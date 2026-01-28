Индийский береговой ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым оснащением LR-AShM
Береговой ракетный комплекс LR-AShM на параде 26 января 2026 г.
Военно-промышленный комплекс Индии самостоятельно разрабатывает и выпускает ракетное вооружение разных типов. Так, в последние годы он работал над перспективным береговым ракетным комплексом с боеприпасом, имеющим гиперзвуковое боевое оснащение. Изделие под названием LR-AShM прошло часть испытаний, а недавно его впервые показали на публичном мероприятии. Всё это указывает на текущий уровень развития проекта и намекает на его перспективы.
Гиперзвуковое направление
Насколько известно, индийские научные и проектные организации занимались исследованиями в области гиперзвуковых технологий с конца двухтысячных годов. К середине десятых была создана необходимая научно-техническая база, которая позволяла переходить к проектированию реальных образцов.
В 2017-18 гг. Лаборатория передовых систем (ADL) из состава Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) при поддержке ряда предприятий промышленности приступила к разработке перспективной ракеты и гиперзвукового боевого оснащения для неё.
Осенью 2022 г. стало известно, что DRDO завершила основные проектные работы. Тогда сообщалось о создании ракеты средней дальности для поражения удалённых наземных целей. Кроме того, на её базе создали противокорабельный боеприпас с высокими характеристиками.
Однако в конце 2023 г. министерство обороны Индии опубликовало обзор обороны, в котором уточнило информацию о текущих проектах. Оказалось, что DRDO параллельно разрабатывала две разные ракеты. Так, противокорабельный боеприпас и комплекс на его основе получил очевидное обозначение Long-Range Anti-Ship Missile (LR-AShM). Второе изделие, предназначенное для стратегических сил, обозначили как BM-04 и называли очередным изделием из состава семейства Agni.
Первые результаты
Также Минобороны сообщило, что в 2023 г. прошёл первый испытательный запуск новой LR-AShM, но не стало называть точную дату. Результаты этого теста тоже остались неизвестными.
Второй испытательный запуск LR-AShM, ноябрь 2024 г.
16 ноября 2024 г. полигон на о. Абдул Калам стал площадкой для второго испытательного пуска. Опытный комплекс LR-AShM был развёрнут на позиции и отправил ракету к учебной цели в море. Полёт ракеты отслеживался при помощи оптических и радиолокационных средств. Изделие выполнило полётную программу: прошло по заданной траектории и сбросило гиперзвуковую боевую ступень. Последняя выполнила необходимые манёвры и упала в заданном районе.
Второй тестовый пуск признали успешным. Все компоненты комплекса LR-AShM отработали штатно и подтвердили расчётные характеристики. При этом особое значение имело правильное функционирование гиперзвукового боевого оснащения.
Новые полигонные испытания с полноценными запусками, насколько известно, с тех пор не проводились. Однако уже полученные результаты позволили переводить проект на следующую стадию.
Планы на будущее
В октябре 2025 г. руководство ADL сообщило, что после проведённых испытаний ракетный комплекс поступает в малосерийное производство. В ближайшем будущем компания Bharat Dynamics Limited должна изготовить несколько комплексов и ракет для дополнительных испытаний, опытно-войсковой эксплуатации и т.д. При этом требуемое количество комплексов LR-AShM и их компонентов не уточнялось.
В течение второй половины десятилетия ракету LR-AShM собираются довести до принятия на вооружение. Армия планирует эксплуатировать её в составе берегового ракетного комплекса. В недавнем прошлом в разных заявлениях упоминалась возможность создания корабельной модификаций ракеты, а также версии для подлодок. Насколько реалистичны такие предложения, пока неизвестно.
Не так давно Минобороны и DRDO впервые показали сухопутный комплекс публике. 26 января 2026 г. в Нью-Дели состоялся военный парад по случаю Дня республики. В состав механизированной парадной колонны вошли различные современные разработки, включая изделие LR-AShM. Новая ракета демонстрировалась в транспортно-пусковом контейнере без крышки.
В сухопутном исполнении
В рамках проекта LR-AShM разработан мобильный сухопутный ракетный комплекс с оригинальным боеприпасом и набором вспомогательных средств. Такой комплекс может самостоятельно перемещаться между стартовыми позициями и, после требуемой подготовки, выполнять запуск ракеты.
