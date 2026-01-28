Турция показала налёт роя дронов KARGU на условное отделение пехоты

Турецкая компания STM показала видео, на котором запечатлён налёт роя FPV-дронов KARGU на условное отделение пехоты.

По словам разработчика, в испытаниях было задействовано 20 БПЛА-камикадзе «с роевым интеллектом». При этом за их управление отвечал один оператор. Беспилотники в едином боевом порядке выдвинулись в целевую зону, разделились на три подгруппы для нанесения ударов с разных направлений и одновременно атаковали три скопления манекенов, имитировавших противника. Для поражения целей применялась противопехотная осколочная боеголовка с дистанционным подрывом.



Для координации совместной работы дронов используется программная платформа на базе ИИ STM Kerkes.

ПО позволяет группе дронов осуществлять автономное роение, в частности, распределять цели между собой без участия оператора. Если один БПЛА уже захватил цель, остальные переключатся на другие объекты, чтобы не тратить боеприпас впустую.



Kerkes отвечает за навигацию: благодаря алгоритмам глубокого обучения дроны могут ориентироваться в пространстве по визуальным ориентирам, действуя даже в условиях, когда спутниковая связь полностью подавлена.

ПО даёт возможность распознавать объекты и классифицировать цели (пехота, автомобиль, бронетехника и т.д.). Оператор может задать приоритет, например, «атаковать только артиллерию», и рой сам найдет орудия в заданном квадрате.
KARGU:



Благодаря ПО беспилотники действуют, поддерживая сетецентрическую связь, обмениваясь данными друг с другом по защищённому радиоканалу. К примеру, если один из дронов обнаружил засаду, информация мгновенно передается всей группе и на пульт управления.

KARGU имеет взлётный вес 7,7 кг, включая полезную нагрузку. Крейсерская скорость 20 м/с (72 км/ч), максимальная скорость пикирования составляет примерно 150 км/ч. Продолжительность полёта 30 мин, максимальная высота 3000 м, высота захвата цели до 500 м. Время работы 25 мин. Дальность действия 10 км. Дистанция управления 6,5 км (при использовании штатной антенны на пульте управления) или 10 км (применение выносной антенны). БПЛА оснащён ЭО/ИК-камерой с 10-кратным зумом.

  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 05:54
    в испытаниях было задействовано 20 БПЛА-камикадзе «с роевым интеллектом».
    Отделение на отделение, взвод на взвод, рота на роту...
  2. Sayno
    Sayno
    0
    Сегодня, 06:46
    Никто так не воюет уже, цепью в чистом поле как на ладони. Турки ничего не поняли
    1. тлауикол Звание
      тлауикол
      -1
      Сегодня, 06:53
      Цитата: Sayno
      Никто так не воюет уже, цепью в чистом поле как на ладони. Турки ничего не поняли

      Вы тоже
  3. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 06:47
    Будущее меня страшит crying
    Если серьёзно, очень много видео с фронта, где пехоту преследует дрон с "морковкой". Крайне неэффективно - иногда даже после прямого попадания в квадроцикл тараканы разбегаются. Осколочное, фугасное поражение слабое.
    Давно уже нужен противопехотный боеприпас, который и машину мог бы остановить, если что..
    Как вариант, за неимением лучшего, две гранаты РГО на скотче, и сброс, зажимающий скобу. При приближении к противнику, активировать сбросом отстрел скобы(граната на скотче висит) и преследовать противника на высоте роста в двух-трёх метрах от него. Удар, падение тоже вызовут взрыв