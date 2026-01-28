Трамп анонсировал смену режима на Кубе, пообещав ей «скорый крах»

Трамп анонсировал смену режима на Кубе, пообещав ей «скорый крах»

Соединенные Штаты намерены серьезно заняться Кубой, Дональд Трамп уже анонсировал «скорый крах» острова Свободы. Об этом он заявил накануне при посещении штата Айова.

США готовят операцию на Кубе с целью смены власти. Как заявил американский лидер, на острове сейчас «все плохо», народ голодает. По его словам, Куба держалась в основном из-за поддержки со стороны Венесуэлы, которая поставляла нефть и подкидывала доллары. После похищения и ареста Николаса Мадуро Гавана осталась фактически без внешней помощи.



Посмотрим, что будет с Кубой. (...) Куба скоро потерпит крах. Куба — это действительно страна, которая очень близка к краху. Знаете, они получали деньги из Венесуэлы, получали нефть из Венесуэлы. Больше они этого не получают. Именно так.


На прошлой неделе издание The Wall Street Journal сообщило, что американские спецслужбы ищут на острове Свободы неких инсайдеров, с которыми Вашингтон намеревается заключить сделку по смене режима. По информации газеты, убрать коммунистов от власти США планируют до конца этого года, так как считают, что страна находится на грани коллапса из-за потери основного союзника в лице Венесуэлы и сейчас как никогда уязвима.

Администрация Трампа оценила экономику Кубы как находящуюся на грани коллапса и считает, что правительство никогда не было столь уязвимым после потери важнейшего благодетеля в лице Мадуро.


Американцы рассматривают несколько вариантов смены власти на Кубе, включая операцию, аналогичную похищению Николаса Мадуро.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:06
    ❝ Американские спецслужбы ищут на острове Свободы неких инсайдеров, с которыми Вашингтон намеревается заключить сделку по смене режима ❞ —

    — Ищут местных Гуайдо -Тихановских ...
    (Рубио готов принять титул "вице-короля" Кубы)
  2. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +1
    Сегодня, 06:24
    Как заявил американский лидер, на острове сейчас «все плохо», народ голодает.

    Да неужели?
    Ну во-первых, это враньё (но это же Трамп), а во-вторых, кто же это такие негодяи, что обложили Кубу кучей санкций, упорно вставляя ей палки в экономику?
  3. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 06:27
    Что-то Трамп "миротворец" не на шутку раздухарился, хотя при вступлении в должность обещал, что США прекратят практику смены режимов в других странах. Жаль что у Кубы нет ядерного арсенала как у С Кореи.
  4. dfg Звание
    dfg
    +4
    Сегодня, 06:27
    РФ и Китай выбрали не очень верную тактику , молча соглашаются с происходящим ни тебе караванов с нефтью под конвоем, ни революции в Венесуэле этак можно дождаться своей очереди . Все настолько уверены что выдержат??
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +1
      Сегодня, 06:35
      Китай и Россия никогда - по большому счету - внешнюю политику не согласовывали. Ну, исключая пару голосований и выступлений в ООН.
      Поэтому да, каждый будет умирать в одиночку.
    2. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +1
      Сегодня, 06:38
      А чего Трамп с Венесуэлой добился? Ну, исключая то, что показал себя беспредельщиком?

      Даже похищенного Мадуро засудить не выйдет красиво, и это для Муррики проблема. Ибо обвинение разваливается на глазах. Суд даже и не знает, как подступиться.
    3. Репортёр Звание
      Репортёр
      -1
      Сегодня, 06:41
      молча соглашаются с происходящим

      А другого мы и не можем
      ни тебе караванов с нефтью под конвоем

      Вернитесь в реальность! У нас танкеры забирают, флагман ЧФ на дно пустили, газопровод взорвали .... Какие караваны под конвоем!!???
      Что бы и их арестовали??!
      1. Kuroneko Звание
        Kuroneko
        0
        Сегодня, 06:52
        Пардон, У ВАС танкеры забирают?

        Или думаете, что Путин - мальчик для битья и мы всё ещё в "святых 90-х" с алкашом-президентом, который даже на деньги США избирался?

        Вы или паникёр, или провокатор, иного определения я подобрать не могу. Накануне величайшей победы России в 21ом веке орать, что "всё пропало шеф, всё пропало!" - однозначное вредительство. И есть подозрение, что вы крымчанка, дочь офицера. (с)

        А СВО и главные геополитические цели России будут выполнены. Это неизбежно, как восход солнца.
  5. Taskmaster Звание
    Taskmaster
    -2
    Сегодня, 06:36
    "Капитализм победил во всем мире, но эта победа есть лишь преддверие победы труда над капиталом."
    -В.И. Ленин