективное и шлифует его до блеска бриллианта.
            Не, себе авторство не присваивает, вовсе не семи пядей, мужик нормальный. Но как конкретный исполнитель замысла - незаменим. Сам автор идеи так отшлифовать не смог бы. У них, "генераторов", обычно пороху не хватает собственную идею до ума довести - не успеют одно закончить, там уже новое на подходе. Их, "гениев", не поймёшь. Потому такие спокойные и педантичные "ремесленники" и доводят дело до успеха.

            Вот и Китай поступил как тот мой сотрудник - собрал материал, сумел его отфильтровать и самое ценное творчески развить и довести до ума.
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 20:21
              Перешагнуть через свои ошибки, не пойти по чужому тупиковому пути - это очень экономит время

              Для этого надо знать - какой путь признан был тупиковым и самое главное - почему...

              Опять же - чтобы выцепить нужное из информации надо для начала эту информацию иметь, не так ли? А это - гигантские объёмы, сведения о всех конструктивно-технологических решениях и испытаниях, удачных и неудачных, за последние хотя бы лет 20. Просто спереть такое невозможно..
              1. Zoldat_A Звание
                Zoldat_A
                +1
                Сегодня, 20:34
                Цитата: paul3390
                это - гигантские объёмы, сведения о всех конструктивно-технологических решениях и испытаниях, удачных и неудачных, за последние хотя бы лет 20. Просто спереть такое невозможно.

                А никто ничего и не спёр. Они просто купили. За три копейки на Украине, за пять копеек у нас. Вместе с теми, кто эти решения придумывал и испытания проводил.

                Слова о том, что если не хочешь кормить свою армию, то будешь кормить чужую - они ведь не только про войну и солдат. Они и про это всё тоже.

                В 1950-1960-х точно так же, трудом и упорством, собирая всё, что можно было собрать, рванули вперёд японцы. А китайцы чем хуже?
          4. Михаил Драбкин Звание
            Михаил Драбкин
            -1
            Сегодня, 21:26
            paul3390
            Чудес на свете не бывает, только маловероятные явления. Китайская школа двигателестроения относительно молодая, сильно сомнительно что ей под силу создавать изделия с подобными запредельными характеристиками. Банально нет накопленного опыта. Для этого лет 50 надо существования конструкторских коллективов
            - да уж, Вы это наверное о Маске и Фалконе, Рапторе и Старшипе тоже напишете???

            Вы живете неповоротливостью прошлого - а о «цифровом близнеце» знаете? О изменении множества параметров изделия в каждом испытании, основываясь на все улучшающихся эмпирически и теоретически моделях… с точностью 97.5% описывающих и ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИХ поведение отдельной переменной во всей палитре очередного испытания? О рекурсивном и итеративном, изготовлении и испытании большого количества изделий?

            Это называется «принцип эргодичности» - когда результаты испытаний добытые во времени (за жизнь Изделия), статистически неотличимы от результатов добытых испытанием множества образцов Изделия но за короткое время, включая такие события как «детскую смертность… усталость старения материалов… финальное разрушение». (Не любой процесс обладает этим свойством эргодичности, но многие процессы, с приемлемой погрешностью, можно сконструировать эргодично.)

            Надеюсь, Вы не участник - или не дай Бог руководитель - научно-технического отставания России. «Завидовать надо молча» - это справедливо и потому, что громкая зависть выставляет на показ ограниченность, предвзятость и ошибочность.

            О смешном: в фирме Маска «SpaceX”, взрыв, катастрофа… называется «незапланированный полный демонтаж Изделия» - unscheduled complete disassembly” :)
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              -1
              Сегодня, 21:27
              Понятно. Адепт всемогущества ИИ. Ну-ну..
              1. Михаил Драбкин Звание
                Михаил Драбкин
                0
                Сегодня, 21:32
                paul3990 - Вы не успели прочесть, подумать- и написали абсолютную, неповторимую глупость! Как и Ваш «50 лет конструкторской школы», со сроком взятом с потолка… Стыдно милейший доказывать свою кондовость :)
        2. Товарищ Ким Звание
          Товарищ Ким
          -1
          Сегодня, 21:04
          Почему фантастика.
          Широко распахнутные двери цехов и архивов завода Салют, китайские товарищи использовали на 120%.

