Постпред США в ООН: Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки
Постпред США при ООН Майкл Уолтц объяснил направленные на аннексию Гренландии устремления Трампа тем, что «Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки».
Уолтц обеспокоен тем, что Россия стремительно модернизирует свои ядерные вооружения и обладает новейшими крылатыми ракетами с ядерной энергетической установкой, которые способны обходить любые существующие системы ПРО. При этом в Пентагоне предполагают, что в случае ядерного противостояния российские ракеты полетят по целям в США по кратчайшему пути — через Арктику. Чтобы иметь возможность хоть как-то этому противостоять, Трамп собирается развернуть на аннексированном у Дании острове американские системы ПРО.
Американский постпред в ООН также напоминает, что у России в настоящее время есть 60 ледоколов, кроме того, свой ледокольный флот активно строит Китай. Чтобы иметь возможность противостоять России и Китаю в Арктике, Трамп заручился поддержкой Финляндии в строительстве американских ледоколов. Поскольку ни Дания, ни Канада не предоставили для защиты Арктики ни одного своего ледокола, по мнению президента США, они сами вынуждают Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки. Кроме того, команда Трампа считает необходимым существенно увеличить количество американских военных баз в Арктике, чтобы достигнуть паритета с Россией в этом критически важном регионе.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, пытаясь убедить Трампа отказаться от планов аннексировать Гренландию, пообещал импульсивному американскому президенту, что Европа будет выделять достаточно ресурсов для защиты Арктики.
