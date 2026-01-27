«Наша миссия – восточный часовой»: Португалия создаёт бригаду против России

3 455 23
«Наша миссия – восточный часовой»: Португалия создаёт бригаду против России

26 января совет ЕС одобрил выделение Португалии финансового пакета на €5,8 млрд в рамках реализации европейской программы перевооружения SAFE. Часть из этих средств Лиссабон намерен потратить на закупку 90 Boxer 8x8 (в вариантах БТР и БМП), которые станут материальной базой для формирования новой средней бригады (Brigada Média). Данное соединение станет основным боевым вкладом страны в «сдерживание России». Министр обороны Нуну Мелу прямо связал модернизацию армии с целью борьбы против РФ:

Наша национальная миссия – восточный часовой (Sentinela de Leste). Безопасность Португалии теперь начинается далеко за её границами.

Boxer в варианте БМП:





Лиссабон больше не рассматривает свою армию только как силу, предназначенную для проведения локальных операций в Африке. Вновь создаваемая средняя бригада позиционируется как вклад в военный потенциал Большой Европы. Она предназначена для быстрой переброски в любую точку конфликта на континенте.

Португалия уже использует элементы будущей средней бригады для ротации своих контингентов в Румынии, где они входят в состав многонациональной боевой группы НАТО. Переход на бригадную структуру позволит поддерживать военное присутствие в этой стране более системно, отправляя полностью укомплектованные и слаженные батальонные группы.

Pandurs II VBR Canhão 30 (слева) и VBR ICV армии Португалии:



Средняя бригада будет насчитывать около 2500–3000 военнослужащих, 3 мотопехотных батальона, которые будут играть роль основного ударного кулака. На их вооружение поступят новые Boxer 8х8, уже имеющиеся более лёгкие Pandur II 8х8 (запланирована модернизация), современные ПТРК (вероятно, Spike LR2 или MMP/Akeron MP) и БПЛА.

Разведывательный эскадрон будет оснащён лёгкими бронемашинами VAMTAC ST5 и дронами. В придаваемом бригаде артдивизионе планируется переход с буксируемых гаубиц L118 Light Gun (105-мм) и M114 (155-мм) на колёсные САУ (ранее обсуждались CAESAR или Archer). Для зенитного дивизиона будут закуплены ЗРК малой и средней дальности (возможно, IRIS-T SLS и NASAMS). Также в составе бригады будут действовать инженерная рота и батальон МТО.
  1. kapitan92 Звание
    kapitan92
    +11
    Сегодня, 20:43
    А эти то ушлепки куда лезут? Совсем нюх потеряли! Результат беззубой политики либералов кремлевских. Думается, это начало. stop
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 21:19
      Цитата: kapitan92
      А эти то ушлепки куда лезут?

      Госсссподи! И эти туда же...
      Мало нам "Трибалтийских тигров", теперь ещё и "Лиссабонский тигр" объявился.
  2. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 20:45
    Данное соединение станет основным боевым вкладом страны в «сдерживание России».

    Ну пусть сдерживает на Пиренейском п-ве и не дергаются. Если там считают, что Португалия очень далеко и до нее не дотянуться, то это ошибочное мнение.
    1. Товарищ Ким Звание
      Товарищ Ким
      +2
      Сегодня, 20:57
      Статья написано невнятно (сознательно).
      Вы не поняли, что идёт сколачивание НАТОВского контингенета, для войны с нами, на территории руины?
      Они почти подготовили логистическую инфраструктуру, подтянули склады, изменили медстраховки.
      Теперь покрытие смерти и ранений, доступно для испанских и португальских военнослужащих, выполняющих свои служебные обязанности на Украине.

      Можно хихикать, но НАТОВская машина хорошо отлажена, и просто-так перемещать всю номенклатуру вооружений, переписывать условия покрытия медстраховки там никто не будет. Это делают лишь для одного- воевать с нами.

      Какие-то МИнски, Стамбульчики, никак не повлияют на это. Переговоры лишь оттягивают время, для завершения этого похода на Восток.

      Скоро всё начнётся.
      Продолжайте хихикать дальше.

      РВСН -навсегда! Но никто не решится их применять.
      1. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 21:01
        Товарищ Ким
        Скоро всё начнётся.
        Продолжайте хихикать дальше.
        РВСН -навсегда! Но никто не решится их применять.

