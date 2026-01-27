Дальнобойный беспилотник с боеголовкой FPV-дрона: Британия показала БПЛА HAMMER

198 3
Дальнобойный беспилотник с боеголовкой FPV-дрона: Британия показала БПЛА HAMMER

Британская компания Edinburgh Drone Company (EDC) показала ударный беспилотник-камикадзе HAMMER «с увеличенной дальностью полёта».

Масса боеголовки, которую несёт БПЛА, составляет 2,5 кг. БЧ аналогичного веса штатно несут FPV-дрон, например, кумулятивную гранату ПГ-7ВЛ на 2,6 кг. Но HAMMER, запускаемый с катапульты, способен пролететь до 22 км, а с дополнительными аккумуляторами до 50 км.



Разработчик пояснил по поводу вооружения беспилотника:

HAMMER поддерживает кассетные боеприпасы и боеголовки, аналогичные тем, что используются в реактивных гранатомётах, что даёт операторам несколько вариантов нанесения ударов.

Сообщается, что в ходе недавних испытаний БЧ HAMMER пробила 600 мм бронированной стали, продемонстрировав свою эффективность на поле боя. Для сравнения, у ПГ-7ВЛ этот показатель составляет 500 мм, чего достаточно для поражения танков FPV-дронами.



В EDC заявили, что платформа была разработана с учётом «низкой стоимости»:

Мы намеренно сделали HAMMER простым и экономичным, его стоимость составляет £100 тыс., что ниже, чем у аналогичных европейских стартапов. При этом он уже готов к выполнению задач.

Как пояснил разработчик, его продукт способен обеспечить Британии суверенный потенциал в области производства дронов.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:30
    С одной стороны, дрон самолетного типа, менее маневренный...
    С другой стороны, за кем гонятся будет, мало подвижные цели для него, самое то...
    Сбить его... один винт, попасть в него можно, вот только дрон по инерции будет лететь в цель, если она близко расположена и оператор опытный, умеет правильно рулить.
    В общем, не вундервафля, стандартная, рабочая модель.
  2. Андрей К Звание
    Андрей К
    0
    Сегодня, 21:30
    'Разработка" мелкобритов, которой они хвастаются, уже вчерашний день.
    Наши дроны уже давно таскают и БЧ от различных гранатомётов и ТМки под 6 килограммов.
    Очередной свист посвящённый освоению средств.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 21:31
    Да,и все знают где и по кому этот дрон будут тестировать и если он себя покажет,кому будут поставлять.