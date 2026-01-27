Российские разведывательные дроны типа «Герань» замечены над западом Украины
Россия готовит новый удар по Украине, утверждают украинские ресурсы со ссылкой на мнение экспертов. С самого утра сегодня над западными областями кружат российские разведывательные беспилотники.
Российский разведывательный дрон типа «Герань» сегодня замечен надо Львовом, по данным украинских ресурсов, он уже добрался до центра города и продолжает нарезать круги, видимо, фиксируя возможные цели. Как утверждается, беспилотник находится на большой высоте, достать его мобильными средствами ПВО, оснащенными пулеметами, нереально. А тратить дорогую зенитную ракету жалко. Вот и кружит он над городом. Информацию подтверждают власти города, в том числе мэр Львова Садовый.
Также российские дроны, похожие на «Герани», замечены над еще несколькими городами Западной Украины, утверждают украинские ресурсы. Как предполагается, ВС РФ готовят новый удар, который будет нанесен в ближайшее время.
Между тем Зеленский собирает совещание по ситуации с российскими ударами по украинской энергетике. Как заявляется, ситуация фактически критическая, если Россия продолжит удары, то зима действительно превратится в «черную». Однако от ударов по российским НПЗ Зеленский отказываться не намерен.
