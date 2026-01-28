Противник заявляет о крупнейшей атаке ВС РФ с использованием ФАБ с УМПК
В ночь на среду российские войска нанесли новую серию ударов по ряду контролируемых противником объектов. Значительное число БПЛА типа «Герань» было направлено на цели в Киевской области.
Поступают сообщения о прилётах по подстанциям и хранилищам топлива в Буче, Гостомеле. Это привело к новым аварийным отключениям, в том числе в Киеве. И произошло это всего через несколько часов после заявлений министра энергетики Украины Шмыгаля о «скором выходе на графики плановых отключений». На вчерашний вечер, по словам Шмыгаля, в Киеве без электричества оставались «710 тысяч абонентов» (более трети населения). При этом г-н Шмыгаль ничего не говорит о том, что без электроснабжения осталось то, что больше всего волнует киевский режим, а именно – объекты ВПК, находящиеся в городе.
В течение ночи российские Вооружённые силы наносили удары по целям и в Одесской области. Сообщается о десятках дронов, атаковавших портовую инфраструктуру. Вторые сутки подряд под удары попадает используемая в том числе в военных целях инфраструктура порта Черноморск (переименованный Ильичёвск).
Так же, как и в Киевской области, сообщается о новых аварийных отключениях света.
Противник заявляет о «крупнейшей атаке» с использованием авиабомб с УМПК. Порядка 8 таких ФАБов прилетели по целям в районе Купянска, об обстановке в котором накануне доклад заслушивал начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов. Его оценки по Купянску-Узловому кардинально разошлись с оценками командования ВСУ, утверждающего, что «русских в Купянске-Узловом вообще нет». ФАБ с УМПК поразили цели в окрестностях Харькова.
Многочисленные прилёты ФАБ с УМПК фиксировались в приграничье Днепропетровской области. Там активно двигаться вперёд продолжают штурмовые подразделения нашей армии.
Прилёты средств огневого поражения зафиксированы на подстанции в районе Кривого Рога.
ФАБ с УМПК взрывались в Запорожье и Константиновке, а также к северу от Сум.
