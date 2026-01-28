Теперь защищена и верхняя полусфера: Израиль показал работу КАЗ Iron Fist

Израильская компания Elbit Systems показала видео испытаний комплекса активной защиты Iron Fist, на котором запечатлена успешная работа по различным атакующим целям – гранатам РПГ, ПТУР, FPV-дронам, барражирующим боеприпасам, БОПС.

Судя по кадрам, теперь КАЗ защищает бронетехнику от средств поражения, нацелившихся в её верхнюю полусферу, где она наиболее уязвима для ударов. Для этого потребовалось существенно модифицировать комплекс.



Если раньше радары «смотрели» лишь по горизонту, то теперь и в зенит. Они засекают дрон ещё на этапе его пикирования. ПУ, бьющие до этого только вбок, получили больший угол возвышения. Некоторые ПУ устанавливаются прямо на крыше башни, чтобы закрыть «мёртвую зону» сверху. КАЗ прошёл глубокую программную «перепрошивку». В ПО добавили новые профили целей. В частности, теперь алгоритмы анализируют не только скорость, но и траекторию (например, пикирование). ПО Iron Fist обзавелось возможностью работать в связке с «глушилками» РЭБ.

При всех улучшениях следует учесть ограниченность боекомплекта КАЗ. Обычно на бронемашину устанавливают две ПУ (по одной на борт), в каждой из которых размещается два боеприпаса, что даёт суммарно 4 готовых к выстрелу перехватчика. Если даже удвоить или утроить это количество, плотность ударов FPV-дронами, характерная для фронтов СВО, быстро обнулит любой КАЗ, даже работающий со 100% эффективности.

И это ещё разработчики беспилотных технологий не освоили в полной мере применение роя, хотя уже очень близки к этому и активно тестируют стаи дронов, связанных благодаря продвинутому ПО в единое целое.

  1. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 09:02
    Для неподвижной техники система, но если в движении будет, то сомневаюсь, что будет прямое попадание противоснаряда. Как всегда в идеальных условиях полигона.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 09:22
      Если раньше радары «смотрели» лишь по горизонту, то теперь и в зенит.

      Молодцы, конечно с верхней полусферой, но у ваших врагов есть и другой вид техники winked
      1. Netl Звание
        Netl
        +3
        Сегодня, 10:02
        Цитата: Теренин
        есть и другой вид техники

        Такие виды техники и раньше Меркавам были не сильно страшны. А вот возможность защитить свою броню с помощью КАЗ от ФПВ трудно переоценить.

        Возможность увеличить боекомплект ПУ, думаю, будет найдена. И при условии эффективной работы КАЗ это будет означать возврат танков на поле бое в качестве основной ударной силы. Вместо позорного постреливания с предельной дальности с закрытых позиций, как счас. sad
      2. bondov Звание
        bondov
        0
        Сегодня, 10:29
        сообщение московской газеты «Коммерсант» за 19 января 2026 года. Прежде никем не замеченной в пристрастии к так называемой «желтой» информации.

        В публикации сказано, что Иран по согласованию с Россией на днях будто бы произвел успешные испытания своей первой межконтинентальной баллистической ракеты. Причем, залп был произведен якобы по одному из наших военных полигонов в Сибири.
        это, конечно, для США, но в принципе - прощай израиль, прощай евреи....
    2. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      +1
      Сегодня, 10:10
      "Для неподвижной техники система"///
      ----
      Никакой разницы - неподвижная или в движении. Комп легко рассчитывает все поправки на движение.
      1. Konnick Звание
        Konnick
        +1
        Сегодня, 10:32
        Цитата: voyaka uh
        "Для неподвижной техники система"///
        ----
        Никакой разницы - неподвижная или в движении. Комп легко рассчитывает все поправки на движение.

