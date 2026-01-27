Подтверждён удар по крупному хранилищу «Нафтогаза» в Бродах на западе Украины

Украинские ресурсы сообщают, что во Львовской области после ударов российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань» остановился крупный объект критической инфраструктуры «Нафтогаза». Как сетует председатель правления украинской компании, эта атака на объекты «Нафтогаза» стала 15-й с начала текущего месяца.Из-за начавшегося после удара масштабного возгорания работа объекта была остановлена. Хотя пораженный объект прямо не называется, очевидно, что речь идет о крупном нефтехранилище в Бродах, расположенном в районе нефтепровода «Одесса — Броды» во Львовской области. Ранее власти Львова подтвердили поражение этого объекта и призвали жителей города не выходить из своих домов, плотно закрыть окна и соблюдать меры безопасности.Нефтепровод «Одесса — Броды» является стратегическим объектом, построенным в 2001 году, чтобы Украина могла получать нефть через порт Одессы и прокачивать ее в сторону Европы, минуя российские поставки. Проект задумывался как альтернатива российской нефти, и его планировалось использовать в качестве инструмента давления в переговорах с Москвой о поставках энергоносителей. Нефтехранилища в районе Бродов являются частью этой системы. На этих объектах проходит хранение и перераспределение топлива. Ранее ВС РФ наносили удары по объектам газодобычи «Нафтогаза», в результате чего, как сетуют в компании, серьезно пострадало оборудование.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»