Киев отрицает потерю Купянска-Узлового, ориентируясь на карту паблика DeepState

Украинский Генштаб опровергает заявление главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об установлении российского контроля над поселком Купянск-Узловой. При этом в Киеве ссылаются на карты украинского паблика DeepState.

В Киеве не признают потерю Купянска-Узлового, заявляя, что, согласно картам, российские войска даже не подошли к этому населенному пункту, не говоря уже о его контроле. Между тем бои в этом поселке шли не один месяц, российские войска в него вошли уже давно. Как заявляют российские военные эксперты, часть поселка и так была под контролем ВС РФ, другая находилась в серой зоне.



Но у Киева своя логика: раз на карте обозначено, что российские войска до Купянска-Узлового не дошли почти 4 км, значит, и поселок они контролировать не могут.


Купянск-Узловой не только не находится под контролем РФ, но даже не причастен к непосредственной линии столкновения. Группировка объединенных сил не перестает удивляться способности российских генералов не только преувеличивать свои достижения, но и придумывать их с нуля.


Между тем даже западные эксперты, в частности небезызвестный Юлиан Рёпке, ранее неоднократно подчеркивали, что украинские карты не соответствуют действительности, отставая от реальной ситуации на фронте на несколько недель. Киев просто не намерен признавать свои поражения. Такая ситуация была замечена уже неоднократно.

Напомним, что о контроле российских войск над Купянском-Узловым заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе посещения командного пункта группировки «Запад».
21 комментарий
  1. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +10
    Сегодня, 20:11
    А при чем тут украинские карты? Вполне наш lostarmour тоже рисует этот поселок за хохлом
    1. Помеха с права Звание
      Помеха с права
      +2
      Сегодня, 20:30
      А при чем тут украинские карты? Вполне наш lostarmour тоже рисует этот поселок за хохлом
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +1
      Сегодня, 21:17
      наш lostarmour тоже рисует этот поселок за хохлом
      По информации от Юрия Подоляки, наши ДРГ зашли в Купянск-Узловой с севера через лесную местность. Но это не значит, что освободили. Бои только начинаются.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    -2
    Сегодня, 20:13
    При этом в Киеве ссылаются на карты

    Компаса не хватает...
    1. Русь Звание
      Русь
      -2
      Сегодня, 20:16
      Так маленький вопросик... Карты- то читать умеют?
      1. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +1
        Сегодня, 20:58
        Читать, точно не умеют. Зато умеют на карте что-нибудь написать.
        1. Русь Звание
          Русь
          0
          Сегодня, 21:12
          Не читатель... Писатель! wink
  3. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +9
    Сегодня, 20:15
    Герасимов обманывать не будет… но это не точно.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +2
      Сегодня, 20:18
      Верить низя никому.... wassat hi
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 20:26
      Мы ентот Купянск Узловой взяли 15. января, как заявил Герасимов.
      1. Kunich Звание
        Kunich
        +4
        Сегодня, 20:36
        Ему так понравилось, что он его решил взять повторно.
      2. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 20:56
        там же написано что завершает освобождение купянск узловой, а сегодня получается завершили
        1. topol717 Звание
          topol717
          -1
          Сегодня, 21:21
          Ну так там тому писаке важно зацепится за слова и накинуть на вентилятор, расчет на то, что никто всё предложение читать не будет. А вы взяли да прочитали.
      3. mikh-korsakov Звание
        mikh-korsakov
        +2
        Сегодня, 21:00
        15 января Купянск-узловой взяли в кредит.
  4. Добрый_день Звание
    Добрый_день
    +3
    Сегодня, 20:34
    Когда приедут корреспонденты, тогда и будет понятно, что нп взят. Как в Судже было, только взяли и через неделю (или меньше) уже корры по Судже ходили.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 20:57
      просто от суджи украинцы убежали сравнительно далеко, поэтому там и появились корреспонденты
      1. Добрый_день Звание
        Добрый_день
        0
        Сегодня, 21:09
        Да, но корреспонденты, пожалуй, это самый объективный показатель.
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    -1
    Сегодня, 20:38
    Ну да, ну да. А ещё кЫборги до сих пор удерживают Донецкий аэропорт.

    - Когда х0х0л врёт?
    - Когда у него губы шевелятся.
  6. геолог Звание
    геолог
    0
    Сегодня, 20:42
    Тут вопрос пойдет о бумажных картах или електронных. Но снимке видно как Редис показывает Сырскому что то на компьютерн. экран ведь там можно быстро стирать и рисовать по новой. А вот с бумагой дело обстоит не так. На большой красивой бумаге можно быстрее нарисовать обстановку цв.карандашами, но стереть то,что уже захватили очень сложно т.к. след резинки или лезвия останется, да и зачем стирать, а вдруг может обстановка изменится в нашу пользу.
  7. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 21:09
    Справедливости ради мы тоже играем в "карточные фокусы", но нам с 404 не сравниться... хотя в целом - а чего ожидать-то? Что бы 404 официально нагнетали уныние в тылу и на фронте? Нам это нужно воспринимать спокойнее, пусть они играют в эту игру, мы же должны заниматься делом - бить их реально, а не подставлять себя по такой же троллинг...
  8. Павел_Свешников Звание
    Павел_Свешников
    0
    Сегодня, 21:45
    Эта группировка Запад уже достала своим враньем. По вранью они просто лидеры ВС РФ. Им за это уже пора выписывать орден за лучшее вранье и вручить командующему Сергею Кузовлеву. Но вместо этого ему Путин лично вручил звезду Героя России. Бардак.