Постпред США в ООН: Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки

Постпред США при ООН Майкл Уолтц объяснил направленные на аннексию Гренландии устремления Трампа тем, что «Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки».

Уолтц обеспокоен тем, что Россия стремительно модернизирует свои ядерные вооружения и обладает новейшими крылатыми ракетами с ядерной энергетической установкой, которые способны обходить любые существующие системы ПРО. При этом в Пентагоне предполагают, что в случае ядерного противостояния российские ракеты полетят по целям в США по кратчайшему пути — через Арктику. Чтобы иметь возможность хоть как-то этому противостоять, Трамп собирается развернуть на аннексированном у Дании острове американские системы ПРО.



Американский постпред в ООН также напоминает, что у России в настоящее время есть 60 ледоколов, кроме того, свой ледокольный флот активно строит Китай. Чтобы иметь возможность противостоять России и Китаю в Арктике, Трамп заручился поддержкой Финляндии в строительстве американских ледоколов. Поскольку ни Дания, ни Канада не предоставили для защиты Арктики ни одного своего ледокола, по мнению президента США, они сами вынуждают Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки. Кроме того, команда Трампа считает необходимым существенно увеличить количество американских военных баз в Арктике, чтобы достигнуть паритета с Россией в этом критически важном регионе.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, пытаясь убедить Трампа отказаться от планов аннексировать Гренландию, пообещал импульсивному американскому президенту, что Европа будет выделять достаточно ресурсов для защиты Арктики.
  1. kromer Звание
    kromer
    +7
    Сегодня, 19:18
    Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки


    Бред какой то.
    Притязания США на Гренландию вынуждают Россию принять Северный Казахстан в состав РФ. О!!!
    1. Себенза Звание
      Себенза
      +3
      Сегодня, 19:38
      Не Северный. Весь. С Гренландией вместе. Ещё узбеков подсобрать.
      1. Mitos Звание
        Mitos
        0
        Сегодня, 20:41
        Ресурсы Арктики они хотят. Никакое ПРО на "куске льда" не поможет от Буревестников.
      2. AlexSam Звание
        AlexSam
        +1
        Сегодня, 20:43
        Слуги Гаранта (зачёркнуто) народа и так всех узбеков с таджиками и киргизами перевезут. А вот территории Северного Казахстана хорошо было бы вернуть в состав России.
        1. Себенза Звание
          Себенза
          0
          Сегодня, 21:17
          Да вроде и надо бы, но вот хороши ли и съест ли?
    2. Татьяна Звание
      Татьяна
      +4
      Сегодня, 19:43
      в Пентагоне предполагают, что в случае ядерного противостояния российские ракеты полетят по целям в США по кратчайшему пути — через Арктику. Чтобы иметь возможность хоть как-то этому противостоять, Трамп собирается развернуть на аннексированном у Дании острове американские системы ПРО.

      Однако это не Россия собирается нападать на США, а именно паразиты США по-пиратки собирается поглотить себе в колонии весь мир, включая и Россию!
      1. opuonmed Звание
        opuonmed
        +2
        Сегодня, 20:22
        При этом в Пентагоне предполагают, что в случае ядерного противостояния российские ракеты полетят по целям в США по кратчайшему пути — через Арктику вот и все. А США обязательно сделают ядерное противостояние, они денег столько вбухали и вбухают в ПРО, значит, захотят окупиться, то есть забрать всё и вся у РФ. У РФ один выход, пока не готова ПРО что-то сделать!
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 20:29
          Молчал бы уж ангажированный представитель США в СБ ООН про агрессивность России!
          Ведь именно США первыми и пока единственными применили в Японии ядерное оружие против Хиросимы и Нагасаки, когда ВМВ уже заканчивалась, для демонстрации своей силы в отношении СССР/России и всего мира с претензией именно Фашингтона на своё геополитическое господство!

          И именно США первыми 4 апреля 1048 года создали свой военный агрессивный блок НАТО из 12 стран коллективного Запада под руководством Пентагона в качестве наступательной захватнической силы против стран социалистического лагеря и СССР - и неуклонно с тех пор приближаются к российским границам!
          Именно в ответ на действия США 14-го мая 1955 года Советский Союз объявил о создании собственного военного союза - Организации Варшавского договора (ОВД), включающий в себя 8 стран.
          В 1958 году была принята декларация между членами ОВД и НАТО о взаимном ненападении между государствами.
          1-го июля 1991 года ОВД было расформировано в связи с неустойчивыми позициями СССР на мировой арене, а также по причине воссоединения Германии в 1990 году, вернувшей свою территориальную целостность.
          Однако при этом блок НАТО не был ликвидирован. Более того, вскоре все бывший страны участники ОВД стали членами ЕС и НАТО.
          А свой первый серьезный военный опыт армия НАТО получила в 1994 - 1999 годах во время во время вмешательства вооруженных сил в Югославскую войну,

          Так что пусть представитель СБ ООН засохнет о якобы миролюбии США и стран "Вашингтонского обкома" по отношению к России!
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 19:57
      Цитата: kromer
      Россия вынудила Вашингтон взять защиту Арктики в свои руки

      Бред какой то.

      При этом в Пентагоне предполагают, что в случае ядерного противостояния российские ракеты полетят по целям в США по кратчайшему пути — через Арктику.
      Такое ощущение, когда читаю про "кратчайший путь", что сегодня проснулся во времена махровейшей "холодной войны".
      Они не заметили, сколько десятилетий прошло с тех пор, когда наши ракеты могли полететь в США ТОЛЬКО через Северный полюс? Когда на Кубе нам нужны были ракеты ТОЛЬКО для того, чтобы гарантированно держать США под прицелом?

