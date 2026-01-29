История повторяется: захваты советских судов как урок на будущее
Захваты советских судов
Начиная с 2025 года США, Британия и Франция, оказывая давление на Россию с целью капитуляции на украинском фронте, начали захваты судов т. н. «теневого флота», перевозящих подсанкционную нефть.
К примеру, 22 января 2026 года пришла новость о том, что французские ВМС задержали нефтяной танкер, «прибывший из России». Об этом сообщил французский президент Макрон. Ранее западные политики не раз выступали за усиление давления на «теневой флот» России.
На самом деле в этом нет ничего нового. История снова повторяется. В XX столетии наши западные и восточные «партнеры» уже не раз захватывали российские суда. Так, во время гражданской войны в Испании (1936 – 1936) франкистские ВМС при поддержке фашистской Италии и нацистской Германии потопили 53 и захватили 348 судов, которые доставляли помощь республиканцам.
Напомню, что в условиях гражданской войны в Испании Советский Союз в то время, пока почти все державы «коллективного Запада» занимали позицию невмешательства, поддерживал республиканцев. А фашистский режим Муссолини в Италии и нацистский режим Гитлера в Германии – генерала Франко с его националистами (франкисты). СССР помогал республиканцам техникой, оружием, различными припасами и военными специалистами. В Испанию были поставлены сотни танков, бронемашин, самолетов, артиллерийских орудий и минометов, сотни тысяч единиц стрелкового вооружения, а также провиант, медикаменты, топливо, боеприпасы, амуниция и т. д.
В ответ корабли и подводные лодки Италии, франкистов задерживали и топили советские зафрахтованные Союзом транспортные суда. В целом итальянские пираты, как их тогда называли в Москве, смогли блокировать большую часть поставок, которые шли из СССР. Так, в советской «Истории Второй мировой войны» сообщается, что если до сентября 1937 года Москва смогла направить Испанской республике 52 транспорта с военными грузами, то в 1938 году – только 13, а в январе 1939 года – всего 3.
К примеру, 14 декабря 1936 года испанский тяжёлый крейсер «Канариас» задержал советский теплоход «Комсомол», который первым из советских судов прорвал фашистскую блокаду, поставлял республиканцам оружие и другую материальную помощь под видом обычных грузов. В декабре 1936 года «Комсомол» шёл с грузом марганцевой руды в Бельгию.
Испанский военный корабль расстрелял советский теплоход, команду из 36 человек арестовали и бросили в тюрьму. Советских моряков допрашивали, избивали, проводили инсценировку расстрела. Сначала вынесли смертный приговор, который заменили 30-летним заключением. После долгих переговоров в октябре – ноябре 1938 года смогли добиться освобождения двух групп (всего 29 человек). Оставшиеся сидели в тюрьме почти три года.
Потери советского транспортного флота были большими:
Большую часть судов после досмотра отпускали. Команды с арестованных судов содержались в тюрьмах и концлагерях. Их обычно обменивали после переговоров на задержанных в СССР немцев и итальянцев.
Советский военно-морской флот в этот период не мог обеспечить безопасность торгового флота.
Успешная дипломатическая и морская блокада Испанской республики, резкое снижение военной поддержки со стороны СССР стало одним из ведущих факторов, который привёл к победе франкистов на Пиренейском полуострове в 1939 году. Так, в феврале 1939 года Британия признала режим Франко как единственно законное национальное правительство Испании. За англичанами последовали другие страны мира. Москва уже ничем не могла помочь республиканцам, которые оказались в полной изоляции.
Несколько советских судов под разными предлогами были задержаны немцами в период перед нападением на СССР 22 июня 1941 года. Те моряки, которые не погибли в концлагерях, вернулись на Родину уже после победы 9 мая 1945 года.
Японские милитаристы
В годы Второй мировой войны императорская Япония, несмотря на пакт о нейтралитете с СССР, вела себя агрессивно на Дальнем Востоке. Японцы вели себя как господа на море, систематически захватывали и топили советские торговые суда, мешали судоходству. После того как с августа 1941 года из США во Владивосток стали поступать военные материалы по ленд-лизу, Япония стала мешать свободному плаванию в Татарском проливе и проливе Лаперуза.
8 декабря 1941 года японские власти вообще объявили проливы Лаперуза, Сангарский и Корейский своими «морскими оборонительными зонами» с ограниченным доступом.
14 декабря 1941 года японцы, нарушая все международные правила и законы, захватили советские суда «Свирьстрой», «Сергей Лазо» и «Симферополь», которые находились на ремонте в Гонконге. Транспорт «Кречет» в результате обстрела с берега был затоплен. Японцы всячески препятствовали возвращению советских матросов на Родину.
