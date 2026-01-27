Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения ЗАЭС и территорий

4 492 26
Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения ЗАЭС и территорий

Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига сегодня объявил о том, что «президент Зеленский намерен встретиться с Путиным».

По словам Сибиги, Зеленский «готов провести такую встречу для решения вопросов, которые касаются контроля над Запорожской АЭС и другими территориями».

Сибига:

Эти два вопроса – территории и Запорожская АЭС – остаются единственными нерешёнными в рамках мирного процесса. Именно для их решения президент готов провести встречу с Путиным и обсудить их.

При этом г-н Сибига заявил, что для решения таких вопросов нужна именно встреча в формате «Зеленский-Путин», а предварительно согласовывать её на уровне МИД Украины и России «не обязательно»:

Я не вижу необходимости встречаться с Лавровым. Потому что уже сформированы переговорные группы, в которые входят и представители МИД в том числе.

Российская сторона пока не комментирует этих заявлений представителя киевского режима. При этом Москва ранее неоднократно указывала на то, что может послужить началом процесса мирного урегулирования: Киев должен вывести свои войска с территории Донбасса.

Также российские власти подчёркивают, что контроль над ЗАЭС передавать никому не планируют, а если Украине нужна энергия с этой электростанции, то Россия готова осуществлять такие поставки на взаимовыгодных условиях.

Поэтому что-либо обсуждать уже нет никакого смысла - либо Украина выполняет эти требования, либо - то, что уже неоднократно озвучивал президент Владимир Путин.

Напомним, что ранее Зеленский собственным указом ввёл запрет на ведение переговоров с президентом Путиным.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +14
    Сегодня, 20:25
    Зеленский «готов провести такую встречу для решения вопросов, которые касаются контроля над Запорожской АЭС и другими территориями».

    То есть Путина хотят поставить в один ряд с марионеткой как-то так . Обсуждают с сувереном, а не с марионеткой, которая ничего не решает.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +4
      Сегодня, 20:45
      Эти два вопроса – территории и Запорожская АЭС – остаются единственными нерешёнными

      А остальные вопросы уже решили?! what
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +5
      Сегодня, 20:54
      Причём с нелегитимной марионеткой, срок президенства которой закончился 2 года назад! Наверное в этом и есть задумка этой встречи, чтобы Путин встретясь с Зеленским признал его законным президентом Украинского государства.
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +4
    Сегодня, 20:27
    "...то Россия готова осуществлять такие поставки на взаимовыгодных условиях...".

    Тут воюем - и наши парни гибнут.
    А рядом врагу продаём - и российские олигархи навариваются.
    И как так может быть..??
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 20:30
      Андрей Храмов hi ,если ничего не поменялось,то указывалось что поставки возможны после подписания мирного соглашения,а не во время проведения С.В.О.
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 20:27
    А указ о запрете на переговоры с Путиным уже отменили? Или это не важно? А Зеленский имеет право хоть что-то подписать? А разве В.В.П. не сказал по поводу Зеленского что он не легитимен? Или это так для понтов Сибига ляпнул,мол смотрите какие мы храбрые.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 21:26
      Цитата: Ропот 55
      Или это так для понтов Сибига ляпнул,мол смотрите какие мы храбрые.

      Скорее не "храбрые" а хитроопые.
      Сибига точно знает, что такая встреча невозможно априори, а стало быть можно гнать этот порожняк лишь для того, что бы потом со всех доступных трибун сказать - "Ну вот видите, мы так встретиться хотим, что даже сало в горло не лезет, а он нас совсем не уважает и встречаться не хочет потому, что хочет продолжения войны".
      Избитая схема. winked
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 20:32
    Вопрос... а вопросов нет, в скакуасии не с кем договариваться.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      Сегодня, 20:36
      rocket757 hi ,нашему дипломатическому корпусу на ЭТО надо давить постоянно,мол нет выборов стало быть и подписать никто ничего не в праве,иначе обманут 100%. А выборы эти проводить не будут в ближайшее обозримое время,стало быть и разговаривать не о чем. А то вон уже у них террорист в переговорщиках.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 21:24
        Будут выборы, не будет, все равно попытаются обмануть...
        Так то все делают вид, что договариваются, а по факту, гейропейским, это, пока не нужно... вернее, они не осознали, что придётся урезать свои хотелки до значений, практически в ноль... но это так, не точно.
        Поживём, увидим.
  5. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +5
    Сегодня, 20:33
    А кто такая эта Сибига?! Пусть идёт лесом. Готов он! Вон пусть с еврогейцами встречается, а у нас ему не рады.
  6. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +3
    Сегодня, 20:33
    Очень с ним клоуном разговаривать? Он вообще кто?
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 20:41
    для решения вопросов, которые касаются контроля над Запорожской АЭС

