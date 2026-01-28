Правительство ввело новшества в получение статуса ветерана боевых действий
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень категорий граждан для получения статуса ветеранов (участников) боевых действий. В постановлении говорится о том, что теперь такой статус могут получить и те добровольцы, которые оказывают помощь Росгвардии при отражении провокаций и вооружённых вторжений на границе страны.
Напомним, что до подписания этого документа правом на ветеранскую «корочку» обладали те военнослужащие, включая добровольцев, которые выполняли поставленные задачи на территориях Донбасса, Херсонской, Запорожской областей и на территории Украины.
Теперь же правила выдачи удостоверений участникам (ветеранам) боевых действий для добровольцев, участвующих в деятельности Росгвардии, претерпели изменения.
Участниками (ветеранами) боевых действий будут считаться и, например, те добровольцы, которые оказывали кадровым военнослужащим Росгвардии помощь в подавлении вооружённых провокаций в субъектах Российской Федерации, граничащих с районами проведения СВО.
До этого получалось так, что даже если доброволец принимал участие в ликвидации диверсантов, проникших на «старые» территории РФ (например, в Брянскую, Курскую и Белгородскую области), то статус участника боевых действий ему не полагался. Теперь эта несправедливость правительством исправлена.
Информация