        Причем здесь комп. В момент выстрела кочка и мимо
  2. Scipio Звание
    Scipio
    +3
    Сегодня, 09:03
    Что-то подобное в первую очередь должно было появиться у нас. Пару лет назад.......
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 09:12
      Что-то подобное появилось у нас пару лет назад: было видео где каз арена сбивает джавелин летящий сверху
    2. belost79 Звание
      belost79
      +3
      Сегодня, 09:27
      "должно было появиться у нас. Пару лет назад......."
      Что-то подобное появилось у нас еще в 80-х годах прошлого века. Дрозд, если не ошибаюсь.
    3. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 09:37
      Пару лет назад...

      еще пару лет назад...
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 09:12
    По моему, в видео они там пару транспортных самолетов сбили. Нейросеть некоторые кадры создавала что ли?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:15
    А как КАЗ будет работать с БТР и БМП при высадке десанта - будут жать " большой красный кнопка" стоп КАЗ .Как решить эту проблему .Защита на марше - это хорошо ,а дальше как ?Операторы FPV дронов обязательно что то придумают против этой " засады ".
    1. Netl Звание
      Netl
      +2
      Сегодня, 09:58
      Цитата: tralflot1832
      А как КАЗ будет работать с БТР и БМП при высадке десанта - будут жать " большой красный кнопка" стоп КАЗ

      Если над местом высадки десанта кружат вражеские ФПВ-дроны, то высадка в таких условиях - плохая идея. По любому. Нужно планировать высадку так, чтобы была лесополоса, какие-нибудь развалины и т.д.

      А вот с основной задачей - доставки до места высадки, защищенная КАЗ коробочка справится гораздо лучше. yes
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 09:16
    Не идеальная защита... впрочем, для защиты боевых машин можно/нужно использовать все, что покажет достаточную эффективность...
  6. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 09:36
    Почему израильская армия и оружие конкурентноспособны в мире и оборонная промышленность Израиля реализует самые передовые технологические достижения? Потому, что у них война с Палестиной уже несколько десятков лет. Хотят, не хотят, но будут развиваться, ибо если не будут - их истребят мусульмане
    Кстати, основными толчками для развития израильской военной индустрии были ограничения на приобретение вооружений. Производство вооружений развернулось в связи с американским эмбарго. Отказ французов продавать самолёты привёл к созданию в Израиле авиастроения, запрет Британии поставлять танки - к появлению собственных.
  7. Pleiades Звание
    Pleiades
    +1
    Сегодня, 09:45
    Equipment outside tanks armor is very vulnerable to whatever, and easily rendered inoperative by rifle bullets, cannon shells and debris from anything close enough to reach it.

    Just an idea:
    An attack drone that carries a number of 10cm diameter polystyrene balls (just an example - anything with some aerodynamical shaping, they also don't all have to be identical) wrapped in tinfoil to show a radar signature. The shaping could even be some random, as to float away from eachother, both vertical and horizontal while falling, giving the radar the illusion of a controlled drone and thus real instead of dummy target.

    Then releases these above the active protection, waits until it wasted its interceptors.
    Then dives down to the target, its active protection out of ammo requiring a reload and doing nothing, just like before these zenith facing radar and launchers.
    With a nearly same cost ratio as before: cheapskate stuff that destroys expensive stuff, only a 2 phase attack instead of 1, a delayed attack, with the delay the time the active protection is granted to waste its ammo.

    Above scenario still an attack by a single drone, only that some decoys were added to it.
    The cost of such polystyrene+tinfoil dummy targets is some dollarcents, and a release mechanism for them, a mechanism that is since long present on many bomb dropping drones.
  8. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    Сегодня, 09:54
    Сейчас в верхнюю полусферу больше бьют дроном на проводе, а не этим.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 10:06
    Цитата: Scipio
    Что-то подобное в первую очередь должно было появиться у нас. Пару лет назад..
    Появилась. Сетка кроватная wink
  10. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:41
    Израиль показал работу КАЗ Iron Fist

    Боевые действия покажут кто есть ху. fellow yes