    АЭС наша и точка - какие ещё тут вопросы, какие типа обсуждения? Бред.
  8. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 20:43
    Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным для обсуждения ЗАЭС и территорий

    А есть резон в встрече? belay
    Обычно Договора готовят специально выбранные и назначенные люди, какой смысл первым лицам что-то обсуждать теряя время?
    Да и есть что обсуждать по теме?
    ЗАЭС принадлежит России, ибо строили её при коммунистах, раз вам это не по нраву идёте лесом. yes
    Территории выбравшие путь с Россией, принадлежат России и там совершенно нечего обсуждать, ну вот абсолютно. request
    Можно обсуждать только те территории Днепропетровской и Сумской областей, куда вошли войска России и только.
    Если они тоже захотят войти в состав России, то обсуждения тут же заканчиваются, после референдума и его результатов.
    Всё прозрачно и в духе Закона. yes
    Так зачем тогда ВВП встречаться с военным преступником? belay what
  9. tabletkin73 Звание
    tabletkin73
    +4
    Сегодня, 20:43
    Понятно, что с этим чертом никто встречаться не будет. Но если предположить, что что-то подобное может состояться, зеленский в Москву не поедет. Поэтому складывается впечатление, что англичане ему дали задание выманить Путина за границу. Англичане любят многоходовочки.
    1. d.zacharith Звание
      d.zacharith
      0
      Сегодня, 21:10
      В России помимо Москвы есть и других прекрасных мест где можно провести переговоры- Воркута, Магадан, Сахалин, тот же Грозный
  10. mikh-korsakov Звание
    mikh-korsakov
    -3
    Сегодня, 20:46
    президент Зеленский намерен встретиться с Путиным


    Да, вот так. "Президент?" понюхал и подумал, все таки никак. Хоть я на земле самый главный властелин (ну на втором месте Трамп), но придется и с этим встретиться, такая уж у меня судьба. В ЭТОТ МОМЕНТ ВНЕЗАПНО ПОБЛизости ВЗРЫВ!!! Лампа помигала и погасла. Ой, ой ой. Пукнул и заметался в поисках двери в бункер.
  11. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 20:58
    Если его заспиртовать в банку и поместить в Кунксткамеру, то можно и встретиться.
  12. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    0
    Сегодня, 21:01
    Whats the knife in your pocket
  13. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +2
    Сегодня, 21:02
    Очередное «плутовство» от селюков. Только, безоговорочная капитуляция, как говорили Наши предки в 1945г., в Берлине.
    1. котик-русич Звание
      котик-русич
      0
      Сегодня, 21:45
      Цитата: Sergey39
      Очередное «плутовство» от селюков. Только, безоговорочная капитуляция, как говорили Наши предки в 1945г., в Берлине.
      Вот когда над "офисом Зеленского" будет водружено Знамя Победы и вся украина будет освобождена армией России - тогда и будет капитуляция...
  14. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 21:08
    Пусть напишет письмо на почту, зачем лично встречаться laughing
  15. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 21:18
    президент Зеленский намерен встретиться с Путиным».

    1. Зеленский не президент.
    2. А Путин собирается встречаться с гражданином Зеленским?
  16. рюрикович Звание
    рюрикович
    0
    Сегодня, 21:40
    Поэтому что-либо обсуждать уже нет никакого смысла - либо Украина выполняет эти требования, либо - то, что уже неоднократно озвучивал президент Владимир Путин.

    А еще лучше то, что рисуют на картах - с Одессой и Николаевом в составе РФ
  17. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 21:44
    Встречаться с кем? Для чего? С утырком, который поставил задачу собственным утыркам убивать по 50 000 русских в месяц??? С дуба рухнули?
  18. cmax Звание
    cmax
    0
    Сегодня, 21:46
    А что? Пусть встречаются, раз у ВВП масть пошла. "Кутить так кутить" . angry