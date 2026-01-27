ВС РФ освободили Новояковлевку и вышли к Запасному недалеко от дороги на Орехов

В Запорожской области продолжается наступление российских Вооружённых сил. Представителям киевского режима не удалось продвинуть в Абу-Даби инициативу по «буферной зоне» вокруг ЗАЭС, что бы (при её реализации) «зарубило» возможность для ВС РФ продвигаться южнее Запорожья. Соответственно, противник продолжает терять свои позиции на разных участках фронта.К настоящему моменту подтверждается информация о том, что армия России завершила освобождение Новояковлевки. Штурмовые группы ВС РФ вышли восточнее села – к населённому пункту с названием Запасное.Запасное находится менее чем в 9 км от ключевой для противника автомобильной дороги Запорожье-Орехов. С каждым новым километром продвижения ВС РФ ситуация для Ореховского гарнизона ВСУ осложняется. И как только эта дорога (Н-08) будет перерезана физически или основательно заблокирован трафик по ней с помощью огневых средств, враг в Орехове лишится главной своей артерии снабжения.Но для противника сложность состоит и в том, что армия России может двинуться севернее - туда, где узкие участки реки Конка. Это может позволить выйти на её северный берег, что поспособствует прямому выходу уже к южным окраинам областного центра - Запорожья. Командование ВСУ в связи с таким развитием событий вынуждено задействовать силы на разных участках этого фронта, не рискуя бросить все резервы на какой-либо один.