        Я не хихикаю. Если начнется, то перочинным ножичком их никто пугать не станет. И война примет совершенно иной характер, даже без БПЛА.
        1. ettore Звание
          ettore
          0
          Сегодня, 21:48
          Цитата: frruc
          И война примет совершенно иной характер, даже без БПЛА.

          Без БПЛА никуда, только они будут не такие. Орешники, Тополя и др. это ведь тоже БПЛА.
      2. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 21:28
        Оно конечно так, но вам бы то же почитать внимательно. Все началось с ВЫДЕЛЕНИЯ 5 млрд Евро из бюджета ЕС. И вот тут сразу все страны начали много всего обсуждать и выделять и формировать новые бригады. Уже готовы и закупить и перевооружить. А еще они с радостью продадут свое старье скакаусам. Но как только выделение денег закончится, я думаю тут же и португальские военные пойдут наслаждаться теплым морем.
  3. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 20:47
    Португалия создаёт бригаду против России

    Если Россия пнёт эту "бригаду", то лететь ей и кувыркаться придётся долго.
    Португальцы гордые птицы, как пнёшь , так и летают, а пинать мы будем жёстко, чтобы очередной португальский петух не кукарекал lol
    На месяц не хватит при той интенсивности БД, что сейчас на Окраине происходят.
    А туда же ПРОТИВ РОССИИ!!!! wassat
    1. frruc Звание
      frruc
      -1
      Сегодня, 21:23
      Также в составе бригады будут действовать инженерная рота и батальон МТО.

      Если бригаду перебросят на границу России, то требуется доукомплектовать ротой санитаров и полевыми крематориями.
    2. Добрый злыдень Звание
      Добрый злыдень
      0
      Сегодня, 21:33
      Цитата: К-50
      Португальцы гордые птицы, как пнёшь , так и летают, а пинать мы будем жёстко, чтобы очередной португальский петух не кукарекал

      Не хвались, идучи на рать...(Народная мудрость)
  4. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 20:50
    Наша национальная миссия – восточный часовой (Sentinela de Leste). Безопасность Португалии теперь начинается далеко за её границами.
    Не многие в России знают где Португалия, а в Португалии мало кто знает где находится Украина, но где находится Сибирь, все знают.
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +1
      Сегодня, 20:58
      Они не знают, они опой чуют.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 21:25
      Цитата: carpenter
      Не многие в России знают где Португалия

      Хотя, всё-таки, в России несравнимо больше народу знает, где находится Португалия, чем в Португалии - где находится Украина. laughing

      Кстати, благодаря министру обороны Португалии я вспомнил, кого мы в России ещё не били, кто ещё не удобрял наш чернозём.
  5. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 21:04
    А эти то за что на нас окрысились? Кобеса забарахлила? Похоже не боятся пугнуть парнишечек сибирским холодком.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:15
      геолог
      А эти то за что на нас окрысились?

      Они не скрысились. Это общий план и ответ ЕС (НАТО), они ведь как бы едины.
  6. Евгений_Свириденко Звание
    Евгений_Свириденко
    -1
    Сегодня, 21:14
    "Добро пожаловать" на "сдерживание". В район Верхоянска (до- 58 °С)... Можно и в доходящие 10 метровой высоты сугробы Камчатки... Это ведь далеко от границ Португалии ? Как они и хотели ?
    1. Ingvar7401 Звание
      Ingvar7401
      0
      Сегодня, 21:37
      Им и - 10 хватит, для полноты ощущений
  7. Комментарий был удален.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:19
    Однако слетается воронье с стаю...
    Теперь вопрос кто рискнет и чем...
  9. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 21:22
    CTON HATO stop
    back to your sunny beaches
    Your taxpayers wont love this
  10. Сержант Звание
    Сержант
    +1
    Сегодня, 21:27
    Ну эти то куда лезут?!
    Сидели,ели бы апельсины,пили вино и танцевали.
  11. Ingvar7401 Звание
    Ingvar7401
    0
    Сегодня, 21:36
    По моему португальцев ещё не били
  12. ettore Звание
    ettore
    0
    Сегодня, 21:44
    Министр обороны Нуну Мелу прямо связал модернизацию армии с целью борьбы против РФ:

    Ну-ну.
  13. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 21:47
    А в Лиссабоне точно знают, где находится Россия?
    Прочитав эту новость - появляются сильные сомнения...
    Португальцы как бойцы - это уж совсем не смешно... просто рыдаю... им если бакалау не подадут на обед - войны не будет... а, про картошку забыл - основное блюдо во всех меню...