          Сократили время НИОКР на 30-40 лет.
          Что получила Эльцинская Россия?

          Не за горами время, когда придётся идти на поклон к китайским товарищам.
          "Юра- мы всё пр...ли".

          P.S. Они и голландцам с их уникальными литографами носы утёрли. Мы не исключение. Но вот на Салют зря их пустили- роковая ошибка!
    2. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 18:13
      Свое, но наше взято за основу..... Как- то так...
      1. Pete Mitchell Звание
        Pete Mitchell
        +4
        Сегодня, 19:22
        hi
        Цитата: Mouse
        Свое, но наше взято за основу..... Как- то так...
        Ну муля ведь была что они специалистам МоторСича поселок построили - вот и результат.
        У китайцев огромная проблема материаловедение: нужны традиции и опыт, который не reverse engineering. Но с их упорством и беспринципностью - создадут ускоренными темпами.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 19:25
          Ну что Китай прет, то прет! wink
          Бродяга, пламенный hi
    3. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 18:27
      Цитата: voyaka uh
      Обычные обильные комментарии были:
      "У китайцев нет научно-инженерной школы, они никогда не создадут свои технологии производства лопаток, не создадут свои движки. Только копируют российские"
      Оказывается, все есть.



      Теперь то есть,но раньше ведь не было.А вам лишь бы пристыдить кого-нибудь.Ну сказали и сказали когда что то по поводу китайской научно-инженерной школы.Китайцы наверстали отставание со временем,там где когда то отставали.Что вы хотите?Передовая держава нынешний Китай.Никто уже и не помнит на рынке смартфонов те же Nokia, Siemens , Ericsson ,да те же японские Sony,зато рынок преимущественно заняли китайские Honor, Xiaomi, Huawei,Realme и прочие китайские бренды,конкурировать с которыми могут только южнокорейский Samsung,да американские Iphone и Google Pixel.Европа уже сейчас где то на обочине как
      мы видем.Примерно такие же расклады и по рынку автомобилей.Китай фаворит, американцы ещё держат марку,как то работают корейцы,а вот тот же немецкий автопром переживает нелегкие времена.Яркие рыночные маркеры по которым можно определить успешность развития той или иной страны.

      . WS-15 выдаёт более 18 тонн тяги (14–14,5 т у WS-10C), что делает J-20 самым мощным двухдвигательным истребителем в мире, обошедшим американские F-22, которые оборудованы F-119 (у них около 15,8 т).


      Интересно когда в ВКС поступит первая партия Су-57М1 с двиглом АЛ-51Ф1?Надеюсь ждать недолго.
      1. bondov Звание
        bondov
        -4
        Сегодня, 19:01
        Что вы хотите?Передовая держава нынешний Китай.
        смартфон отнюдь на самое передовое и сложное в техническом отношении изделие, например, процессор смартфона проще и менее производителен, чем процессор - (который китай не выпускает) - персональных компьютеров, а автомобиль вообще технология 20 века... китай часто берет дешевизной, соотношением цена-качество...что достигается огромным количеством-тиражом изделий благодаря огромному внутреннему рынку
      2. bondov Звание
        bondov
        +4
        Сегодня, 19:30
        Китайцы наверстали отставание со временем,там где когда то отставали.Что вы хотите?


        а когда отставали и да еще наверстали ? современная наука в китае возникла только в начале 20 века, когда там был создан первый университет европейского/западного типа..
        существуют огромные препятствия в виде отличной от европейской философии, китайского языка, малопригодного для европейской науки, плохое понимание китайцами формальной логики итд итп.. поэтому в китае так и не возникла теоретическая математика европейского типа с доказательствами итд, китайцы так и не осилили введения буквенных обозначений в мат. формулы, что дает общее решение проблем итп итд... Думаю, что это препятствия непреодолимые...

