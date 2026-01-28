Министр обороны Украины требует найти решение против дронов РФ со Starlink
В Киеве бьют тревогу, Россия начала активно использовать на Украине беспилотники со спутниковыми системами Starlink. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров требует от подчиненных в кратчайшие сроки решить эту проблему.
Российские специалисты начали оснащать беспилотники системами Starlink, именно такие дроны в последние дни свободно работают над Украиной. Речь идет не о «Геранях», как ошибочно посчитали в Киеве, а о БПЛА БМ-35 «Италмас», которые внешне похожи на «Герани», но значительно меньше и скоростнее. Наши их применяют как в качестве ударных, так и разведывательных.
В Киеве призывают как можно быстрее решить эту проблему, потому что сбивать такие дроны весьма накладно, они летают выше работы мобильных групп ПВО ВСУ, а заглушить РЭБ не получается. Отключать Starlink тоже не вариант, это единственная система, на которой работает большинство украинских дронов, осуществляется связь и т.д. Но что-то решать нужно, Федоров требует «действий».
Как накануне сообщали украинские ресурсы, оснащенные Starlink российские разведывательные дроны весьма активно работали над Киевом и Киевской областью, а также в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях. Наличие терминалов американской спутниковой системы позволяет российским дронам действовать над всей территорией Украины без ограничений.
Информация