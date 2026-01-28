Трамп анонсировал смену режима на Кубе, пообещав ей «скорый крах»

Посмотрим, что будет с Кубой. (...) Куба скоро потерпит крах. Куба — это действительно страна, которая очень близка к краху. Знаете, они получали деньги из Венесуэлы, получали нефть из Венесуэлы. Больше они этого не получают. Именно так.

Соединенные Штаты намерены серьезно заняться Кубой, Дональд Трамп уже анонсировал «скорый крах» острова Свободы. Об этом он заявил накануне при посещении штата Айова.США готовят операцию на Кубе с целью смены власти. Как заявил американский лидер, на острове сейчас «все плохо», народ голодает. По его словам, Куба держалась в основном из-за поддержки со стороны Венесуэлы, которая поставляла нефть и подкидывала доллары. После похищения и ареста Николаса Мадуро Гавана осталась фактически без внешней помощи.На прошлой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что американские спецслужбы ищут на острове Свободы неких инсайдеров, с которыми Вашингтон намеревается заключить сделку по смене режима. По информации газеты, убрать коммунистов от власти США планируют до конца этого года, так как считают, что страна находится на грани коллапса из-за потери основного союзника в лице Венесуэлы и сейчас как никогда уязвима.Американцы рассматривают несколько вариантов смены власти на Кубе, включая операцию, аналогичную похищению Николаса Мадуро.