В существующей версии комплекс рассматривается как средство береговой обороны. В такой роли высокая мобильность и способность быстро попадать на нужный участок побережья является критически важной.
Пусковая установка построена на автомобильном шасси Tata LPTA с колёсной формулой 12х12. Такие машины уже используются при строительстве ряда комплексов для индийской армии. Шасси имеет кабину бескапотной компоновки с рабочими местами экипажа и кормовую платформу со всеми необходимыми агрегатами, включая пусковую установку. Используется дизельный двигатель мощностью 600 л.с., дающий высокую подвижность на шоссе и на местности.
На фотографиях с испытаний 2024 г. рядом с пусковой установкой можно заметить другую машину с контейнером или кабиной-фургоном. Возможно, в таком виде выполнен самоходный пост управления, отвечающий за подготовку и пуск ракеты.
На грузовой платформе боевой машины имеется подъёмная пусковая установка с гидравлическими приводами. На ней закрепляется транспортно-пусковой контейнер с ракетой. В ходе подготовки к старту ТПК поднимается в вертикальное положение и устанавливается днищем на грунт.
Ракета LR-AShM имеет двухступенчатую конструкцию и несёт отделяемую боевую ступень. Гиперзвуковой летательный аппарат размещается открыто и без обтекателя, что придаёт ракете в целом характерный внешний вид. Боеприпас в сборе имеет общую длину ок. 14 м при максимальном диаметре 1,4 м. Стартовая масса — 20 т.
По некоторым данным, в качестве основы для LR-AShM используется баллистическая ракета подводных лодок K-15. У неё заимствовали корпуса двух ступеней с твердотопливными двигателями и прочими агрегатами. При этом ракета получила новый головной отсек с устройствами крепления боевой ступени.
Боевая ступень ракеты построена в веретенообразном корпусе и имеет трапециевидное крыло малого удлинения. В хвосте помещены треугольные рули. Габариты и масса, а также полезная нагрузка этого изделия пока не сообщаются. На борту имеются средства спутниковой и инерциальной навигации для полёта в район цели. За поиск и наведение на цель отвечает активная радиолокационная головка. Сообщается, что такая ГСН создана на основе агрегатов ракеты BrahMos.
При помощи двухступенчатой ракеты гиперзвуковой боевой блок разгоняется до скорости 9-10 М и выходит на расчётную траекторию. После отделения от носителя он совершает самостоятельный планирующий полёт. Вероятно, постепенное снижение скорости при безмоторном полёте может компенсироваться за счёт манёвра по высоте.
Сообщается, что ракета LR-AShM способна поражать цели на дальности не менее 1500 км. Заявлена возможность работы по стационарным и подвижным объектам.
Точная информация о боевой нагрузке гиперзвукового блока отсутствует. Упоминается использование конвенциального боезаряда, но его тип и масса неизвестны. При этом можно предположить, что могущество боеприпаса во многом определяется его скоростью и кинетической энергией.
Сделано в Индии
Индийский военно-промышленный комплекс, выполняя требования руководства страны, стремится осваивать новые для себя направления. В частности, в течение последних двух десятилетий шло изучение гиперзвуковых технологий и разработка собственной техники на их основе.
К настоящему времени DRDO и смежные организации получили первые реальные результаты. Им удалось создать и успешно испытать ракету с гиперзвуковым боевым оснащением. В ближайшее время изделие LR-AShM должно будет пройти дополнительные проверки и другие процедуры, по итогам которых поступит на вооружение.
По официальным данным, ракета LR-AShM справилась с испытаниями и подтвердила расчётные характеристики. Если тесты недавнего прошлого действительно прошли без серьёзных затруднений и проблем, то это следует считать важным достижением индийской промышленности. Похоже, что ей действительно удалось разработать принципиально новое для себя оружие и обойтись без непредвиденных проблем.
Впрочем, пока речь идёт только о единичных испытательных запусках в контролируемой обстановке полигона. Следует дождаться, когда LR-AShM дойдёт до полноценной эксплуатации в войсках и будет применяться строевыми расчётами в рамках различных учений. На этом этапе станет понятен реальный потенциал новой индийской разработки и её общие перспективы.
Информация