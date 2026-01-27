Купянск-Узловой не только не находится под контролем РФ, но даже не причастен к непосредственной линии столкновения. Группировка объединенных сил не перестает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля.

Украинский Генштаб опровергает заявление главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об установлении российского контроля над поселком Купянск-Узловой. При этом в Киеве ссылаются на карты украинского паблика DeepState.В Киеве не признают потерю Купянска-Узлового, заявляя, что, согласно картам, российские войска даже не подошли к этому населенному пункту, не говоря уже о его контроле. Между тем бои в этом поселке шли не один месяц, российские войска в него вошли уже давно. Как заявляют российские военные эксперты, часть поселка и так была под контролем ВС РФ, другая находилась в серой зоне.Но у Киева своя логика: раз на карте обозначено, что российские войска до Купянска-Узлового не дошли почти 4 км, значит, и поселок они контролировать не могут.Между тем даже западные эксперты, в частности небезызвестный Юлиан Рёпке, ранее неоднократно подчеркивали, что украинские карты не соответствуют действительности, отставая от реальной ситуации на фронте на несколько недель. Киев просто не намерен признавать свои поражения. Такая ситуация была замечена уже неоднократно.Напомним, что о контроле российских войск над Купянском-Узловым заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки «Запад».