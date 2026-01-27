ВС РФ освободили Новояковлевку и вышли к Запасному недалеко от дороги на Орехов
5 8763
В Запорожской области продолжается наступление российских Вооружённых сил. Представителям киевского режима не удалось продвинуть в Абу-Даби инициативу по «буферной зоне» вокруг ЗАЭС, что бы (при её реализации) «зарубило» возможность для ВС РФ продвигаться южнее Запорожья. Соответственно, противник продолжает терять свои позиции на разных участках фронта.
К настоящему моменту подтверждается информация о том, что армия России завершила освобождение Новояковлевки. Штурмовые группы ВС РФ вышли восточнее села – к населённому пункту с названием Запасное.
Запасное находится менее чем в 9 км от ключевой для противника автомобильной дороги Запорожье-Орехов. С каждым новым километром продвижения ВС РФ ситуация для Ореховского гарнизона ВСУ осложняется. И как только эта дорога (Н-08) будет перерезана физически или основательно заблокирован трафик по ней с помощью огневых средств, враг в Орехове лишится главной своей артерии снабжения.
Но для противника сложность состоит и в том, что армия России может двинуться севернее - туда, где узкие участки реки Конка. Это может позволить выйти на её северный берег, что поспособствует прямому выходу уже к южным окраинам областного центра - Запорожья. Командование ВСУ в связи с таким развитием событий вынуждено задействовать силы на разных участках этого фронта, не рискуя бросить все резервы на какой-либо один.
