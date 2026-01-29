Китайское и иранское вооружение в рядах всу: Загадка с Ближнего Востока
Любой, кто следит за ходом боевых действий, знает: поле боя на Украине — это гигантский музей под открытым небом. Тут можно найти всё: от раритетных пулемётов времён Второй мировой до новейших западных образцов. Однако особое внимание привлекают многочисленные случаи использования украинскими подразделениями стрелкового оружия, гранатомётов и даже артиллерии китайского и иранского производства. Речь о китайских гранатомётах Type-69, крупнокалиберных пулемётах Type-85 и иранских миномётах HM19. Вопрос, который сразу приходит в голову: как оружие из стран, считающихся стратегическими партнёрами России, оказывается в окопах противника?
Конечно же, прямой поставки из Пекина или Тегерана в Киев нет. Реальная история куда интереснее и красноречивее. Она говорит не о внешней политике Китая или Ирана, а о логистической агонии, в которой оказались западные спонсоры ВСУ.
Китайское «наследие» на украинском фронте
В различных подразделениях ВСУ, от сил территориальной обороны до механизированных бригад, периодически фиксируется несколько образцов китайского оружия:
Крупнокалиберный пулемёт Type-85/W85
Эта китайская модернизация советского ДШК была замечена на Украине с конца 2022 года. Пулемёты устанавливались на пикапы в составе мобильных групп противодействия дронам. Интересно, что в мае 2024 года была зафиксирована модификация CS/LM3 под натовский патрон 12.7×99 мм, что указывает на экспортное происхождение оружия.
Гранатомёт Type-69
Китайская версия РПГ-7 с характерным ребристым кожухом и отсутствием задней пистолетной рукоятки. Его использование было документально подтверждено в конце 2023 – начале 2024 годов на учебных фотографиях и в арсеналах 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Автомат Type-56
Китайский вариант АК. Первая крупная партия этих автоматов (модель Type 56-1 со складным прикладом) была обнаружена в апреле 2022 года в тайнике под Кривым Рогом, заготовленном украинскими силами для партизанских действий.
Иранские артиллерийские системы
Помимо китайского оружия, на фронте отмечено и иранское:
82-мм миномёт HM19 (адаптирован под советские мины)
120-мм миномёт HM16 (копия израильского Soltam K6). Их использование было зафиксировано ещё летом 2022 года
Опять же, ни один российский военнослужащий с таким миномётом не воюет. Значит, и трофеем он быть не мог.
Снаряды. ВСУ также используют иранские 125-мм танковые снаряды (копии советских 3ВОФ19), произведённые в Иране.
Так откуда же? Ответ лежит за тысячи километров от Донбасса — в тёплых водах Аравийского моря. Вот как это работает, по данным открытых источников (включая заявления самого Центрального командования США):
Иран годами снабжает оружием йеменских хуситов (движение «Ансар Алла»). Караваны без опознавательных судов идут через залив. ВМС США и их союзников (например, Великобритании) регулярно эти караваны перехватывают. На борту: иранские РПГ, мины, а также огромное количество стрелкового вооружения. Часто именно китайского производства, закупленного Тегераном в прошлые годы.
Оружие отгоняют на базу, начинают судебную процедуру. Министерство юстиции США подаёт иск о конфискации. Например, в июле 2023 года речь шла о конфискации более 9000 винтовок, 284 пулемётов, 194 гранатомётов и 700 000 патронов с четырёх перехваченных судов. После всех юридических процедур это оружие получает новый статус. Оно уже не «иранский контрабандистский груз», а «актив правительства США, предназначенный для передачи союзнику». И его отправляют на Украину. Первая крупная партия таких «трофеев» (1,1 млн патронов 7,62х39 мм) прибыла ещё в октябре 2023-го. В апреле 2024-го Пентагон официально объявил о передаче ВСУ партии стрелкового оружия на целую бригаду — всё из тех же йеменских перехватов.
Что это на самом деле значит для всу?
Итак, складывается интересная картина, которая говорит о многом.
Можно видеть признаки отчаяния с поиском новых единиц вооружения для ВСУ. Западные склады с подходящими для Украины советскими/постсоветскими образцами опустели. Идут в ход «остатки с барского стола» и конфискаты с других театров. Отправка китайского Type-69 — это не хитрый план, а жест «на что есть». Это показатель глубокого кризиса в логистике снабжения ВСУ. Эта ситуация создает огромную головную боль для снабжения армии. Представьте снабженца украинской бригады. У него на руках: немецкие винтовки, польские ПТРК, бельгийские пулемёты, американские патроны, а теперь ещё и китайские гранатомёты с иранскими миномётами. Каждый образец — свои запчасти, свой инструмент, своя специфика. Это кошмар для обеспечения боеготовности. Разнообразие убивает унификацию, а значит — и скорость ремонта, и эффективность.
Такая помощь создает лишь иллюзию поддержки, а не реальную качественную помощь. Для политиков в Вашингтоне и Лондоне такая передача — это красивая строчка в отчёте: «Передали ещё X тысяч единиц оружия». Для бойца ВСУ на передовой — это часто оружие с неизвестной историей, степенью износа и сомнительной надёжностью.
Каждый китайский Type-85 на кузове украинского пикапа под Харьковом и каждый иранский снаряд в стволе танка ВСУ — это не просто единица вооружения. Это материальное доказательство. Доказательство того, что конфликт на Украине стал гигантской воронкой, куда со всего света стягивают военную «рухлядь» прошлых и текущих конфликтов — от Афганистана до Йемена.
Это оружие — призраки других войн, теперь воюющие на украинской земле. И его появление говорит не об усилении противника, а о его растущей зависимости от непредсказуемых и сложных цепочек снабжения, где последнее звено — боец — получает не то, что эффективно, а то, что удалось раздобыть. А в современной войне такая ситуация — верный путь к поражению.