      Я понимаю, что причину открутить Гренландию Трампу так или иначе необходимо было выдумать. Но не такую же глупую! Апофигей апофеоза - ещё и Китай сюда приплести!

      Я знаю, насколько "сведущи" американцы в географии. Сам видел. Но для того, чтобы кто-то Трампу поверил, нужна уверенность, что Гренландия находится на расстоянии выстрела из рогатки от Новой Земли. Вашингтон - на два выстрела.
      Судя по всему, Трамп тоже в курсе высоты глубин знания географии "средним американцем". Почему так успешно эту американскую особенность и использует.

      И ещё про "кратчайшее расстояние".
      Похоже, они окончательно перешли на искусственный интеллект. Вспомнился Электроник, лупивший шайбой по кратчайшему расстоянию - по щиткам вратаря.
      Срочно внедрить чипы этого интеллекта поголовно всей ихней НХЛ! Пусть тренируются наши ракеты отражать...
    4. bayard Звание
      bayard
      +2
      Сегодня, 20:05
      Цитата: kromer
      Притязания США на Гренландию вынуждают Россию принять Северный Казахстан в состав РФ. О!!!

      А Вы логично мыслите .
      А так то он прав - и ледоколов у нас полно , и ядерное оружие модернизируем стремительно , и Гренландия ему нужна , и про Казахстан Вы правильно заметили , хоть он об этом и не сказал .
      Трамп ломает неправильный порядок , а мы должны строить Свой Порядок .
      Нам бы ещё своих чиновников-двоечников в Лондон выслать , да отличников на их место поставить .
  2. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    +3
    Сегодня, 19:26
    Тролили Трампа - вот и захотел он арктическую игрушку. Сильный мотиватор.
    Для России спор с Данией по Гренландии явно выгоден, он подрывает единство всей этой артели, а вот в долгую еще не все ясно. Но скоре всего - в пользу нам это пойдет...
    1. kromer Звание
      kromer
      0
      Сегодня, 19:47
      Цитата: Василий_Островский
      Тролили Трампа - вот и захотел он арктическую игрушку.


      Какой там троллили. Он Арктику захотел ещё до выборов.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        +1
        Сегодня, 19:55
        Соглашусь. Озвучено было до. Думали, но не решили. А по факту действуют. Вот "НОРД" в действие.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:29
    .Американский постпред в ООН также напоминает, что у России в настоящее время есть 60 ледоколов, кроме того, свой ледокольный флот активно строит Китай.

    Вы, чем похвастаетесь? wassat Гренландией?
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 19:31
    Амеры что, решили, что для "защиты Арктики" необходимо все льды расколошматить? Как это может помочь? И вообще, кому надо захватывать постоянно дрейфующие льдины?
  5. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 19:33
    . Россия стремительно модернизирует свои ядерные вооружения и обладает новейшими крылатыми ракетами с ядерной энергетической установкой, которые способны обходить любые существующие системы ПРО.

    И именно "Буревестник" будет лететь через Арктику.
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 19:46
      Бред конечно! "Буревестник" это крылатая ракета, а не баллистическая.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 19:34
    Когда Питфуик был Туле ,туда ссылали всех залётчиков военных в США ,что в Голливуде , что в писательских изданиях . laughing Где они найдут служивых для мест , где трамп боевых пингвинов не пас?( Где Макар телят не пас ).
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 19:50
      Вы трампа не дооцеоцениваете и американцы тоже . laughing Он знал . bully
      1. Руслан Голота Звание
        Руслан Голота
        0
        Сегодня, 19:56
        А деньги на это развлечение есть?
    2. AlexTss Звание
      AlexTss
      0
      Сегодня, 19:51
      С пингвинами поаккуратнее... stop
      Сейчас вспомнят, что Сармат может и через Южный полюс... what
      И пингвинам срочно понадобится демократия !!! wassat
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 20:08
      Цитата: tralflot1832
      Где они найдут служивых для мест , где трамп боевых пингвинов не пас?

      Теперь США просто обязаны завезти в Гренландию пингвинов , чтоб пейзаж ролику соответствовал . И следить за ними внимательно чтоб домой не улетели - птицы всё-таки . bully
  7. Андрей Апкадыров Звание
    Андрей Апкадыров
    0
    Сегодня, 20:04
    Не надо ссылаться на Россию, нужно говорить, что, мол, по причине географического положения данного строва США три четверти века были вынуждены защищать эту территорию, содержать базы, патрулировать прибрежную линию. За это время номинальный владелец - Дания не произвела достаточных инвестиций, прибыль от которых могла бы помочь покрыыыть затраты на оборону острова, которые по большей части ложаться на США. Ведь в рамках НАТО не стоит вопрос нужно защищать остров или нет. Он есть и имеет стратегическое значение - значит нужно. США это делают и несут убытки. Таким образом, если Дания сама не способна ни извлекать прибыль, ни обеспечивать защиту острова, то эту возможность следует предоставить союзникам по альянсу - что то в этом роде
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 20:30
    Полосатики реализуются свой план, т. е. право сильного и на всех остальных, их визг и мнения им плевать...
    Вот так просто.
    Всякие обоснования своих планов, это так, по инерции просто надо что то сказать, заявить и не более того.