        ПЭТЭУШНИКИ ( пту - помоги тупому устроится), конечно усиленно минусовать будут... но современная наука в китае заимствована с запада...
      3. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 20:01
        Цитата: Sky Strike fighter
        рынок преимущественно заняли китайские Honor, Xiaomi, Huawei,Realme и прочие китайские бренды

        Только если в России, и то из-за ссанкций. А в Америке их не покупают, тут рынок держат Samsung, Apple, Google, Motorola, Kyocera. Как ни странно, все еще представлена Nokia. А тех, что Вы перечислили, нет даже в дешевом сегменте. От слова "совсем".
    4. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +4
      Сегодня, 18:34
      вы скорее всего путаете варонлайн и топвар, сдесь обычно пишут : о китайцы всех обогнали.... а вот на варонлайне там да евреи себя возносят в небеса, помню персонажа который по фото определял профессионализм российских солдат и говорил что все плохо, русофобия там была не хуже чем на украинских сайтах
    5. ученый Звание
      ученый
      +11
      Сегодня, 18:38
      Цитата: voyaka uh
      У китайцев нет научно-инженерной школы

      Сейчас научные школы на 90% заменили гранты на исследования и инвестиции в науку. Энтузиасты, которые двигали научные школы за идею кончились вместе с СССР. По данным на 2019 год Россия по финансированию НИОКР находится на 44 месте по относительному ВВП показателю, а по абсолютному на 9 месте. За прошлый 2025 год в рейтинге глобальных инноваций на 2025 мы уже заняли уже 60 место. Деградация науки не только на лицо, но и на крови сотен тысяч погибших наших солдат, которых можно было избежать без сердюковских реформ уничтожившим военное образование, без коррупции в МО и нормальной военно-технической политики. Это закономерно, когда десятилетиями идет финансирование науки по остаточному принципу и только для решения дедовских путинских задач эффективными менеджерами.
    6. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 19:15
      Во-первых, это информация от китайцев, может иметь характер рекламы. Потому, что кроме тяги двигателя и керамической защиты лопаток турбины больше ничего не сказано. Во-вторых, каков ресурс двигателя? Если ресурс 100 - 200 часов - это ни о чем, демонстратор технологий и ничего более.
    7. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 19:17
      З. Ы. Наличие ПГО - тоже вызывает вопросы. Я конечно не специалист по аэродинамике, но ни на Ф - 22, ни на Су - 57 такого наворота нет.
    8. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +3
      Сегодня, 19:29
      Цитата: voyaka uh
      Обычные обильные комментарии были:
      "У китайцев нет научно-инженерной школы, они никогда не создадут свои технологии производства лопаток, не создадут свои движки. Только копируют российские" Оказывается, все есть.