Всего с 1941 года по 1944 год японцы задержали 178 судов и потопили транспорты «Кречет», «Свирьстрой», «Майкоп», «Перекоп», «Ангарстрой», «Кола», «Белоруссия», «Павлин Виноградов», «Обь», «Ильмень» и «Трансбалт». Японские самолеты потопили транспорт «Перекоп», который шёл из Владивостока в порт Сурбай (остров Ява). Советские моряки долгое время находились в лагерях для военнопленных, переносили голод, болезни и издевательства. Их освободили только в ноябре 1943 года. Три транспорта были атакованы японскими субмаринами. Только когда стало очевидно, что Германия войну проиграла и вскоре русские завершат войну в Европе, японцы перестали атаковать наши суда.
Что интересно, за период 1941–1945 гг. американские подлодки потопили в Тихом океане 6 советских судов. Погибло 128 советских граждан. Американцы в это время действовали на Тихом океане под девизом: «Топи их всех»! Есть версия, что таким образом США провоцировали русских на преждевременную войну с японцами.
Танкер «Туапсе»
Самый известный случай захвата советского судна уже после Второй мировой войны – захват советского танкера «Туапсе» ВМС Китайской Республики (режим Чан Кайши на Тайване) 25 июня 1954 года.
Гоминьдановцы, в ходе своего противостояния с китайскими коммунистами на континенте, ввели морскую и воздушную блокаду КНР. Они действовали не только в китайских, но и в международных водах, нарушали международное право, нападали на гражданские суда. Такие случаи стали массовыми. Поэтому в мировой прессе их называли пиратами.
ВМС Китайской Республики захватили советский транспорт, который шёл с грузом топлива из Одессы, в коридоре между Тайванем и Филиппинами. При абордаже несколько советских моряков получили ранения. 49 человек экипажа были задержаны.
Попытки мирового сообщества оказать давление на Тайбэй не привели к успеху. Чан Кайши не послушал даже Вашингтон.
Экипаж танкера разделили на несколько групп и начали его информационную, психологическую обработку. Моряков долгое время ломали, предлагая попросить политическое убежище в США. Начались издевательства и пытки. Русских моряков морили голодом, избивали, по несколько суток не давали спать. Одновременно обещали «сладкую жизнь» в США. В итоге сломали часть экипажа. Более 20 человек попросили убежища в Штатах. Позднее некоторые попросили вернуть их в СССР.
Оставшиеся с помощью посредничества Франции вернулись в СССР. Судьба многих сложилась по-разному. Часть вернулась на работу. Другие получили сроки за измену Родине (позднее их амнистировали), третьи попали в психиатрические клиники. Несколько человек были осуждены и остались на Тайване.
В 1958 году об истории захвата танкера был снят фильм «ЧП — Чрезвычайное происшествие», ставший лидером кинопроката 1959 года в Союзе.
В 1968 году ВМС Ганы захватил в Гвинейском заливе два траулера севастопольской промысловой экспедиции – «Холод» и «Ветер». Членов команд бросили в портовую тюрьму. После того как дипломатия и экономические санкции не помогли, СССР направил к берегам Ганы боевые корабли. Это помогло: команда и суда были освобождены.
Советский ВМФ вышел на океанский уровень и мог решать стратегические и оперативные задачи. Включая защиту торгового флота СССР.
Так, в 1973 году хунта в Чили захватила научно-исследовательское судно «Эклиптика» с 13 членами экипажа. Советских граждан избили, организовали демонстрацию расстрела, затем бросили в морскую тюрьму.
Москва предупредила чилийский режим об аресте всех чилийских судов в портах СССР и стран Варшавского договора. Также о готовности советского флота приступить к захвату чилийских судов в международных водах. Вскоре советское судно и экипаж освободили.
Приложение. Теплоход «Комсомол». Музыку к произведению написал композитор В. Соловьёв-Седой, а слова — поэт В. Белов, исполнитель — Леонид Утёсов.
Теплоход страны моей любимой
Вёз руду к бельгийским берегам.
Мирно шёл он Средиземным морем
По широким медленным волнам.
А на нём - товарищ мой
У руля стоял.
Знак почёта у него
На груди сиял.
Дышит зноем синяя пустыня,
Тишина, куда ни погляди.
Только вдруг под вымпелом фашистским
Появился крейсер позади.
Прочитал товарищ мой
Имя корабля -
Ещё крепче сжал рукой
Рукоять руля.
Загремели залпы роковые,
Зашумела яростью вода.
Теплоход, простреленный пиратом,
Погрузился в море навсегда.
"С ним ли ты, товарищ мой?
Весточку подай.
О тебе скорбит душой
Весь Советский край."
На земле, в морях и океанах
Будет день, мы верою полны.
Мы пройдём победным ураганом
И рассеем призраки войны!
За тебя, товарищ мой,
За советский флаг,
Враг ответит головой
В будущих боях!
Информация