ВС РФ освободили Новояковлевку и вышли к Запасному недалеко от дороги на Орехов

В Запорожской области продолжается наступление российских Вооружённых сил. Представителям киевского режима не удалось продвинуть в Абу-Даби инициативу по «буферной зоне» вокруг ЗАЭС, что бы (при её реализации) «зарубило» возможность для ВС РФ продвигаться южнее Запорожья. Соответственно, противник продолжает терять свои позиции на разных участках фронта.

К настоящему моменту подтверждается информация о том, что армия России завершила освобождение Новояковлевки. Штурмовые группы ВС РФ вышли восточнее села – к населённому пункту с названием Запасное.





Запасное находится менее чем в 9 км от ключевой для противника автомобильной дороги Запорожье-Орехов. С каждым новым километром продвижения ВС РФ ситуация для Ореховского гарнизона ВСУ осложняется. И как только эта дорога (Н-08) будет перерезана физически или основательно заблокирован трафик по ней с помощью огневых средств, враг в Орехове лишится главной своей артерии снабжения.

Но для противника сложность состоит и в том, что армия России может двинуться севернее - туда, где узкие участки реки Конка. Это может позволить выйти на её северный берег, что поспособствует прямому выходу уже к южным окраинам областного центра - Запорожья. Командование ВСУ в связи с таким развитием событий вынуждено задействовать силы на разных участках этого фронта, не рискуя бросить все резервы на какой-либо один.
  1. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +6
    Сегодня, 18:41
    Речь идет о направлении перерезания трассы Н08, что позволит отрезать Орехов от снабжения. Сложный участок на Запорожье, успехов нашим бойцам.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 19:26
      Имея дроны и артиллерию, можно и не перерезать дорогу физически...
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 20:04
      Скорее всего, поскольку участок ЛБС важен, противник добавит войск и всё затормозится. По этой причине об Орехове ещё долго будем говорить.