      У двигателей пятого поколения нет отдельных монокристаллических лопаток, о которых пишется в статье
      ... Он использует монокристаллические лопатки турбины 4-го поколения, ...
      У двигателей пятого поколения целиком диски, выращенные вмести с этими лопатками. Между лопатками никаких зазоров, так как с диском - это единое целое. У двигателей F-22 и F-35 - это именно так.
      WS-15 выдаёт более 18 тонн тяги (14–14,5 т у WS-10C), что делает J-20 самым мощным двухдвигательным истребителем в мире, обошедшим американские F-22, которые оборудованы F-119 (у них около 15,8 т).
      Но почему-то не упоминается, что он самый большой по размерам среди линейки самолётов, которые причисляют к самолётам пятого поколения и тут важна не мощность двигателей, а тяговооружённость самолёта, с чем у J-20 не очень.
      Обратите внимание на энерговооружённость самолёта F-35, у него:
      Тяговооружённость F-35 Lightning II варьируется в зависимости от модификации (A, B, C) и веса топлива/вооружения, составляя при нормальной взлётной массе значение близкое к 1,0–1,1. Самолёт оснащён двигателем F135 с максимальной форсажной тягой свыше 18 160 кгс,
      В то же время про Су-57 постоянно пишут, что он вроде как и пятое поколения, но двигатель у него не соответствует, хотя:
      Тяговооруженность Су-57 с двигателем первого этапа (АЛ-41Ф1, или «изделие 117») составляет примерно \(1,15-1,2\) кгс/кг при нормальной взлетной массе. Этот двигатель обеспечивает форсажную тягу \(2\times 15\,000\) кгс,
      Да и к сверхманёвренности у F-35 (то же признак 5-го поколения) есть вопросы.
      Тогда как WS-10C имеет обычное сопло, WS-15 имеет управляемый вектор тяги: сопла могут отклоняться, что позволяет J-20 крутить «кульбиты» и выполнять сверхманёвренные виражи, которые раньше были доступны только российским Су-35/Су-57 и американскому F-22.
      У J-20 двигатели стоят рядом, поэтому смысла для изменения вектора тяги в разнобой (к примеру, левый двигатель - вверх, правый - вниз) нет никакого, направление выхлопных газов только в одном направлении, как у F-22, но в отличии от F-22, где вертикальное оперение стоит рядом с двигателями и имеет возможность влиять на воздушные потоки от двигателей, вертикальное оперение у J-20 вынесено далеко и участвовать в управлении воздушных потоков от двигателей, не может. И всё это не сравнить с возможностями нашего Су-57 где двигатели разнесены, и вектор тяги каждого можно перенаправить вверх или в низ независимо от другого двигателя, что даёт возможность развернуть самолёт его вооружением в любую сторону на любой скорости (хоть на нулевой).
  2. bondov Звание
    bondov
    -1
    Сегодня, 18:11
    управляемый вектор тяги:
    двумерный как f 22 или трёхмерный вариант как у су 57 ??.
    судя по замалчиванию, похоже что с более скромными возможностями - двумерный
    1. BSD-Fan Звание
      BSD-Fan
      -1
      Сегодня, 18:24
      судя по новостям и новейший АЛ обладает изменяемым вектором тяги только по тангажу
      1. bondov Звание
        bondov
        0
        Сегодня, 18:54
        утверждается, что ..
        Два российских самолета, Су-57 и Су-35 , используют трехмерное (3D) управление вектором тяги, что обеспечивает пилоту непревзойденный контроль в любом направлении.
      2. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        0
        Сегодня, 19:55
        Цитата: BSD-Fan
        судя по новостям и новейший АЛ обладает изменяемым вектором тяги только по тангажу
        Не совсем так. Вектор тяги двигатели менять могут, действительно, в одной плоскости, но под углом. Если левый двигатель направит сопло вверх, а правый вниз, то при сохранении горизонтального полёта, самолёт развернётся носом влево.
    2. Пионер1984 Звание
      Пионер1984
      -2
      Сегодня, 18:28
      Пока никакого варианта УВТ ,всё только в планах.
  3. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    +2
    Сегодня, 18:26
    Пока никаких "кульбитов" в исполнении J-20 мы не наблюдали.
  4. Русь Звание
    Русь
    -2
    Сегодня, 18:30
    Туполев говорил- что самолет должен быть красивым.... Этот может не в ракурсе?
    1. dnestr74 Звание
      dnestr74
      +2
      Сегодня, 19:05
      Что есть вашем понимании ракурс? Не с той стороны сняли? Пингвин уродлив со всех сторон- но в небе Ирана сработал видимо неплохо.
      1. Zhang YF Звание
        Zhang YF
        +2
        Сегодня, 19:19
        С этой точки зрения J-20 по-прежнему является приемлемым вариантом.
      2. Русь Звание
        Русь
        0
        Сегодня, 19:43
        Спасибо слово подсказали...
        Так.... Анекдот вспомнился...
        Пингвин тоже птица-пнешь и полетит....
        Ни в коем разе самолет Китая не имела в виду...
    2. Zhang YF Звание
      Zhang YF
      +1
      Сегодня, 19:09
      Три различные модели J-20
  5. Dizel200 Звание
    Dizel200
    -1
    Сегодня, 18:35
    Наверное он ещё и крылами махать могет
    1. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +1
      Сегодня, 18:51
      Конечно "могет"- тем, у кого ещё, в одном месте, играет " нашеаналоговнет".... yes wink
      1. Dizel200 Звание
        Dizel200
        0
        Сегодня, 19:38
        А вот и любитель китайских авто появился
        1. Кулл90 Звание
          Кулл90
          0
          Сегодня, 20:52
          нет, он не любитель китайских авто, он ненавидит Россию и пытается в сарказм
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    +1
    Сегодня, 19:16
    АЛ-51Ф1 дает 18000 и где тут самый мощный?
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 19:24
    Цитата: Stas157
    Но при этом более мощный. Просто фантастика какая-то
    Лопатки турбины жаростойкие. Можно подавать больше температуры, а значит на выходе получается больше тяга
  8. Izotovp Звание
    Izotovp
    0
    Сегодня, 20:44
    Уже насколько лет в десятку лучших в мире входит несколько китайских средних школ. И Китай много лет лидирует по числу патентных заявок в мире. В том числе в области самых передовых технологий: космос, авиа, атом, термоядер, ж/д…