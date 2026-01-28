Противник заявляет о крупнейшей атаке ВС РФ с использованием ФАБ с УМПК

В ночь на среду российские войска нанесли новую серию ударов по ряду контролируемых противником объектов. Значительное число БПЛА типа «Герань» было направлено на цели в Киевской области.

Поступают сообщения о прилётах по подстанциям и хранилищам топлива в Буче, Гостомеле. Это привело к новым аварийным отключениям, в том числе в Киеве. И произошло это всего через несколько часов после заявлений министра энергетики Украины Шмыгаля о «скором выходе на графики плановых отключений». На вчерашний вечер, по словам Шмыгаля, в Киеве без электричества оставались «710 тысяч абонентов» (более трети населения). При этом г-н Шмыгаль ничего не говорит о том, что без электроснабжения осталось то, что больше всего волнует киевский режим, а именно – объекты ВПК, находящиеся в городе.



В течение ночи российские Вооружённые силы наносили удары по целям и в Одесской области. Сообщается о десятках дронов, атаковавших портовую инфраструктуру. Вторые сутки подряд под удары попадает используемая в том числе в военных целях инфраструктура порта Черноморск (переименованный Ильичёвск).

Так же, как и в Киевской области, сообщается о новых аварийных отключениях света.

Противник заявляет о «крупнейшей атаке» с использованием авиабомб с УМПК. Порядка 8 таких ФАБов прилетели по целям в районе Купянска, об обстановке в котором накануне доклад заслушивал начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов. Его оценки по Купянску-Узловому кардинально разошлись с оценками командования ВСУ, утверждающего, что «русских в Купянске-Узловом вообще нет». ФАБ с УМПК поразили цели в окрестностях Харькова.

Многочисленные прилёты ФАБ с УМПК фиксировались в приграничье Днепропетровской области. Там активно двигаться вперёд продолжают штурмовые подразделения нашей армии.

Прилёты средств огневого поражения зафиксированы на подстанции в районе Кривого Рога.

ФАБ с УМПК взрывались в Запорожье и Константиновке, а также к северу от Сум.
  1. olegff68 Звание
    olegff68
    -3
    Сегодня, 06:23
    Герасимов конечно с заявлениями по Купянск Узловой - жжёт. Люди с мест мягко говоря в недоумении. Для кого и зачем эти заявления - вопрос вопросов.
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +2
      Сегодня, 06:44
      Если не ошибаюсь, то новость - не про Герасимова, а даже вполне себе про реакцию ВСУ на ФАБы. =_=

      Нахрена впереди паровоза бежите? Поуправлять Генштабом РФ не вставая с дивана охота?
  2. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    0
    Сегодня, 06:29
    Порядка 8 таких ФАБов прилетели по целям в районе Купянска, об обстановке в котором накануне доклад заслушивал начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов. Его оценки по Купянску-Узловому кардинально разошлись с оценками командования ВСУ, утверждающего, что «русских в Купянске-Узловом вообще нет».

    А зачем там быть русским, когда туда ФАБы летят?

    Как там, у "Манго-Манго"?

    А ФАБы летят, ФАБы...
    Командир отдаёт приказанья.
    Бойцы лежат в окопах.
    Потому что летят ФАБы.
    (с) ну почти

    А вот потом и зайти не грех.
  3. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    0
    Сегодня, 06:36
    При этом г-н Шмыгаль ничего не говорит о том, что без электроснабжения осталось то, что больше всего волнует киевский режим, а именно – объекты ВПК, находящиеся в городе.

    Вот, скорее всего, объекты ВПК электричеством обеспечены, а жилые кварталы могут и отключить.