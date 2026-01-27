Подтверждён удар по крупному хранилищу «Нафтогаза» в Бродах на западе Украины

11 547 13
Подтверждён удар по крупному хранилищу «Нафтогаза» в Бродах на западе Украины

Украинские ресурсы сообщают, что во Львовской области после ударов российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань» остановился крупный объект критической инфраструктуры «Нафтогаза». Как сетует председатель правления украинской компании, эта атака на объекты «Нафтогаза» стала 15-й с начала текущего месяца.

Из-за начавшегося после удара масштабного возгорания работа объекта была остановлена. Хотя пораженный объект прямо не называется, очевидно, что речь идет о крупном нефтехранилище в Бродах, расположенном в районе нефтепровода «Одесса — Броды» во Львовской области. Ранее власти Львова подтвердили поражение этого объекта и призвали жителей города не выходить из своих домов, плотно закрыть окна и соблюдать меры безопасности.



Нефтепровод «Одесса — Броды» является стратегическим объектом, построенным в 2001 году, чтобы Украина могла получать нефть через порт Одессы и прокачивать ее в сторону Европы, минуя российские поставки. Проект задумывался как альтернатива российской нефти, и его планировалось использовать в качестве инструмента давления в переговорах с Москвой о поставках энергоносителей. Нефтехранилища в районе Бродов являются частью этой системы. На этих объектах проходит хранение и перераспределение топлива. Ранее ВС РФ наносили удары по объектам газодобычи «Нафтогаза», в результате чего, как сетуют в компании, серьезно пострадало оборудование.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Pivot Звание
    Pivot
    +15
    Сегодня, 18:03
    Ну и отлично, пусть бандеровцы бегут греться.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 18:11
    Ну вот и ладненько,сначала они зажали ракету на разведчика wink а теперь прилетело.
  3. Andobor Звание
    Andobor
    +6
    Сегодня, 18:13
    Там большой резервуарный парк, рядом железная дорога, скорее всего они туда топливо по железке завозили, и там хранили, с нефтепроводом это напрямую не связано, нефтепровод никогда толком и не работал.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:14
    Нефтепровод «Одесса — Броды» является стратегическим объектом, построенным в 2001 году, чтобы Украина могла получать нефть через порт Одессы и прокачивать ее в сторону Европы, минуя российские поставки. Проект задумывался как альтернатива российской нефти, и его планировалось использовать в качестве инструмента давления в переговорах с Москвой о поставках энергоносителей.


    Кучма проект замутил.
    Уже тогда был расчет на казахстанскую и азербайджанскую нефть через Грузию, а далее танкерами до Одессы. Бгхатский народ, блин.
    1. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 18:53
      Цитата: alexboguslavski
      Уже тогда был расчет на казахстанскую и азербайджанскую нефть

      В 2001 году КТК на казахской заработал, а азербайджанская через Джейхан пошла, вот бхатский народ и обломился, - до сих пор мстят.
  5. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Сегодня, 18:15
    Елочка, зажгись...
    Надеюсь, скоро увидим сосредоточенные удары по нефтедобыче и крупнейшим нефтехранилищам.
    Кстати, 404 можно и счет выставить - почему они экологию портят своими дымами? Пусть все бочки опустошат и гореть будет нечему, экобаллы можно экономить...
  6. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 18:25
    Гори, гори жарко....
    Жаритесь, хухлы, жарьтесь....
  7. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:47
    Азербайджан на фоне серьёзных проблем в энергосистеме направил на Украину очередную партию электрооборудования под видом гуманитарной помощи

    Как сообщает государственное агентство АЗЕРТАДЖ, отправка помощи обеспечена Министерством энергетики согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 19:50
      А сделать, чтобы не доехало? Никак?
    2. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 21:23
      Почему до сих пор работают Фуд сити и Садовод?
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 19:14
    Не знаю, чему научит СВО-чубатый народ... Но пожарные они будут-великолепные! Кругом у них горит. Кругом они, тушат.)))
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 19:19
    Наши "Герани" несут тепло и свет на Украину! wink
  10. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 21:28
    Очень хорошо сделано. Уничтожение всей энергетической инфраструктуры и экспорта сельскохозяйственной продукции должно быть приоритетным фактором войны.