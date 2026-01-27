Дальнобойный беспилотник с боеголовкой FPV-дрона: Британия показала БПЛА HAMMER

HAMMER поддерживает кассетные боеприпасы и боеголовки, аналогичные тем, что используются в реактивных гранатомётах, что даёт операторам несколько вариантов нанесения ударов.

Мы намеренно сделали HAMMER простым и экономичным, его стоимость составляет £100 тыс., что ниже, чем у аналогичных европейских стартапов. При этом он уже готов к выполнению задач.