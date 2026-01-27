Российские разведывательные дроны типа «Герань» замечены над западом Украины

Россия готовит новый удар по Украине, утверждают украинские ресурсы со ссылкой на мнение экспертов. С самого утра сегодня над западными областями кружат российские разведывательные беспилотники.

Российский разведывательный дрон типа «Герань» сегодня замечен надо Львовом, по данным украинских ресурсов, он уже добрался до центра города и продолжает нарезать круги, видимо, фиксируя возможные цели. Как утверждается, беспилотник находится на большой высоте, достать его мобильными средствами ПВО, оснащенными пулеметами, нереально. А тратить дорогую зенитную ракету жалко. Вот и кружит он над городом. Информацию подтверждают власти города, в том числе мэр Львова Садовый.



Также российские дроны, похожие на «Герани», замечены над еще несколькими городами Западной Украины, утверждают украинские ресурсы. Как предполагается, ВС РФ готовят новый удар, который будет нанесен в ближайшее время.

Во Львове дрон долетел до центральной части города. Оснащён камерой, ведёт разведку. В целом, сегодня с самого утра разведывательные дроны сканируют весь запад Украины.


Между тем Зеленский собирает совещание по ситуации с российскими ударами по украинской энергетике. Как заявляется, ситуация фактически критическая, если Россия продолжит удары, то зима действительно превратится в «черную». Однако от ударов по российским НПЗ Зеленский отказываться не намерен.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 17:59
    То есть они знают что ведётся разведка и намечается удар и зажали ракету чтоб сбить разведчика?! А может нет той ракеты??? Или им этот удар выгоден?!
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 17:59
    Выйдешь в поле, посмотри на небо и сразу мысли, разные появляются!
    Ждём с.
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 20:55
      А тратить дорогую зенитную ракету жалко.

      Чтобы выпустить зенитную ракету, требуется захват и сопровождение цели локатором ЗРК.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 21:38
        Способов наведения не один...
        Цель приметная, если обнаружена с помощью оптичиских приборов наведения, посветить лазером не сложно... можно предположить, что техника такого типа у них есть... хотя, фиг их знает, что у них есть и как работает.
  3. Pivot Звание
    Pivot
    0
    Сегодня, 18:00
    Ну глядишь что то найдет, и дорогой подарок от дяди Искандера прилетит.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:05
    А тратить дорогую зенитную ракету жалко.


    Да, существует приказ Зеленского о запрете работы ЗРК по Гераням. А почему не поднимают авиацию?

    Неужели "Орешник" попал туда, куда надо, и хваленые F-16 после удара по Львовскому авиаремонтному заводу и аэродрому при нем превратились в тыкву, как карета у Золушки?
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 18:05
    ❝ А тратить дорогую зенитную ракету жалко ❞ —

    — Прижимистые западенцы. Правильно, экономьте и ждите, когда прилетит по результатам разведки ...
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 19:23
      И хорошо будет, если эти результаты - всмятку или в порошок.
  6. Пионер1984 Звание
    Пионер1984
    -3
    Сегодня, 18:30
    Это лишний раз подчёркивает наши проблемы с космической компонентой разведки и целеуказания.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 18:52
      Это лишний раз подчёркивает наши проблемы с космической компонентой разведки и целеуказания.

      Если следовать такой логике, у пиндocов проблемы с космической разведкой не меньше, как минимум.
  7. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +1
    Сегодня, 18:32
    Судя по всему эта Герань уже со спутниковой связью. Скорее всего связь через Старлинк, а может быть уже через российские.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 19:30
    Цитата: rocket757
    Ждём с.

    Это хихлы ждать должны! wink