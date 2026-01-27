Эти два вопроса – территории и Запорожская АЭС – остаются единственными нерешёнными в рамках мирного процесса. Именно для их решения президент готов провести встречу с Путиным и обсудить их.

Я не вижу необходимости встречаться с Лавровым. Потому что уже сформированы переговорные группы, в которые входят и представители МИД в том числе.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига сегодня объявил о том, что «президент Зеленский намерен встретиться с Путиным».По словам Сибиги, Зеленский «готов провести такую встречу для решения вопросов, которые касаются контроля над Запорожской АЭС и другими территориями».Сибига:При этом г-н Сибига заявил, что для решения таких вопросов нужна именно встреча в формате «Зеленский-Путин», а предварительно согласовывать её на уровне МИД Украины и России «не обязательно»:Российская сторона пока не комментирует этих заявлений представителя киевского режима. При этом Москва ранее неоднократно указывала на то, что может послужить началом процесса мирного урегулирования: Киев должен вывести свои войска с территории Донбасса.Также российские власти подчёркивают, что контроль над ЗАЭС передавать никому не планируют, а если Украине нужна энергия с этой электростанции, то Россия готова осуществлять такие поставки на взаимовыгодных условиях.Поэтому что-либо обсуждать уже нет никакого смысла - либо Украина выполняет эти требования, либо - то, что уже неоднократно озвучивал президент Владимир Путин.Напомним, что ранее Зеленский собственным указом ввёл запрет на ведение переговоров с президентом Путиным.